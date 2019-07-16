Россия пропустила исторический гол. Соперницы ревели от счастья и проиграли 1:30

Сборная Кореи впервые отличилась на чемпионате мира и плакала всей командой. Кому ещё они смогут забить, кроме России?

Конкуренция в спорте постоянно растёт. Времена, когда на чемпионат мира приезжали команды, вообще не умеющие играть, остались в далёком прошлом. По крайней мере, так казалось. Однако сборная Южной Кореи напомнила, что ни в чём нельзя быть до конца уверенным. Поразив ворота сборной России при счёте 0:27, корейские игроки просто разревелись… от счастья!

В большом спорте, где действия атлетов доведены до автоматизма, а исход противостояния зачастую решают мельчайшие нюансы, подобная реакция вводит в ступор. Вот она – искренняя, если хотите первобытная, радость, которую может подарить только спорт.

На чемпионат мира за месяц

О существовании женской сборной Южной Кореи по водному поло никто не слышал. Причина простая – её просто не было в природе. Однако корейцы вместе с правом проведения чемпионата мира по водным видам спорта получили и возможность выставить домашнюю команду на турнир ватерполисток. В Корее решили такой шанс не упускать. Поиски будущих ватерполисток национальной сборной начали среди бывших пловчих. В итоге в начале июня 13 девушек впервые оказались в бассейне с мячом в руках, а уже через полтора месяца вышли на первый в истории своей страны матч чемпионата мира.

Никаких свершений от отчаянных кореянок никто, конечно, не ждал. Цели были поставлены весьма реалистичные –забить свой первый гол и пропускать не более одного мяча в минуту. Однако в стартовом матче с сильной сборной Венгрии выполнить даже такие скромные задачи не получилось. Хозяйки за 32 минуты игрового времени вынимали мяч из ворот 64 раза! Вряд ли стоит уточнять, что это рекорд за всю историю турнира. Об атаке бедные кореянки даже не помышляли, а потому счёт собственным голам открыть не смогли.

Слёзы счастья при счёте 1:27

Вторая попытка пришлась на встречу со сборной России. Наша команда так усердствовать, как Венгрия, не стала. Уже после первого периода было ясно, что сумасшедший рекорд венгерской команды, забивавшей по два гола в минуту, побит не будет. Но оставалась ещё одна интрига: удастся ли кореянкам забить или эта миссия будет отложена на матч с канадками?

Российские ватерполистки разгромили сборную Южной Кореи на чемпионате мира

Историческое событие произошло в середине заключительного, четвёртого периода. 17-летняя Дасыль Кюнг бросила с угла водной площадки и поразила ворота Евгении Головиной. К тому моменту в корейских воротах мяч уже побывал 27 раз, но это нисколько не омрачило радость трибун и скамейки сборной Южной Кореи. Болельщики встретили первый гол своей сборной ликованием, а многие корейские ватерполистки в прямом смысле разревелись.

Подарки кончились?

За оставшееся время россиянки отличились ещё трижды и достигли отметки в 30 голов. После матча российская ватерполистка Евгения Соболева призналась, что наша команда подарила кореянкам надежду.

Дай бог, чтобы больше сборная России никаких подарков соперницам не делала. А кореянкам надо сказать спасибо. Они показали, как много может значить один крошечный эпизод, на который в другой ситуации и внимания бы никто не обратил. Шанс увеличить количество голов на чемпионатах мира в несколько раз у них будет уже в матче с канадками. Там должно быть проще.