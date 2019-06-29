Россия выносит всех в медальном зачёте Игр. Будет ли 100 наград?

Европейские игры – 2019. Медальный зачёт
Европейские игры в Минске постепенно выходят на финишную прямую. Заключительные два дня будут особенно мощными с точки зрения розыгрыша медалей, а в пятницу спортсмены получили своего рода передышку: в седьмой день было разыграно 13 комплектов наград. Копилка сборной России же пополнилась девятью медалями – одной золотой и восемью бронзовыми.
Золотая медаль «подъехала» с велотрека, где чемпионами Игр в командной гонке преследования стали Глеб Сырица, Никита Берсенев, Лев Гонов и Иван Смирнов. Там же Россия добыла и две бронзы: Дмитрий Мухомедьяров отличился в гонке по очкам, а Дарья Шмелёва – в кейрине.
В борьбе у российских девушек одна бронза, выигранная Марией Кузнецовой в весовой категории до 62 кг. Увы, Наталья Воробьёва свою схватку за третье место сопернице проиграла. Ещё две медали Россия получила в бадминтоне: мужская и женская пары проиграли свои полуфиналы, и согласно регламенту соревнований, будут признаны призёрами Европейских игр. Ещё три медали – у представительниц бокса: Дарьи Абрамовой, Анастасии Беляковой и Даримы Сандаковой.
В пятницу последние медали разыгрывали стрелки, положившие немало драгоценного металла в копилку сборной России, однако закончить на медальной ноте не получилось. Увы, осталась без наград и команда по лёгкой атлетике: до финала наша сборная так и не добралась.
Из прочих событий дня стоит отметить очередной матч сборной России по пляжному футболу. В полуфинале утешительной сетки турнира наша команда встречалась с командой Беларуси, и зрители увидели настоящую драму на песке. Россия была вынуждена спасать матч дважды: при счёте 0:2 на первых минутах встречи и при 4:5 на последних. В итоге дело дошло до серии пенальти, которую россияне выиграли. За пятое место они сыграют с командой Италии.
Учитывая, что в заключительные два дня турнира будет разыграно аж 65 комплектов наград, пока нельзя официально объявлять, что Россия выиграла медальный зачёт Игр. Однако, конечно, всё к этому планомерно идёт. Даже несмотря на то, что по золоту белорусы россиян в седьмой день Игр опередили (два против одного), отрыв остаётся очень серьёзным – 22 награды всего и 12 золотых. Хочется надеяться, что столь серьёзный гандикап сборная России в Минске не растеряет.
Топ-5 медального зачёт Европейских игр – 2019 после 7-го дня.
1. Россия – 33, 16, 32 – 81;
2. Беларусь – 21, 14, 24 – 59;
3. Италия – 10, 9, 8 – 27;
4. Украина – 9, 12, 11 – 32;
5. Грузия – 6, 7, 12 – 25.
- 29 июня 2019
-
00:59
-
00:29
-
00:18
- 28 июня 2019
-
23:52
-
23:31
-
23:24
-
23:08
-
22:53
-
22:36
-
21:57
-
21:44
-
21:01
-
20:35
-
20:20
-
19:51
-
19:16
-
18:56
-
18:32
-
18:23
-
18:02
-
17:23
-
17:00
-
16:32
-
15:27
-
14:47
-
13:53
-
13:13
-
12:36
-
12:02
-
11:43
-
10:59
-
10:38
-
09:59
-
09:49
-
09:26