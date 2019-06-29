Россия выносит всех в медальном зачёте Игр. Будет ли 100 наград?

В седьмой день Игр сборная заработала девять наград. Золото всего одно, но какое!

Европейские игры – 2019. Медальный зачёт



Европейские игры в Минске постепенно выходят на финишную прямую. Заключительные два дня будут особенно мощными с точки зрения розыгрыша медалей, а в пятницу спортсмены получили своего рода передышку: в седьмой день было разыграно 13 комплектов наград. Копилка сборной России же пополнилась девятью медалями – одной золотой и восемью бронзовыми.

Россия продолжает уверенно лидировать в общем зачёте Европейских игр — 2019

Золотая медаль «подъехала» с велотрека, где чемпионами Игр в командной гонке преследования стали Глеб Сырица, Никита Берсенев, Лев Гонов и Иван Смирнов. Там же Россия добыла и две бронзы: Дмитрий Мухомедьяров отличился в гонке по очкам, а Дарья Шмелёва – в кейрине.



В борьбе у российских девушек одна бронза, выигранная Марией Кузнецовой в весовой категории до 62 кг. Увы, Наталья Воробьёва свою схватку за третье место сопернице проиграла. Ещё две медали Россия получила в бадминтоне: мужская и женская пары проиграли свои полуфиналы, и согласно регламенту соревнований, будут признаны призёрами Европейских игр. Ещё три медали – у представительниц бокса: Дарьи Абрамовой, Анастасии Беляковой и Даримы Сандаковой.

У российских бадминтонистов две бронзы Евроигр в парных разрядах

В пятницу последние медали разыгрывали стрелки, положившие немало драгоценного металла в копилку сборной России, однако закончить на медальной ноте не получилось. Увы, осталась без наград и команда по лёгкой атлетике: до финала наша сборная так и не добралась.



Из прочих событий дня стоит отметить очередной матч сборной России по пляжному футболу. В полуфинале утешительной сетки турнира наша команда встречалась с командой Беларуси, и зрители увидели настоящую драму на песке. Россия была вынуждена спасать матч дважды: при счёте 0:2 на первых минутах встречи и при 4:5 на последних. В итоге дело дошло до серии пенальти, которую россияне выиграли. За пятое место они сыграют с командой Италии.

Россия героически спасла матч с Беларусью! Впереди — месть Италии Это была одна из самых валидольных побед в истории сборной России по пляжному футболу. Осталось отдать должок итальянцам…

Учитывая, что в заключительные два дня турнира будет разыграно аж 65 комплектов наград, пока нельзя официально объявлять, что Россия выиграла медальный зачёт Игр. Однако, конечно, всё к этому планомерно идёт. Даже несмотря на то, что по золоту белорусы россиян в седьмой день Игр опередили (два против одного), отрыв остаётся очень серьёзным – 22 награды всего и 12 золотых. Хочется надеяться, что столь серьёзный гандикап сборная России в Минске не растеряет.

Топ-5 медального зачёт Европейских игр – 2019 после 7-го дня.



1. Россия – 33, 16, 32 – 81;

2. Беларусь – 21, 14, 24 – 59;

3. Италия – 10, 9, 8 – 27;

4. Украина – 9, 12, 11 – 32;

5. Грузия – 6, 7, 12 – 25.