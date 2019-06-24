Дзюдоисты бросят, баскетболисты забросят? Как пройдёт 3-й день Европейских игр

В календарные выходные программа вторых Европейских игр в столице Беларуси была более чем насыщенна. Практически треть золотых наград выиграли представители сборной России. В третий соревновательный день в розыгрыше будет 14 комплектов медалей в пяти видах спорта.
Обладатели наград определятся в новой олимпийской дисциплине – баскетболе 3х3. В Минске играют молодёжные составы, но от этого не менее интересно. И мужская, и женская сборные России пробились в четвертьфиналы. Женская команда начиная с 15:15 мск сыграет со сборной Франции. Мужская начиная с 15:40 будет противостоять сборной Чехии. Проигравший из турнира выбывает, победитель поборется за медали. Финальные матчи начнутся в 20:40 и 21:05.
По традиции раньше других разыграют медали стрелки. Смешанные команды определят победителей в стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 м – начало в 11:20, а в личном турнире мужчины и женщины будут соревноваться в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м. В составе сборной России чемпионы и призёры II Европейских игр – Артём Черноусов, Сергей Каменский, Владимир Масленников, Юлия Каримова, Анастасия Галашина.
В дзюдо будут разыграны медали в самых тяжёлых весовых категориях: у женщин до 78 и свыше 78 кг, у мужчин – до 90, до 100 и свыше 100 кг. Российские участники – Хусен Халмурзаев, Казбек Занкишиев, Инал Тасоев, Антонина Шмелёва, Александра Бабинцева и Ксения Чибисова. Начало медальных схваток – в 17:00.
Кроме того, будут разыграны медали в смешанных парах в спортивной аэробике, в прыжках на батуте – в личном турнире у женщин и синхронных прыжках у мужчин, а также в стендовой стрельбе в трапе среди смешанных команд.
11:20. Стрельба пулевая. Микст. Малокалиберный пистолет 50 м
13:00. Стрельба пулевая. Женщины. Пневматическая винтовка 10 м
14:00. Стрельба пулевая. Мужчины. Пневматическая винтовка 10 м
15:45. Стрельба стендовая. Микст. Трап
17:06. Дзюдо. Мужчины. До 90 кг
17:21. Дзюдо. Женщины. До 78 кг
17:36. Дзюдо. Мужчины. До 100 кг
17:51. Дзюдо. Женщины. Свыше 78 кг
18:06. Дзюдо. Мужчины. Свыше 100 кг
18:50. Прыжки на батуте. Мужчины. Синхронные выступления
19:30. Аэробика. Смешанные пары.
19:50. Баскетбол 3х3. Женщины. За 3-е место
20:05. Прыжки на батуте. Женщины. Индивидуальное первенство
20:15. Баскетбол 3х3. Мужчины. За 3-е место
20:40. Баскетбол 3х3. Женщины. Финал
21:05. Баскетбол 3х3. Мужчины. Финал.
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