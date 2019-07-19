Пляжный футбол. Европейский отбор к чемпионату мира — 2019. Россия — Германия

*** Пляжный футбол, европейский отбор на чемпионат мира-2019, турнирная таблица ***
*** Пляжный футбол, европейский отбор на чемпионат мира-2019, полное расписание матчей ***
ОНЛАЙН ДНЯ
07:00. Доброе утро, дорогие друзья, поклонники пляжного футбола и болельщики сборной России. Сегодня, 19 июля, наша команда начинает очередное восхождение к главное вершине вида спорта — титулу чемпионов мира. Дважды эта высота российской команде покорялась, а теперь пришло время замахнуться на третье золото.
Но, чтобы биться за медали мирового первенства осенью 2019 года в Парагвае, необходимо сначала добыть туда путёвку. И у сборной России на отборе к чемпионату мира есть большое подспорье: команда будет выступать на родном песке, в Москве, в «Лужниках». Дома наши «пляжники» всегда выступают успешно.
Всего в Москву съехались 19 сборных. Пять из них поедут в Парагвай. Хочется верить, что войдёт в эту пятёрку и сборная России. Первый шаг на этом долгом пути — матч со сборной Германии. Встреча начнётся в 20:30 мск.
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