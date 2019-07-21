Кое в чём Россия хуже Эстонии. У нас нет столь привлекательного доктора

Невероятные голы
Московский отборочный турнир к чемпионату мира продолжает радовать зрителей красивым пляжным футболом и эффектными голами. В пляжном футболе мячи вообще часто залетают в сетку причудливым образом, однако в «Лужниках» всё равно получается как-то по-особому.
Вот такую роскошную бисиклету с середины поля исполнил турецкий футболист Семих Тюркмен. Правда, его команда к этому моменту уже проигрывала со счётом 0:4.
А вот такой роскошный гол юный игрок сборной Португалии Лоуренцо забил в ворота норвежцев. Мощнейший прямой удар от своих ворот, метров с 30 – красота да и только!
Эффектным голом во второй день турнира в «Лужниках» отметился и Алексей Макаров. Вроде бы ничего сверхъестественного, но как же чётко и искусно всё исполнил наш мастер!
Был и ещё один особенный гол. На предпоследней минуте матча норвежец Пак-Линь Ли после неплохой комбинации огорчи сборную Португалии. Произошло это при счёте 0:11, но зрители, собравшиеся на трибунах в ожидании матча сборной России, встретили гол овациями.
Звезда без болезни
Особенно покуражились над своими соперниками во второй день турнира сборные Италии и Португалии. Итальянцы победили чехов со счётом 10:1, при этом аутсайдеры забили свой единственный гол лишь в концовке третьего периода при удручающем счёте 0:9.
Португальцы своих соперников из Норвегии победили ещё крупнее – 12:1. Команда Марио Нарсизо не изменяла своим принципам: всегда играть в атаку и при любом отрыве в счёте стараться его увеличить. Это позволяет сборной Португалии с большим отрывом удерживать звание самой забивающей команды текущего турнира: 25 голов всего-то за два матча!
Руку (и даже ногу) к разгрому норвежцев приложил легендарный португальский ветеран Маджер. 42-летний чемпион мира оформил во втором матче московского отбора дубль. Впрочем, даже статус одной из главных звёзд турнира не мешает выдающемуся футболисту перед матчем спокойно играть с мальчиком, подающим мячи. Звёзды большого футбола, учитесь!
В чём Эстония превзошла Россию?
А в последнем матче дня пришёл черёд сборной России проявить себя. В матче второго тура первого группового этапа наша команда встречалась с Эстонией. Прибалтийская сборная – это, честно признаемся, не слишком сильный соперник, так что вопрос был только в настрое наших парней: не перенервничают ли перед своими трибунами, не подведёт ли госпожа Фортуна.
Но, к счастью, всё сложилось блестяще. Сборная России устроила такой блестящий штурм, что болельщики хватались за головы: за первые шесть минут матча подопечные Михаила Лихачёва отправили в чужие ворота сразу пять мячей – это даже для пляжного футбола редкость. Правда, как это нередко случается, фаворит, обеспечив себе победу, расслабился, и в оставшиеся полчаса зрители наблюдали уже не столь яркий футбол. Чуть подпортили послевкусие и два гола Эстонии в концовке матча. Однако эти голы скоро забудутся, а победный результат останется – 7:2.
Впрочем, кое в чём Эстония Россию всё-таки превзошла. На скамейку запасных прибалтийской команды зрители обращали внимание намного чаще. Не в обиду доктору сборной России, но представитель медицинского штаба эстонцев заслужила намного больше внимания.
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