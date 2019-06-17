Чемпионы, Танк и дочь президента. Кто представит Россию на Евроиграх в Минске

Вторые в истории Европейские игры стартуют в Минске 21 июня. Сборная России собрала на этот турнир внушительную команду из 225 спортсменов и рассчитывает на общекомандную победу. В составе нашей сборной выступят олимпийские чемпионы и те, кто только мечтает о титулах, опытнейшие спортсмены, защищавшие честь страны ещё 15 лет назад, и совсем юные, для которых Евроигры пока главный старт в карьере. Представляем сборную России.

Русский Танк

Абдулрашид Садулаев – главная звезда сборной России. Не только по вольной борьбе, а вообще. Олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, спортсмен, который заработал себе прозвище Русский Танк. В его участии в Европейских играх, которые не являются этапом отбора на Олимпиаду, может, и не было смысла. Но тренерский штаб решил иначе, вписав турнир в подготовку к чемпионату мира в Казахстане. Безусловно, участие Садулаева придаст борцовскому турниру дополнительный интерес.

Чемпионы пляжа

Четыре года назад сборная России по пляжному футболу в Баку стала первым в истории чемпионом Европейских игр. Для неолимпийского вида спорта это один из главных турниров в сезоне. В Минск все сборные везут сильнейшие составы. Сборная России – не исключение. Команда Михаила Лихачёва сыграет в том же составе, в котором в мае в Испании стала победителем отборочного турнира на Всемирные пляжные игры в Сан-Диего.

«Главное – не ударить тренера кубком». У России новый трофей в пляжном футболе Капитан команды Антон Шкарин рассказал о несправедливом удалении, о чём он думал при 1:3 с Испанией, и вспомнил «Красную машину».

Спортсменка без диагноза

В гребле на байдарках и каноэ сборная России выставит сильнейший состав. Оно и понятно – в этом виде спорта победители Европейских игр будут объявлены чемпионами Европы. Одним из лидеров нашей команды будет байдарочница Елена Анюшина, которая два года назад рассказала в интервью «Чемпионату» о своих проблемах с сердцем и плохой ЭКГ, причём точный диагноз ей так никто и не поставил. А также о том, как в её пробе пытались найти следы марихуаны и детского лекарства от поноса.

«В моей пробе марихуану пытались найти. Но я даже кальян не пробовала» Её ЭКГ ужасает врачей, Ричард Макларен пытался представить её наркоманкой. Но Елена Анюшина осталась в спорте и добилась полного оправдания.

Дочь президента

Девушек из сборной России по баскетболу 3х3 можно считать главными претендентками на победу в Евроиграх. Ведь они сыграют тем же составом, каким выиграли уже 16 подряд матчей в Лиге наций U23. Взрослые команды в эти же сроки будут играть в Амстердаме на Кубке мира. В четвёрку баскетболисток на Евроигры включена и Анна Позднякова, дочь президента ОКР, многократного олимпийского чемпиона саблиста Станислава Позднякова. Она занималась плаванием и фехтованием, но в баскетболе получилось гораздо лучше. Как говорит сама Анна, должен же быть кто-то в семье, кто отличается от остальных.

«Дедушка» на стенде

Олимпийскому чемпиону Афин в стендовой стрельбе Алексею Алипову в августе исполнится уже 44 года, а в состав национальной команды он входит с 1993 года. В Минске он будет самым возрастным из всех спортсменов сборной России. Алипов постарается добыть в столице Беларуси именную путёвку на Олимпиаду в Токио, которую получат только победители в индивидуальных видах программы. Кстати, напарнице опытнейшего стендовика в смешанном трапе Дарье Семьяновой всего 17 лет. Когда Алипов начал выступать за сборную, Даша ещё не родилась.

Команда «доброй воли»

Сборную России по лёгкой атлетике на Европейских играх вполне можно считать «командой доброй воли». Дело в том, что в первоначальный состав, утверждённый на исполкоме ОКР, в срочном порядке пришлось вносить изменения. В Минске российские легкоатлеты выступят в форме национальной сборной, со своим флагом и гимном (если выиграют хотя бы одну золотую медаль). Но ИААФ потребовала от российских участников допуска на международный старт в нейтральном статусе, и ОКР в качестве «жеста доброй воли» решил не сопротивляться, перекроив состав.

Королева ковра. Но другая

В индивидуальном многоборье в художественной гимнастике Россию представит восьмикратная чемпионка мира Дина Аверина. Она и будет главной претенденткой на победу в турнире. Интересно, что на официальном сайте Европейских игр указано, что в Минске выступит Арина Аверина, сестра-близняшка Дины и тоже многократная чемпионка мира. Перепутать их немудрено.