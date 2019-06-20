Это наши Игры. Как Россия положила Европу на лопатки

21 июня в Минске состоится церемония открытия Европейских игр — 2019. На ближайшие 10 дней столица Беларуси станет центром притяжения спортсменов и болельщиков со всего континента, однако уже сейчас ясно, что по размаху и масштабу вторые Европейские игры уступят первым, состоявшимся четыре года назад в Баку.



В Минске около 4 тыс. атлетов поборются за 199 золотых медалей в 15 видах спорта. Для сравнения, в Баку 5730 спортсменов за 17 дней разыграли 253 комплекта наград в 30 видах. Уверенную победу в общем зачёте одержала сборная России, завоевавшая 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых медалей. Почти на каждой третьей церемонии награждения играл гимн России.



Победы российских спортсменов были разными: от уверенных до драматичных. Вспомним самые впечатляющие из них.

Триумф под свист трибун

Первую золотую медаль Игр-2015 сборная России предсказуемо добыла на борцовском ковре. Степан Марянян в финале турнира по греко-римской борьбе в весе до 59 кг победил представителя Беларуси Сослана Даудова. При этом зрители сопровождали все схватки Степана оглушительным «бууу» из-за армянской фамилии, а в полуфинале против местного спортсмена давление на россиянина и вовсе достигла апогея. Но Степан не поддался прессингу и ответил на провокацию красивой победой.

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Всего российские борцы в Баку одержали 11 побед. Два чемпиона Евроигр в Баку, Давит Чакветадзе и Абдулрашид Садулаев, год спустя слушали гимн России в свою честь уже на Олимпиаде, а Аниуар Гедуев в Рио-де-Жанейро завоевал серебро. В Минске из российских чемпионов Баку будут бороться Марянян и Садулаева. И у каждого есть потрясающий шанс стать двукратным чемпионом Европейских игр.

Золотодобытчицы

Не разочаровали болельщиков и представительницы других традиционно «наших» видов спорта. В синхронном плавании все четыре российские победы были одержаны за явным преимуществом. Это при том, что российская команда была представлена вторым составом, и ни одна из чемпионок Евроигр не выступала спустя год на Олимпиаде.



В художественной гимнастике выбор тренеров, напротив, пал на лидеров сборной. Четырёхкратной победительницей Игр стала Яна Кудрявцева, а будущая олимпийская чемпионка Маргарита Мамун увезла из Азербайджана одно золото. Две победы из трёх возможных одержали и наши «групповички».

Начало эпохи возрождения

В спортивной гимнастике хедлайнером Европейских игр была Алия Мустафина. Олимпийская чемпионка Лондона приехала в Баку за соревновательной практикой, а уехала в ранге трёхкратной чемпионки Игр. Можно сказать, что именно в Азербайджане началась новая история Мустафиной, сумевшей преодолеть кризис и ставшей по итогам Рио двукратной олимпийской чемпионкой. Ещё одно золото России в спортивной гимнастике принесли мужчины, победившие, как и девушки, в командном многоборье.

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Доминирование в бассейне

Соревнования по плаванию большинство ведущих спортсменов Европы проигнорировали из-за подготовки к чемпионату мира. Но даже в такой ситуации показатели молодых российских пловцов выглядят феноменальными. Арина Опёнышева одержала в бакинском бассейне семь побед, а Мария Каменева установила рекорд по общему количеству наград у одного спортсмена, завоевав девять медалей. Обеим девушкам на тот момент было по 16 лет.



Если Арине и Марии приблизиться к успеху Баку на крупнейших соревнованиях пока не удалось, то для Антона Чупкова Европейские игры стали отправной точкой в блестящей карьере. Четырёхкратный чемпион Игр в брассе уже через год поднялся на олимпийский пьедестал, а в 2017-м выиграл чемпионат мира.

Команды разные, итог один

Абсолютным российским триумфом завершились соревнования по неолимпийскому, но очень зрелищному и динамичному баскетболу 3x3. В женском турнире Россию представляли достаточно известный спортсменки, включая чемпионку Европы-2011 по баскетболу Татьяну Видмер. В финале наши девушки сломили сопротивление украинок. У мужчин российская команда была составлена из игроков без большого опыта профессионального баскетбола, зато парни отлично умеют играть именно в «стритбол», что помогло им без поражений проделать турнирный путь и завоевать золото.

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Короли пляжа

Обладатель последнего золота Евроигр в Баку определялся в турнире по пляжному футболу. Сборная России, пережив в полуфинале с португальцами судейский беспредел и лишившись из-за дисквалификации суперфорварда Дмитрия Шишина, в финале победила Италию. Именно «скуадра адзурра» стала единственной командой, которой удалось обыграть подопечных Михаила Лихачёва в столице Азербайджана. Однако в решающем матче наши парни сыграли крайне надёжно в обороне и не позволили итальянцам повторить успех группового этапа.



Сборная России стала единственным в истории победителем Европейских игр и сделает всё, чтобы сохранить этот титул ещё как минимум на четыре года. В Минск «Красная машина» тоже приехала в качестве одного из главных претендентов на золото.