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«Художница» Селезнёва завоевала золото Универсиады в многоборье

«Художница» Селезнёва завоевала золото Универсиады в многоборье
Другие / Прочие виды спорта 0

Российская спортсменка Екатерина Селезнёва за явным преимуществом одержала победу в индивидуальном многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике на летней Универсиаде, которая проходит в Неаполе (Италия). Селезнёва более чем на 8 баллов опередила ставшую второй Зохру Агамирову из Азербайджана. Бронзовым призёром стала американка Лаура Цен.

Финалы в упражнениях с отдельными предметами пройдут 13 июля. Селезнёва – единственная представительница России в личном турнире Универсиады.

Всемирная летняя Универсиада. Неаполь, Италия
Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье

1. Екатерина Селезнёва (Россия) – 83,600.
2. Зохра Агамирова (Азербайджан) – 75,425.
3. Лаура Цен (США) – 72,600.

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