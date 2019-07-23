Из-под суда – в миллионеры. Удивительная трагедия советского чемпиона Нищенко

Николай Нищенко до 12 лет не говорил, а подростком попал под суд. Но вырос в мирового короля спидвея и почти стал голландским миллионером.

В 2019 году четырёхкратному чемпиону мира в ледовом спидвее Николаю Нищенко могло бы исполниться 60. Но он не дожил даже до 35. Николай погиб на глазах невесты и своего несостоявшегося тестя, который готовился передать будущему зятю управление своими автосалонами и командой по спидвею. На пути Нищенко встала бетонная стена.

Немой, неграмотный, судимый

История Николая Нищенко – сплошь преодоление. Он родился в Улан-Удэ в не самой благополучной семье. Его родители были глухонемыми. И Коля тоже очень долго не умел говорить, а писать и читать научился в 10 лет благодаря стараниям учительницы, которая приходила домой к мальчику и занималась с ним дополнительно.

Через два года Николай заговорил, хотя уже никто и не думал, что это произойдёт. Представляете, что такое заговорить лишь в 12 лет? Впрочем, на улице, на которой будущий чемпион проводил много времени, ему стало гораздо проще. Улица воспитывала его гораздо больше родителей, и такое воспитание едва не привело его в колонию для несовершеннолетних.

Нищенко получил два года колонии за хулиганство. К счастью для парня, условно. Тогда Николай понял, что нужно как-то выбираться из неблагополучного окружения.

Тренер, армия, раздробленные кости

От улицы Николая Нищенко спас тренер Валентин Богданов, работавший с мотогонщиками. Нищенко на стареньком «Минске» часто приезжал посмотреть на занятия в секции, а потом набрался смелости и записался в городской клуб ДОСААФ.

Именно Богданов привёл Нищенко к победам на республиканском уровне как в мотокроссе, так и в спидвее. Николай занимался со своим наставником до тех пор, пока его не призвали в армию. Он добился службы в Забайкальском военном округе, а когда в армии узнали, что он профессионально гоняет на мотоцикле, то перевели в Читинский спортивный клуб армии.

В 1983 году Нищенко благодаря стечению обстоятельств попал на чемпионат СССР по ледовому спидвею, заменив травмированного одноклубника Сергея Губича. Отличное выступление позволило Николаю попасть в сборную СССР. Но во время оформления документов на выезд за границу всплыла подростковая судимость. Из страны гонщика не выпустили.

А в следующем году Нищенко, как невыездной, был исключён из состава сборной. Вдобавок ко всему в 1985-м на мемориале Анатолия Гладышева (который погиб за год до этого в «Лужниках») он не справился с мотоциклом и вылетел с ледового овала, врезавшись в деревянную скамейку перед трибунами. Итогом этой аварии стал сложнейший перелом костей таза. Нищенко не стал инвалидом только благодаря гениальному хирургу Гавриилу Илизарову.

Возвращение, титул, свобода

Но Нищенко сумел вернуться в мотогонки. И даже не более высокий уровень, чем до травмы. Он так и числился в Читинском спортивном клубе армии, пока в 1988-м не выиграл чемпионат СССР. Вот тогда Николай получил предложение переехать в Москву и выступать уже за ЦСКА.

Решить вопрос с выездом за границу можно было только в столице, где ему обещали также квартиру и офицерское звание. К тому моменту Нищенко был старшим прапорщиком и находился на пике своей спортивной карьеры. Чемпионат мира 1989 года в Алма-Ате стал его звёздным часом. Нищенко победил и в личном, и в командном зачётах и почти сразу же получил разрешение выступать на международных соревнованиях.

В 1990-м в Гётеборге он стал вторым в личном зачёте и вновь победил в команде, ещё один командный титул завоевал и в 1991-м в Ассене. Там же в Голландии он познакомился с Александрой Тайс, дочерью известного голландского мотогонщика и бизнесмена Ролофа Тайса.

При этом Минобороны не спешило выполнять свои обещания по поводу жилья. Нищенко жил в общежитии или у друзей. И лишь в 1993-м он был включён в список на получение квартиры. Но к тому времени Нищенко уже задумывался о свадьбе, переезде в Нидерланды и выступлении за команду, создаваемую будущим тестем. Более того, друзья спортсмена говорили, что Тайс видел в многократном чемпионе мира человека, которому можно доверить свой бизнес.

Нелепая смерть

Александра Тайс и Николай Нищенко запланировали свадьбу на апрель 1994 года. Но она не состоялась. В сентябре 1993-го Нищенко отправился в Херенвен на презентацию «Вольво».

Организаторы предложили ему провести показательный заезд по специальной подготовленной ледовой дорожке. Этот заезд оказался для Нищенко роковым.

Никаких мер безопасности организаторы не предпринимали. Не были даже предусмотрены тюки с сеном – никто не думал, что обычный показательный заезд может привести к трагедии.

Версии о том, как именно всё случилось, расходятся. По одной из них, Нищенко демонстрировал мастерство езды на одном колесе, по другой – он вместе с Ролофом Тайсом проводил почти боевой заезд. Сходное у этих версий одно – на своём мотоцикле Нищенко на огромной скорости влетел в бетонную стену, получил перелом шейных позвонков и скончался на месте.

Что стало причиной аварии, полиция так и не разобралась.

Нищенко преодолел почти все препятствия на пути к счастью и величию. Все, кроме одного.