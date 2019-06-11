Дети ставят рекорды, неподвластные взрослым чемпионам. Они — маленькие киборги?

Шестилетний мальчишка из небольшого ингушского села всего за два с половиной часа заработал квартиру и машину. Для этого Ибрагиму Льянову потребовалось отжаться от пола 4445 раз. Но роскошные подарки стали лишь приятным дополнением к главному достижению ребёнка – установлению нового мирового рекорда.
К подобного рода подвигам можно относиться по-разному, но глупо не признавать уникальность рекорда Льянова. Редкий взрослый за всю жизнь сделает столько отжиманий, сколько Ибрагим совершает каждый день.
25 тыс. отжиманий в неделю
К попытке шестилетнего Ибрагима Льянова установить новый мировой рекорд по количеству отжиманий за один подход в его родной Ингушетии отнеслись очень серьёзно. В качестве площадки выбрали символ республики – Башню Согласия в центре Магаса. Прежде чем допустить Ибрагима до тренировок мальчика тщательно осмотрели врачи, а на саму церемонию был приглашён представитель Книги рекордов России. Информационная поддержка тоже была на уровне: о желании Льянова побить мировое достижение знал едва ли не каждый житель республики. И Ибрагим не подвёл. За два с лишним часа мальчик отжался 4445 раз. Кроме того, он показал и лучший результат по количеству отжиманий за два часа – 3720 раз.
К занятиям спортом Ибрагима приучил отец Тимур. Мальчик ходит в секцию вольной борьбы и отжимается шесть дней в неделю. В общей сложности он совершает более 25 тысяч отжиманий в неделю.
Лучше «чеченского Шварцнеггера»
Предыдущий мировой рекорд в этой категории тоже был установлен в России. Осенью 2018 года пятилетний Рахим Куриев отжался 3202 раза за 2 часа 30 минут. Незадолго до этого он совершил 4105 отжиманий кряду, но тот результат не был зафиксирован представителями Книги рекордов России. Мальчика прозвали «чеченским Шварцнегерром», а Рамзан Кадыров подарил ему Mercedes.
Льянов получил за своё достижение не менее щедрые подарки. С попаданием в Книгу рекордов России мальчика поздравил глава Ингушетии. Юнус-Бек Евкуров пообещал поддерживать Ибрагима и вручил ему велосипед и смартфон. Президент спортклуба «Чингиз», где занимается ребёнок, Магомед-Али Евлоев подарил ему двухкомнатную квартиру в Магасе, а депутат Госдумы РФ Алихан Харсиев пообещал наградить вундеркинда автомобилем.
Забег под машинами и заплыв из тюрьмы
Желание превратить своего ребёнка в сверхчеловека свойственно многим родителям, и спорт – одна из самых распространённых площадок для раскрытия детского потенциала. Четырёхлетний Спартак Попов из Новосибирска наносит 187 кулачных ударов в минуту, его ровесница из Москвы Милана Волобуева пробегает 5 километров менее, чем за полчаса, а 10-летняя Виктория Горбачёва подтягивается на перекладине 31 раз за минуту.
Чудо-дети с невероятными спортивными умениями есть не только в России. Американский гимнаст Паркер Лафер в 10 лет попал в Книгу рекордов Гиннесса, исполнив 68 полных оборотов обеими ногами в стойке на руках. Шестилетний Оп Сваруп Гоуда прославился благодаря необычному рекорду. Он пробежал на роликовых коньках 65 метров под днищами 36 стоящих друг за другом автомобилей. Не менее впечатляющим получилось и достижение американца Брекстона Билбрея. В семь лет он вплавь преодолел расстояние от острова Алькатрас, где располагалась легендарная тюрьма, до Сан-Франциско, а через год проплыл под мостом «Золотые ворота».
Пока рано рассуждать о том, как сложится жизнь шестилетнего Ибрагима Льянова, и отразится ли на ней столь ранняя слава. Дети, поражающие удивительными спортивными навыками, далеко не всегда вырастают в великих чемпионов. Это вполне нормально и объяснимо. Главное, чтобы ребёнок смог адаптироваться к обычной жизни. Без телекамер, всеобщего восхищения и роскошных подарков за отжимания.
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