Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Статьи /

Россия — Швейцария, отбор на ЧМ по пляжному футболу 2019, прямая трансляция

Сборная России по пляжному футболу
«Чемпионат»
Пляжный футбол. Европейский отбор к чемпионату мира — 2019. Россия — Швейцария
Россия начинает решающий раунд борьбы за путёвки на чемпионат мира — 2019. Первый настоящий соперник — Швейцария. Поражение противопоказано!
Другие / Пляжный футбол 0

*** Пляжный футбол, европейский отбор на чемпионат мира-2019, турнирная таблица ***

*** Пляжный футбол, европейский отбор на чемпионат мира-2019, полное расписание матчей ***

ОНЛАЙН ДНЯ

08:45. А вот так Россия преодолела опасный рубеж 1/8 финала. Восемь голов в чужие ворота, ноль — в свои.

08:30. В решающей битве за первое место на первом групповом этапе сборная России эффектно одолела команду Венгрии. Красивых голов в матче было очень много!

08:15. Доброе утро, дорогие друзья, поклонники пляжного футбола и болельщики сборной России. Наша команда вступает в решающий раунд борьбы за путёвки на чемпионат мира, который пройдёт осенью 2019 года в Парагвае. На втором групповом этапа в «Лужниках» сборная России сыграет со Швейцарией, Азербайджаном и Испанией. Чтобы добыть путёвку без нервов, нужно занять в группе первое или второе место.

Сегодня, 24 июля, сборная России сыграет с грозной Швейцарией. Матч начнётся в 20:00 мск.

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент