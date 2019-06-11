Дети ставят рекорды, неподвластные взрослым чемпионам. Они — маленькие киборги?

Шестилетний россиянин получил квартиру и машину за то, что отжался 4445 раз без перерыва. И это ещё не самый крутой детский рекорд!

Шестилетний мальчишка из небольшого ингушского села всего за два с половиной часа заработал квартиру и машину. Для этого Ибрагиму Льянову потребовалось отжаться от пола 4445 раз. Но роскошные подарки стали лишь приятным дополнением к главному достижению ребёнка – установлению нового мирового рекорда.



К подобного рода подвигам можно относиться по-разному, но глупо не признавать уникальность рекорда Льянова. Редкий взрослый за всю жизнь сделает столько отжиманий, сколько Ибрагим совершает каждый день.

Шестилетний мальчик из Ингушетии отжался более 4000 раз, установив рекорд

25 тыс. отжиманий в неделю

К попытке шестилетнего Ибрагима Льянова установить новый мировой рекорд по количеству отжиманий за один подход в его родной Ингушетии отнеслись очень серьёзно. В качестве площадки выбрали символ республики – Башню Согласия в центре Магаса. Прежде чем допустить Ибрагима до тренировок мальчика тщательно осмотрели врачи, а на саму церемонию был приглашён представитель Книги рекордов России. Информационная поддержка тоже была на уровне: о желании Льянова побить мировое достижение знал едва ли не каждый житель республики. И Ибрагим не подвёл. За два с лишним часа мальчик отжался 4445 раз. Кроме того, он показал и лучший результат по количеству отжиманий за два часа – 3720 раз.

К занятиям спортом Ибрагима приучил отец Тимур. Мальчик ходит в секцию вольной борьбы и отжимается шесть дней в неделю. В общей сложности он совершает более 25 тысяч отжиманий в неделю.

Элитная пахота. Зачем богатые и знаменитые отдают детей в фигурное катание Дочки Стаса Михайлова и Романа Ротенберга проводят детство на льду, чтобы радовать звёздных родителей. А сын Плющенко уже сам звезда.

Лучше «чеченского Шварцнеггера»

Предыдущий мировой рекорд в этой категории тоже был установлен в России. Осенью 2018 года пятилетний Рахим Куриев отжался 3202 раза за 2 часа 30 минут. Незадолго до этого он совершил 4105 отжиманий кряду, но тот результат не был зафиксирован представителями Книги рекордов России. Мальчика прозвали «чеченским Шварцнегерром», а Рамзан Кадыров подарил ему Mercedes.



Льянов получил за своё достижение не менее щедрые подарки. С попаданием в Книгу рекордов России мальчика поздравил глава Ингушетии. Юнус-Бек Евкуров пообещал поддерживать Ибрагима и вручил ему велосипед и смартфон. Президент спортклуба «Чингиз», где занимается ребёнок, Магомед-Али Евлоев подарил ему двухкомнатную квартиру в Магасе, а депутат Госдумы РФ Алихан Харсиев пообещал наградить вундеркинда автомобилем.

Фото: ingushetia.ru

Забег под машинами и заплыв из тюрьмы

Желание превратить своего ребёнка в сверхчеловека свойственно многим родителям, и спорт – одна из самых распространённых площадок для раскрытия детского потенциала. Четырёхлетний Спартак Попов из Новосибирска наносит 187 кулачных ударов в минуту, его ровесница из Москвы Милана Волобуева пробегает 5 километров менее, чем за полчаса, а 10-летняя Виктория Горбачёва подтягивается на перекладине 31 раз за минуту.



Чудо-дети с невероятными спортивными умениями есть не только в России. Американский гимнаст Паркер Лафер в 10 лет попал в Книгу рекордов Гиннесса, исполнив 68 полных оборотов обеими ногами в стойке на руках. Шестилетний Оп Сваруп Гоуда прославился благодаря необычному рекорду. Он пробежал на роликовых коньках 65 метров под днищами 36 стоящих друг за другом автомобилей. Не менее впечатляющим получилось и достижение американца Брекстона Билбрея. В семь лет он вплавь преодолел расстояние от острова Алькатрас, где располагалась легендарная тюрьма, до Сан-Франциско, а через год проплыл под мостом «Золотые ворота».



Пока рано рассуждать о том, как сложится жизнь шестилетнего Ибрагима Льянова, и отразится ли на ней столь ранняя слава. Дети, поражающие удивительными спортивными навыками, далеко не всегда вырастают в великих чемпионов. Это вполне нормально и объяснимо. Главное, чтобы ребёнок смог адаптироваться к обычной жизни. Без телекамер, всеобщего восхищения и роскошных подарков за отжимания.