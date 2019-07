«Большое счастье, что чемпионат мира по виндсёрфингу пройдёт в России»

С 4 по 11 августа в Санкт-Петербурге в первый раз пройдет молодёжный чемпионат мира по виндсёрфингу в классе RS:X среди юниоров. Класс, разработанный специально для Олимпийских игр, с 2008 года прочно занимает место в сердцах любителей парусного спорта.

Гоночной площадкой для чемпионата мира среди юниоров станет Парк 300-летия Санкт-Петербурга. В регате примут участие лучшие молодые спортсмены со всего мира.



Стоит отметить, что именно в классе виндсёрфинг RS:X Россия добыла последнюю на данный момент олимпийскую медаль в парусном спорте. На Играх 2016 года Стефания Елфутина завоевала бронзовую награду. Перед стартом чемпионата мира она рассказала о своем пути в спорте, дала советы участникам мирового первенства и поделилась планом подготовки к Олимпиаде в Токио.

«Каждое утро я просыпалась с мыслью об Олимпиаде»

– Стефания, у вас в Instagram есть фотография с мамой, где вы вместе ходите на виндсерфе. Расскажите о том, как вы увлеклись парусным спортом и какую роль в этом сыграла мама.

– Эти фотографии сделаны в 2008 году. Мне было 11 лет. Я уже хорошо ходила и участвовала в соревнованиях. Виндсёрфингом я начала заниматься в шесть лет. В секцию пошла вслед за двоюродным братом. Мы с ним были как родные. Куда он, туда и я. Сначала я была слишком маленькая, но затем начала тянуться за мальчишками, которые занимались на станции. Мама привела меня в виндсёрфинг, но ходить она научилась уже после меня. На тех снимках я как раз учу маму стоять на доске. В детстве мы проводили на море весь световой день. С самого утра и до самого вечера. Зимой я занималась музыкой, танцами, живописью и плаванием.



– Любовь к морю у вас в том числе и от отца – в детстве вы вместе ходили на рыбалку. Похвастайтесь самым большим уловом.

– Когда мы ездили на рыбалку с папой, он ловил рыбу, а ее выпускала. Он ругал меня за это (смеется). Мне было жалко рыбок. Из меня так себе рыбачка. Когда мы с папой рыбачили в последний раз, я поймала противоположный берег, потому что слишком сильно забросила удочку. Наверное, это и был мой самый большой улов (смеётся).



– Вы начинали заниматься виндсёрфингом на сёрфстанции в Ейске. Какие условия были на тот момент?

– В Ейске очень крутые условия для детского обучения, потому что там очень мелкое и теплое море, но матчасть устарела. В 2003 году мы ходили на «Виндгляйдерах» 1984-го. Настоящий олдскул.



– Вы говорили, что в 13 лет поставили перед собой цель выиграть Олимпиаду 2016 года.

– Оглядываясь назад, я не понимаю, как могла верить в это. Во взрослой жизни мы сами ставим перед собой ограничения. Говорим, что это невозможно, это не получится. В детстве не было предрассудков. В 2010 году я поехала на свой первый чемпионат мира среди юниоров. Мне очень понравилась атмосфера. Я поняла, что хочу биться и бороться, чтобы попасть в Рио. Почему именно Рио? Я прикинула, что во время Олимпиады в Лондоне мне будет 15 лет и, наверное, это еще рано, а вот к следующей Олимпиаде мне как раз исполнилось бы 19. Тогда я никому этого не говорила, потому что люди просто покрутили бы пальцем у виска. Каждое утро я просыпалась с мыслью о Рио. С каждым годом эта мечта становилась все более реальной и превращалась в цель.



– Был ли на вашем пути в Рио-де-Жанейро момент, когда хотелось все бросить и закончить с виндсёрфингом?

– Такие мысли начали меня посещать в начале 2016 года, когда пошли очень серьёзные нагрузки, начались интенсивные сборы, поездки, тренировки. В первую очередь было тяжело морально. Я была готова к физическим нагрузкам, но не к моральному прессингу. Были моменты, когда я думала, что больше не могу. Я очень скучала по дому, по родителям. Хотелось просто отдохнуть, потому что темп был сумасшедший. С другой стороны, останавливаться было уже нельзя. В тот момент хорошо сработали родители, тренеры и мои мантры про Рио – мне удалось сохранить равновесие.

Призёр Игр-2016 Стефания Елфутина Фото: РИА Новости

«Виндсёрферы уже искатали всю Европу – приезжайте к нам!»

– В 16 лет вы дебютировали на чемпионате мира среди юниоров в классе RS:X, где заняли четвёртое место. Какие воспоминания у вас остались от тех соревнований?

– Чемпионат мира проходил в Чивитавеккье. В Италии я впервые поняла, что могу выступать гораздо лучше. Перед этим турниром я только встала на RS:X – у меня не было ни наката, ни опыта. Тем не менее я смогла занять четвёртое место. С каждым днем соревнований я выступала все лучше. Это меня очень порадовало. В тот момент я поняла, что мне нравится олимпийский класс RS:X и мечта о победе на Олимпиаде стала более реальной. Чемпионат мира среди юниоров дал хороший импульс моей дальнейшей карьере.



– Вы могли бы представить, что соревнования такого уровня приедут в Россию?

– Большое счастье, что чемпионат мира среди юниоров пройдет у нас. Это очень круто! Очень жаль, что я уже не юниор и не смогу принять участие. Было бы классно погоняться в Санкт-Петербурге, но я надеюсь, что когда-то мы примем и взрослый чемпионат мира. Виндсёрферы уже искатали все места в Европе – приезжайте наконец-то к нам! У нас тоже хорошо.



– Какой совет вы дали бы ребятам, которые приедут в Санкт-Петербург на чемпионат мира?

– Санкт-Петербург – красивейший город. Если у ребят будет свободный вечер, я очень советую им пройтись по городу. Прогулка поможет им сконцентрироваться перед гонками. Хочу пожелать участникам – не бояться ставить перед собой большие цели. У вас впереди взрослые чемпионаты мира и Олимпиада. Не бойтесь и дерзайте!



– Виндсёрфинг – это еще и способ познавать мир, путешествовать и изучать новые места на карте. Какой самый экзотический уголок света вам удалось посетить благодаря виндсерфингу?

– Что может быть более запоминающимся и экзотичным, чем Рио? Мы должны были провести там полтора месяца. Обычно это очень сильно надоедает, но мне нисколько не надоело. Я подготовила себя к этому дикому бразильскому менталитету и слилась с этим сумасшедшим городом. Мне очень понравилось в Рио.

«Когда Олимпиада прошла, я попала в ступор»

– Ваша бронза на Олимпиаде – это невероятная сенсация, узнаваемость и популярность. Как вам удалось в 19 лет справиться с этим?

– Этот ажиотаж довольно быстро спал. Я была такая уставшая. Когда включалась камера, мне нужно было улыбаться, но сил ни на что уже не было. Как ставить перед собой цели дальше? Это сложно. Мне до сих пор иногда сложно говорить про Рио. Ты должен решить для себя, хочешь ты идти дальше или нет. В какой-то момент я каждый день задавала себе этот вопрос. Сложность в том, что до Рио я жила только теми соревнованиями, а когда Олимпиада прошла, попала в ступор. Сначала я думала скопировать олимпийский подготовительный цикл, но это невозможно. К Токио готовится уже другая «я» – с абсолютно иными сильными и слабыми сторонами. Это дало мне дополнительную мотивацию и силы.



– Вы первой завоевали для России олимпийскую лицензию в Токио. Какой у вас план подготовки к следующей Олимпиаде?

– Я ставлю перед собой цель – максимально хорошо выступить на главных стартах сезона: чемпионате мира и Европы и тестовых соревнованиях в Токио. В августе – тест-ивент, а в сентябре – чемпионат мира. Это главные регаты этого сезона. Пока что я фокусируюсь на них, но в уме уже держу Олимпиаду. Цели нужно ставить самые высокие.

– В вашем профиле в Instagram закреплена цитата из стихотворения лорда Теннисона «Улисс»: «Бороться и искать, найти и не сдаваться». Что для вас значит эта фраза?

– Очень крутая фраза! Я читала книжку Вениамина Каверина «Два капитана». Весь роман построен на этой цитате. В оригинале она звучит на английском: «To strive, to seek, to find, and not to yield». В первую очередь мне понравился сам роман Каверина, а только потом эта цитата засела в моей голове и стала жизненным кредо. Сначала действительно ищешь, а когда доходишь до цели, понимаешь, что это ещё не всё и нужно идти дальше. Это очень похоже на мою историю с Олимпиадой в Рио-де-Жанейро. Мне казалось, что, завоевав бронзу на Олимпиаде, ты уже что-то взял. Я не думала, что после этого есть ещё какая-то жизнь, а оказалось, что дальше нужно было еще «найти и не сдаваться».



– Судя по фотографиям книжных страниц в Instagram, вы много читаете. Какие книги берете с собой на многочисленные сборы и соревнования?

– Я люблю большие произведения, но читаю довольно медленно. Если я вдруг улетаю в свои мысли во время чтения, то обязательно возвращаюсь назад и перечитываю. Читая книгу, я смотрю кино в своей голове. Поэтому чтение продвигается довольно медленно. Мне очень нравится классика русской литературы. К сожалению, мы утратили ту старую Россию. Она сохранилась только в книгах. Я скучаю по тем временам, о которых пишут Толстой, Лермонтов и другие русские классики. Я уже не знаю, сколько раз перечитала «Героя нашего времени». По сути, читаю школьную программу. Только в школе я этого не ценила, а сейчас могу перечитывать по несколько раз.