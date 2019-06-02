Глава ОКР отреагировал на возможное отстранение сборной России от ОИ-2020

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал информацию британских СМИ о возможном отстранении российских спортсменов от Олимпиады 2020 года в Токио.
«Комментировать британские СМИ смысла нет, спекуляции на тему отстранения или санкций по отношению к нашим спортсменам там появляются всякий раз именно в преддверии важных заседаний Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций (IAAF), на которых должна обсуждаться тема статуса российской лёгкой атлетики.
Что касается участия наших спортсменов в Олимпийских играх 2020 года, то мы здесь опираемся на официальную позицию МОК и других международных спортивных организаций, с которыми активно взаимодействуем и сотрудничаем по всем вопросам, включая борьбу с допингом и принятие решений по конкретным, отдельным проблемам. Эта позиция озвучена, в частности, руководством Международного олимпийского комитета — российская команда примет участие в Играх в Токио. Если же в случае с ВФЛА будут выявлены и подтверждены какие-либо нарушения со стороны отдельных лиц, то последуют самые жёсткие меры, но речь может идти об индивидуальной ответственности, а не о коллективной", — цитирует Позднякова ТАСС.
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