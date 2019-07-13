Загадка чемпионки. Гимнастка Селезнёва – очарование сборной России

Катя, ставшая чемпионкой Универсиады-2019, за сборную России выступает много лет. Как же вышло, что такую красотку никто не знает?

На летней Универсиаде-2019 в Италии у российских болельщиков не так уж много поводов для радости: наша сборная отчаянно бьётся за то, чтобы попасть в тройку медального зачёта, но вряд ли сможет совершить чудо за два оставшихся дня. Остаётся лишь наслаждаться отдельными блестящими победами, вроде той, что одержала гимнастка-художница Екатерина Селезнёва, не оставившая соперницам никаких шансов на золотую медаль в многоборье.

«Художница» Селезнёва завоевала золото Универсиады в многоборье

Наверняка, вы даже и не знали о том, что Катя выступает за сборную России и старается обойти сестёр Авериных в борьбе за путёвку на Олимпиаду-2020. Но теперь вы её запомните!

На Универсиаде в Неаполе Селезнёва в одиночку представляла Россию в личном многоборье. Цена ошибки была высока, однако Екатерина обошлась без серьёзных проблем. В сумме многоборья она набрала 83,600 балла, опередив ближайшую соперницу более чем на восемь баллов. Второй стала гимнастка из Азербайджана, бронзовая медаль досталась американке.

Для Екатерины студенческие Игры в Италии – не первые в карьере. В 2017 году она выступала на Универсиаде в Тайбэе и привезла домой пять наград различного достоинства. В многоборье она стала второй, как и в упражнениях с обручем и лентой. С булавами она была третьей, зато с мячом выиграла золото, и одержала первую серьёзную победу в карьере на международном уровне.

Катя занимается гимнастикой почти 20 лет. В пять лет мама – заслуженный тренер по художественной гимнастике – привела свою дочь к себе на работу. Девочке так понравился этот вид спорта, что она стала ходить в секцию, а затем и вовсе уговорила маму, что хочет заниматься спортом профессионально. За сборную Катя выступает с 2013 года, но долгое время находилась в тени более титулованных и именитых соперниц по команде. В мае 2019-го девушке исполнилось 24, и сейчас она показывает лучшие результаты в своей карьере.

Если сказать, что Селезнёва всерьёз претендует на путёвку на Олимпиаду 2020 года в Токио, это не будет преувеличением. Понятно, что главными претендентками на Игры являются сёстры Аверины, однако они выступают не безупречно и конкуренция в команде сохраняется.

На чемпионате России 2019 года, который прошёл в конце июня, Селезнёва имела все шансы стать третьей в многоборье, следом за Ариной и Диной, но в последней дисциплине – упражнениях с мячом – Катя допустила ряд ошибок и стала четвёртой, отстав от третьего места на 0,05 балла.

В личных упражнениях на чемпионате России – 2019 Селезнёва собрала полный комплект наград: золото – с булавами, серебро – с мячом, бронза – с лентой. Стоит оговориться, что в этих финалах не выступали ни Аверины, ни Солдатова. Но коллекция всё равно выглядит очень солидно!

На данный момент Селезнёва входит в обойму из четырёх-пяти лучших гимнасток России, регулярно выступает и побеждает на соревнованиях уровня Кубка мира и наверняка мечтает о большем. На вопросы о сокровенной мечте предпочитает не отвечать – на то она и сокровенная.

Но очень вероятно, что Катя всей душой мечтает представлять Россию на Олимпиаде в Токио.