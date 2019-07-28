Шаг в пустоту. Что толкнуло юную чемпионку на последний прыжок?

21-летняя Елена Мирошина поражала весь мир своей грацией. Но не устояла перед алкогольным соблазном и желанием сделать последний шаг вниз.

Лену Мирошину называли Русской Ласточкой. У юной прыгуньи в воду был удивительный спортивный дар, который и стал её проклятьем. Свою жизнь она закончила прыжком вниз.

Шаг из окна. Трагические судьбы героев Олимпиады в Барселоне Прыжок из окна, гибель в автокатастрофе, победившие зелёный змий и гепатит – трагические судьбы героев Олимпиады в Барселоне.

Лохмотья, голод, нищета

Для маленькой Лены спорт стал самым настоящим спасением от нищеты и алкоголя. Она родилась в неблагополучной семье, где на столе редко бывало что-то, кроме бутылки. Всего у неё было семь братьев и сестёр: одна утонула в ванной, другую обварили кипятком, а старший брат оказался в тюрьме. Остальные в лохмотьях скитались по садам и дворам в поисках еды.

Шестилетняя Лена не видела и не знала другой жизни, но будто бы сама судьба направила её в бассейн для прыжков в воду. Тренер Татьяна Максимова Петрухина сразу же разглядела в неопрятной девочке удивительную природную гибкость и координацию. Позвала на вторую тренировку, на третью, а потом девочка сама втянулась – спорт помогал ей хоть ненадолго, но вырваться из опостылевшего дома, где продолжались постоянные пьянки.

Через некоторое время девочка на тренировках уже крутила сложнейшие прыжки, которые были не под силу даже взрослым спортсменам. А Татьяна Максимовна поддерживала ученицу не только в бассейне, но и в быту: отдавала одежду, которая осталась от выросшего давно сына, угощала за старание на тренировках мороженым и шоколадом, давала деньги на завтраки.

Первая победа. Первая бутылка

Потрясающий природный дар Елены позволил ей добиваться невероятных успехов. В 12 лет девочка уже пробилась в сборную Советского Союза, а в 13 приехала в Страсбург на чемпионат Европы и, поразив болельщиков и судей практически безупречным исполнением сложнейшей программы, завоевала первый серьёзный титул. Именно эта победа во многом и послужила для совсем ещё юной Мирошиной пропуском на Олимпийские игры 1988 года.

Эта история могла бы стать счастливой, если бы не трудное детство и неблагополучная семья. Уже в 12 лет Лена стала выпивать. Сначала тихо и тайно – на соревнованиях, в гостиницах, а потом почти не скрываясь. Скоро её выгнали из спортинтерната: она слонялась по коридорам навеселе и нараспев голосила: «А я такая пьяная!» После этого пришлось вернуться домой, в семью, где по-прежнему ничего не менялось: грязь, бутылки да собутыльники родителей.

На Олимпиаде в Сеуле Лена выступила плохо. К главному старту Мирошина почти не готовилась, и за несколько дней до старта тренеру пришлось срочно упрощать программу. Но и с ней девушка толком не справилась – заняла шестое место. А ведь по всем раскладам претендовала на медаль!

Ласточка с характером

В прессе Мирошину называли Русской Ласточкой – так грациозно она исполняла свои прыжки. Однако мало кто знал, что за этой техникой скрывается удивительная взбалмошность и полное отсутствие дисциплины. Лена могла уходить в загулы на недели: пить, гулять, есть что попало, а потом приходить в бассейн и с ходу исполнять прыжок высшей категории сложности.

Как-то на соревнованиях в Мексике Елена идеально отпрыгала обязательную программу: зрители были в восторге, судьи – тоже, конкурентки остались далеко позади. Мирошиной нужно было лишь завершить выступление без срывов и грубых ошибок. Однако она решила показать характер: гуляла по доске, испытывала терпение зрителей и прыгала так плохо, что в итоге проиграла.

К Олимпиаде 1992 года в Барселоне Мирошина вроде бы остепенилась, поняла, что это большой шанс. В 1991 году повзрослевшая, сложенная словно античная статуя Елена легко выиграла чемпионат Европы, а затем и стала второй на чемпионате мира. В Барселону она ехала в качестве одного из фаворитов, но получилось не всё: китаянка Фу Минся прыгала без ошибок, а Мирошина лишь потрясающим последним прыжком вытащила себя с четвёртого на второе место.

Последний прыжок

После Олимпиады Мирошина подарила наставнице Татьяне Петрухиной букет цветов. Подарок получился прощальным: в силу возраста она прекратила свою тренерскую деятельность.

Забравший Елену под свою опеку тренер Михаил Баркан с буйным нравом чемпионки явно не справлялся. Порой он силой забирал её к себе домой из её квартиры, полученной за успех на Играх, но сдержать от гулянок всё равно был не в силах. Лена уже открыто злоупотребляла спиртным, неделями не появлялась на тренировках. А однажды заявила: «У меня жених есть, его кормить-поить надо». Женихом оказался приезжий из Средней Азии с сомнительной репутацией.

В 1995 году Русская Ласточка вновь вернулась под своды бассейна. Она хотела вновь поехать на Олимпийские игры, но провалилась уже на национальном отборе. Один только природный дар уже не смог перекрыть отсутствие подготовки. Больше Елену в бассейне не видели.

18 декабря 1995 года тело 21-летней Мирошиной обнаружили под окнами её квартиры. Говорят, когда вызывали скорую, Елена ещё дышала. Позже стало известно, что она была беременна…

Милиция так и не разобралась во всех подробностях загадочной смерти спортсменки. Принято считать, что Елена решила свести счёты с жизнью и сама сделала последний шаг из окна, как делала его с 10-метровой вышки. Но как при этом объяснить тот факт, что окно и балконная дверь её квартиры были заперты изнутри? На этот вопрос никто так и не смог ответить.