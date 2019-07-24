Пляжный футбол. Европейский отбор к чемпионату мира — 2019. Россия — Швейцария

*** Пляжный футбол, европейский отбор на чемпионат мира-2019, турнирная таблица ***
*** Пляжный футбол, европейский отбор на чемпионат мира-2019, полное расписание матчей ***
ОНЛАЙН ДНЯ
08:45. А вот так Россия преодолела опасный рубеж 1/8 финала. Восемь голов в чужие ворота, ноль — в свои.
08:30. В решающей битве за первое место на первом групповом этапе сборная России эффектно одолела команду Венгрии. Красивых голов в матче было очень много!
08:15. Доброе утро, дорогие друзья, поклонники пляжного футбола и болельщики сборной России. Наша команда вступает в решающий раунд борьбы за путёвки на чемпионат мира, который пройдёт осенью 2019 года в Парагвае. На втором групповом этапа в «Лужниках» сборная России сыграет со Швейцарией, Азербайджаном и Испанией. Чтобы добыть путёвку без нервов, нужно занять в группе первое или второе место.
Сегодня, 24 июля, сборная России сыграет с грозной Швейцарией. Матч начнётся в 20:00 мск.
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