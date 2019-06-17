Тренер — о разбеге Шубенкова: это кошмар

Сергей Клевцов, тренер российского бегуна с барьерами Сергея Шубенкова, прокомментировал победу подопечного на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате. На финише ямайский атлет Омар Маклеод споткнулся о последнее препятствие, потерял равновесие и сбил Шубенкова. Однако россиянин, уже падая, всё-таки пересёк финишную черту первым. Он продемонстрировал результат 13,12 секунды.

«Всё хорошо, что хорошо кончается. В принципе такой результат нами и прогнозировался – между 13,05 и 13,15. Но забег, как и всё в этом мире, соткан из парадоксов — чёрное и белое, хорошо и плохо, старт и финиш… Так разбежаться опять — это, конечно, кошмар. Сейчас он приедет, будем разговаривать. Но, думаю, во многом сказывается то, что у нас в Барнауле уже половина третьего ночи и он немного подзасыпает, поэтому разбежаться эффективно не получается. Но вроде бы работа идёт в том направлении, в котором бы и хотелось.

К следующему этапу в США будем готовиться дома. Послезавтра Сергей прилетает. А 27 июня уже вылетаем на этап в США. Затем перелетаем в Лозанну сразу, не возвращаясь домой. А 9 июня Сергей выступит в любимом Секешфехерваре, где в прошлом году установил рекорд России.

Падение на финише? То же самое было у него в Берлине, когда он упал на чемпионате Европы на финише. Думаю, недельку-другую всё будет заживать. Трудно пока оценить, но ссадина по площади большая. Думаю, до этапа в Америке всё залечим», — цитирует тренера «РИА Новости».

Губерниев: Шубенков — просто Царь