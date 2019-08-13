Шубенкова лишили места для тренировок. Чемпиона мира выживают из России?

Боль Шубенкова

Чемпион мира 2015 года и трёхкратный чемпион Европы по бегу на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков вскоре лишится единственной зимней тренировочной базы в родном городе. Сергей сообщил, что легкоатлетический манеж собираются реконструировать в зал для игровых видов спорта. Об этом россиянин сообщил на своей странице в «Инстаграме».

«А помните наш плохонький и убитый манеж? Так вот, его больше у нас не будет. Совсем. Единственный объект Алтайского края, где можно было проводить соревнования по лёгкой атлетике зимой, будет реконструирован. Давайте же вместе прощаться с «Призом Шубенкова», а также со всеми остальными турнирами с ноября по май.



Вместо бегового круга и секторов для технических видов будет выстлан шикарный игровой паркет. Нам же оставят три дорожки по 100 м с резиной для дач и детских площадок. Руководство АлтГТУ решило, что развивать мини-футбол для них важнее и нужнее, и потратит на это приоритетнейшее направление 21,8 млн рублей».



В комментарии в этой записи Сергей пояснил, что проект находится на сайте госзакупок в стадии приёма заявок.

Как теперь готовиться к Олимпиаде?

Тренер Шубенкова Сергей Клевцов уверен, что закрытие манежа негативно отразится на подготовке спортсмена к Олимпиаде-2020 в Токио, которая начнётся менее чем через год. Помимо манежа Сергей занимался ещё в маленьком зале, который переделали из стрелкового тира. Но, очевидно, этого мало. Условий для тренировок практически нет.



«Для подготовки Шубенкову необходимо бегать не только в нашем небольшом зале, переделанном из стрелкового тира, но на полноценной легкоатлетической круговой дорожке. Закрытие университетского манежа для легкоатлетов не самым лучшим образом отразится на подготовке Сергея к Олимпийским играм в Токио. Я уже встречался с руководством манежа, которые заказали проект перепрофилирования, не поставив в известность никого. Лёгкая атлетика как таковая их не интересует, так как ей занимаются, по их словам, совсем немного студентов», — приводит слова Клевцова ТАСС.

Прошлой осенью «Чемпионат» брал большое интервью у Шубенкова, в котором Сергей в частности рассказал про этот самый тир, который остался, по сути, единственным местом для тренировок.



«Это тир — такая кишка на 80 метров, кое-как слепленная в 90-е для тренировок биатлонистов. Но так как здание строили с нарушениями, тир стал понемногу разваливаться: вывалился кусок стены, крыша стала течь. Другие стадионы? Там даже летом бегать невозможно».

«Врёшь! Не возьмёшь!». Шубенкова валили, но он одержал удивительную победу Ямайский легкоатлет сделал всё, чтобы лишить россиянина успеха, но тот всё равно пересёк черту первым. В полёте!

Шубенкову надо уезжать из России, но он не хочет

По большому счёту, россиянину логично переместиться за границу и продолжить тренировочный процесс уже в других условиях. В тех, которые спортсмен мирового уровня заслуживает. Так делали, например, Дарья Клишина и Юлия Ефимова. На родину всегда можно вернуться, а тратить лучшие годы карьеры, тренируясь в протекающем тире, очень рискованно. Это понимает сам Сергей, но на момент прошлой осени он чётко давал понять, что уезжать из Барнаула не планирует.



«Я тренируюсь в Барнауле зимой и летом, это же мой дом. Москва? Там тоже тренироваться негде. Меня один раз тоже звали в Лос-Анджелес, всем одну и ту же байку рассказываю. После чемпионата мира подошёл человек: «Ты такой крутой атлет, мы тебя приглашаем». Я говорю: «А давайте мы моего тренера тоже туда возьмём? Они: «Нет, тренер старый, семейный человек. Ему такое уже не пережить». Больше разговоров не было. Может, они вообще в шутку сказали.



А если бы взяли? Остался бы в России. Мне дома удобно, хорошо, у меня семья, ребёнок недавно родился. Да, если я уеду из Барнаула, то многим чиновникам действительно станет проще жить. Им и так не хватает госфинансирования, чтобы детям экипировку покупать и на соревнования возить, а тут ещё я со своими требованиями».



Возможно, по мотивам последних событий Сергей изменит своё мнение и подумает о смене места для тренировок. Ведь любовь к малой родине и заботе о будущем поколении легкоатлетов никуда не исчезнет. Но что делать и как добиваться успехов, если на эту любовь и заботу всем плевать?