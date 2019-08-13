Шубенкова лишили места для тренировок. Чемпиона мира выживают из России?

Боль Шубенкова
Чемпион мира 2015 года и трёхкратный чемпион Европы по бегу на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков вскоре лишится единственной зимней тренировочной базы в родном городе. Сергей сообщил, что легкоатлетический манеж собираются реконструировать в зал для игровых видов спорта. Об этом россиянин сообщил на своей странице в «Инстаграме».
«А помните наш плохонький и убитый манеж? Так вот, его больше у нас не будет. Совсем. Единственный объект Алтайского края, где можно было проводить соревнования по лёгкой атлетике зимой, будет реконструирован. Давайте же вместе прощаться с «Призом Шубенкова», а также со всеми остальными турнирами с ноября по май.
Вместо бегового круга и секторов для технических видов будет выстлан шикарный игровой паркет. Нам же оставят три дорожки по 100 м с резиной для дач и детских площадок. Руководство АлтГТУ решило, что развивать мини-футбол для них важнее и нужнее, и потратит на это приоритетнейшее направление 21,8 млн рублей».
В комментарии в этой записи Сергей пояснил, что проект находится на сайте госзакупок в стадии приёма заявок.
Как теперь готовиться к Олимпиаде?
Тренер Шубенкова Сергей Клевцов уверен, что закрытие манежа негативно отразится на подготовке спортсмена к Олимпиаде-2020 в Токио, которая начнётся менее чем через год. Помимо манежа Сергей занимался ещё в маленьком зале, который переделали из стрелкового тира. Но, очевидно, этого мало. Условий для тренировок практически нет.
«Для подготовки Шубенкову необходимо бегать не только в нашем небольшом зале, переделанном из стрелкового тира, но на полноценной легкоатлетической круговой дорожке. Закрытие университетского манежа для легкоатлетов не самым лучшим образом отразится на подготовке Сергея к Олимпийским играм в Токио. Я уже встречался с руководством манежа, которые заказали проект перепрофилирования, не поставив в известность никого. Лёгкая атлетика как таковая их не интересует, так как ей занимаются, по их словам, совсем немного студентов», — приводит слова Клевцова ТАСС.
Прошлой осенью «Чемпионат» брал большое интервью у Шубенкова, в котором Сергей в частности рассказал про этот самый тир, который остался, по сути, единственным местом для тренировок.
«Это тир — такая кишка на 80 метров, кое-как слепленная в 90-е для тренировок биатлонистов. Но так как здание строили с нарушениями, тир стал понемногу разваливаться: вывалился кусок стены, крыша стала течь. Другие стадионы? Там даже летом бегать невозможно».
Шубенкову надо уезжать из России, но он не хочет
По большому счёту, россиянину логично переместиться за границу и продолжить тренировочный процесс уже в других условиях. В тех, которые спортсмен мирового уровня заслуживает. Так делали, например, Дарья Клишина и Юлия Ефимова. На родину всегда можно вернуться, а тратить лучшие годы карьеры, тренируясь в протекающем тире, очень рискованно. Это понимает сам Сергей, но на момент прошлой осени он чётко давал понять, что уезжать из Барнаула не планирует.
«Я тренируюсь в Барнауле зимой и летом, это же мой дом. Москва? Там тоже тренироваться негде. Меня один раз тоже звали в Лос-Анджелес, всем одну и ту же байку рассказываю. После чемпионата мира подошёл человек: «Ты такой крутой атлет, мы тебя приглашаем». Я говорю: «А давайте мы моего тренера тоже туда возьмём? Они: «Нет, тренер старый, семейный человек. Ему такое уже не пережить». Больше разговоров не было. Может, они вообще в шутку сказали.
А если бы взяли? Остался бы в России. Мне дома удобно, хорошо, у меня семья, ребёнок недавно родился. Да, если я уеду из Барнаула, то многим чиновникам действительно станет проще жить. Им и так не хватает госфинансирования, чтобы детям экипировку покупать и на соревнования возить, а тут ещё я со своими требованиями».
Возможно, по мотивам последних событий Сергей изменит своё мнение и подумает о смене места для тренировок. Ведь любовь к малой родине и заботе о будущем поколении легкоатлетов никуда не исчезнет. Но что делать и как добиваться успехов, если на эту любовь и заботу всем плевать?
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