Россия показала восхитительный футбол в самом важном матче отбора на ЧМ по пляжному футболу. Вот бы так же поступить и с Испанией.

Не до сыру, быть бы живу! Россия ещё никогда так Швейцарию не громила

Проигрывать нельзя. Но можно

Европейский отбор на чемпионат мира по пляжному футболу в Парагвае добрался до того места, когда каждый соперник – настоящий, а проигрывать категорически не рекомендуется. Ну хотя… можно разок. Даже два разка. И это не шутка.



Поэтому давайте сразу с раскладов.

Восемь сборных, пять путёвок в Парагвай от Европы. Две группы – Португалия, Польша, Беларусь, Италия — в одной. Испания, Швейцария, Азербайджан и Россия – в другой. Три тура – каждый с каждым. И один заключительный день плей-офф – первый с первым за победу, второй со вторым – за третье место, третий с третьим – за пятое. Ну и две последние сборные в своих группах – за бессмысленное седьмое место.

Так что первые и вторые места в каждой группе автоматически едут на чемпионат мира, последние – автоматически не едут никуда. А вот третьи сборные бьются в отчаянной битве за пятое место и последнюю путёвку на пляжный мундиаль.



Вот и получается, что можно было проиграть две игры в группе, но выйти на ЧМ через матч за пятое место. Именно он, а не финал, будет главным событием заключительного игрового дня.



Но пока речь шла о первом туре. И о матче Россия – Швейцария, который россиянам нужно было выигрывать. Без всяких «потому что», просто выиграть, и все.

Начало мечты

Швейцария была не так хороша, как обычно. По составу. И хотя их было восемь (а не десять, как позволял регламент), играть они собирались в основном вшестером. Перебегать их можно было, вопрос – готова ли была сборная России это сделать.

Спасибо за футбол, Россия! Идеальный матч сборной на домашнем отборе Россия начала решающий раунд борьбы за путёвки на чемпионат мира — 2019 с разгрома Швейцарии. Сборная забила мощному сопернику девять голов.

Небольшой дождик, начавшийся примерно за час до игры России и Швейцарии, распугал большую часть имеющихся болельщиков, и заставил смотреть игру дома тех, кто планировал приехать. Однако смельчаков всё равно нашлось достаточно – без поддержки сборная России традиционно не осталась. Помощь трибун потребовалась уже на третьей минуте – просто чтобы прокричать фамилию «Макаров». Алексей пробил через себя, и мяч рикошетом от песка по очень высокой дуге влетел в ворота Валентина.



И почти сразу забил Крашенинников. Забил элегантно, так, как умеет только он. Ладно, не только. Но красоты не убавилось, согласны?

Начало если не мечты, то надежды уж точно. Дальше самое важное было не пропустить – бог с ними, с голами в чужие ворота. Справились, хотя Швейцария ничего в атаке и не показывала. Вообще ничего.

Красота и простота

Начало второго периода получилось ещё круче. В смысле – быстрее. Всего 18 секунд потребовалось России, чтобы забить третий гол. Сделал это Шишин. Хотя нет – Романов. Хотя… сами выбирайте.

И тут же Станкович напомнил, что лишний вес (хотя он уверен, что нет) никогда не мешал ему реализовывать голевые моменты. Швейцарцы не успели и порадоваться толком – Макаров реализовал штрафной, а Папоротный забил в падении головой после углового – 5:1. Вот и все?

Не всё. Забил Шишин – красоту. Забил Папоротный – простоту. И это только во втором периоде. Это уже была не мечта – реальность. Сборная России выиграла важнейший матч со Швейцарией задолго до его физического окончания.

Смотрите на табло. И улыбайтесь

В третьем периоде не хотелось, чтобы россияне забивали. Хотелось, чтобы поберегли эмоции, голы. Фарт. Но что делать, если Макаров обязательно хочет отметить рождение сына хет-триком? А Краш – непременно послать в камеру воздушный поцелуй? Кто же им запретит? Лишь при счёте 1:9 Швейцария смогла забить ещё, но не даже наш голкипер Макс Чужков вроде бы особо не расстроился. Смотрите на табло и улыбайтесь.

И даже голкиперу Валентину в концовке позволили забить. Ну попал и попал, с кем не бывает. Если россияне в этот момент уже копили силу на игру с Азербайджаном – так исключительно правильно делали. Завтрашняя победа на 99,99% выводила бы их на чемпионат мира. Так кого интересует какой-то пропущенный гол?



Никого. 9:3 – так Россия никогда не обыгрывала Швейцарию. Но всё когда-то случается в первый раз. До чемпионата мира осталась одна победа и два матча – с Азербайджаном и Испанией. Вот бы и там так – нокаутом.