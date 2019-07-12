«Художница» Селезнёва завоевала золото Универсиады в многоборье
Российская спортсменка Екатерина Селезнёва за явным преимуществом одержала победу в индивидуальном многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике на летней Универсиаде, которая проходит в Неаполе (Италия). Селезнёва более чем на 8 баллов опередила ставшую второй Зохру Агамирову из Азербайджана. Бронзовым призёром стала американка Лаура Цен.
Финалы в упражнениях с отдельными предметами пройдут 13 июля. Селезнёва – единственная представительница России в личном турнире Универсиады.
Всемирная летняя Универсиада. Неаполь, Италия
Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье
1. Екатерина Селезнёва (Россия) – 83,600.
2. Зохра Агамирова (Азербайджан) – 75,425.
3. Лаура Цен (США) – 72,600.
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