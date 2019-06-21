Европейские игры – это Олимпиада. И на этой Олимпиаде наши будут лучшими

В Минске не будет плавания и массы видов, где Россия проигрывает. Даже в лёгкой атлетике есть все шансы на медали.

В Минске начинаются вторые в истории Европейские игры – проект, который был задуман как мини-Олимпиада. Как и в Баку, масштаб соревнований впечатляет. 15 видов спорта, некоторых из которых нет и на больших Олимпиадах, 23 дисциплины, две сотни комплектов медалей. Чем не Олимпиада? И не нужно скептически относиться к Евроиграм. В их рамках будут проведены чемпионаты Европы и квалификационные соревнования к Токио-2020.

Расписание Европейских игр 2019 года в Минске

Да, четыре года назад в Баку видов спорта было в два раза больше, как и комплектов наград. В столице Азербайджана была обширная программа водных видов спорта, которые в Минске отсутствуют в принципе – ни плавания, ни синхронного плавания, ни прыжков в воду. Но это не значит, что в столице Беларуси будет неинтересно.

Титульные битвы

Международные федерации по видам спорта, представленным в Минске, с разной долей заинтересованности отнеслись к соревнованиям. В этом и отличие от Олимпиады, куда стремятся абсолютно все. Некоторые федерации решили совместить Евроигры с чемпионатами Европы.



Так будет в бадминтоне, гребле на байдарках и каноэ, дзюдо и боксе. При этом в бадминтоне и дзюдо соревнования станут и квалификационными к Играм-2020 в Токио, что придаст участникам дополнительную мотивацию.



А вот в случае с боксом всё предельно просто. МОК отстранил АИБА от проведения любых квалификационных соревнований к Олимпиаде, даже чемпионаты мира, запланированные на осень в России, лишены такого статуса.



В бадминтоне, дзюдо и гребле российские сборные представлены сильнейшими составами. Состав мужской сборной по боксу таким невозможно считать даже с натяжкой, а вот в женской команде собраны практически все лучшие.

Россия едет на Игры с флагом и гимном. И все-таки мы всех победили? Европейские игры в Минске станут символом возвращения России. Мировой спорт выздоравливает от антироссийской истерии?

Битвы за Токио

Представители восьми видов спорта будут бороться в Минске за рейтинг в олимпийском отборе.



В соревнованиях в стрельбе (пулевой и стендовой) и в настольном теннисе борьба пойдёт за прямые путёвки на Олимпиаду. Кто их получит? Победители в индивидуальных видах программы в стрельбе, только победители в командных соревнованиях и в миксте и все призёры в одиночных разрядах в настольном теннисе. С вероятностью в 99,99% часть российских стрелков уедет из Минска с олимпийскими лицензиями. Что касается теннисистов, то если кто-то из них сможет добиться такого же результата, это станет настоящим подвигом.

Олимпийский отбор пойдёт в стрельбе из классического лука, и сборная России отправила в Белоруссию основной состав. Но женщины свою задачу уже решили на чемпионате мира, который прошёл в Нидерландах, и обеспечили себе максимальную квоту. Олимпийской квалификацией станут соревнования в карате, велоспорте, лёгкой атлетике. Но прямых путёвок в Токио в Минске не будет, зато будут важные рейтинговые очки. Из трёх видов спорта наиболее мощной командой представлена сборная России по велоспорту на треке – в её составе олимпийские призёры и чемпионы мира. В карате выступит всего один спортсмен в неолимпийском весе, а в лёгкой атлетике собрать сильнейшую команду для России сейчас просто невозможно.

Эксперименты и смотрины

Кстати, соревнования в лёгкой атлетике на II Европейских играх станут экспериментальными. Из 10 видов программы традиционными будут семь: спринт на 100 м и барьерный спринт у мужчин и женщин, прыжки в высоту у мужчин, прыжки в длину и метание копья у женщин. А вот смешанная эстафета 4х400 м и трекатлон (бег с отягощением, бросок ядра двумя руками, прыжок с места и бег с тяжёлым мячом) на таком уровне будут представлены впервые.



Баскетбол 3х3 относительно недавно признан олимпийским видом спорта и дебютирует в Токио. В Минске состоятся своеобразные смотрины этой динамичной разновидности баскетбола – одновременно с Кубком мира в Нидерландах.

Без оглядки на Олимпиаду

На Евроиграх пройдут соревнования в неолимпийских видах – пляжном футболе, самбо, спортивной акробатике и спортивной аэробике. Для них старт в Минске — один из важнейших в сезоне.

Чемпионы, Танк и дочь президента. Кто представит Россию на Евроиграх в Минске Среди 225 россиян – шесть олимпийских чемпионов, чемпионы мира, полсотни ЗМС. Соперникам должно быть страшно.

Интересная борьба ожидается и в других видах спорта, которые являются олимпийскими, но в которых Европейские игры – отдельно взятый турнир. Чего стоят только спортивная борьба, спортивная и художественная гимнастика, где выступят настоящие звёзды.



Полный список всех видов спорта, где будут разыграны медали, выглядит следующим образом: бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, велоспорт, борьба, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, каратэ, лёгкая атлетика, настольный теннис, пляжный футбол, прыжки на батуте, стрельба, стрельба из лука, самбо, спортивная акробатика, спортивная аэробика, спортивная гимнастика, художественная гимнастика.



Сомнений в том, что сборная России выиграет медальный зачёт, нет. Как минимум на мини-Олимпиаде наша команда будет сильнейшей.