А где соперник? Россия разгромила не сопротивлявшуюся Словакию

Групповой этап чемпионата Европы по волейболу среди женщин сборная России завершила более чем убедительной победой над сборной Словакии в Братиславе. Словацкие волейболистки за три партии набрали 35 очков. В принципе, это всё, что нужно знать об уровне соперника российской команды.

Шесть российских ошибок

Игра сборных России и Словакии была за второе место в группе, которую с пятью победами в пяти матчах выиграла сборная Германии.

Но с первых же секунд матча стало ясно, что никакой игры не будет – будет просто тренировка сборной России. Словачки не имели никаких возможностей остановить россиянок. И это при том, что наша команда допустила шесть ошибок по ходу первого сета, либеро Алла Галкина не слишком уверенно действовала на приёме, а Ирина Воронкова никак не могла убедительно проявить себя в атаке.

Впрочем, эти помарки в игре никак не мешали сборной России разносить соперниц просто на мелкие клочки. Подавляющее преимущество в скорости, в атаке и на блоке, да просто в уверенности в своих силах. Именно такой игры болельщики и ждали от российских девушек в предыдущих матчах.

25:14 – более чем убедительное преимущество в первом сете.

Разгром невидимок

Дальше было ещё круче. Во втором сете словацкую команду словно убрали с площадки. Девять очков за партию обычно набирают юниоры в контрольных матчах со взрослыми. И то только потому, что взрослые иногда допускают невынужденные ошибки.

Словачкам даже поддержка болельщиков не помогала. Их итальянский наставник Марко Фенольо и кричал, и просил, и умолял своих подопечных сделать хоть что-то. «Мы можем проиграть, но мы не можем бросать играть!», — убеждал он волейболисток сборной Словакии. Но делал это, видимо, не слишком убедительно. Такую команду не встряхнули бы ни Евгений Трефилов, ни Николай Карполь.

«Играть надо!» Тренер сборной России вспылил, а девушки победили Россия не без проблем обыграла Испанию в трёх сетах. Спасибо Ирине Королёвой — настоящей королеве у сетки.

Во второй партии при счёте 17:7 в пользу сборной России случился показательный эпизод: Ирина Воронкова подняла мяч в каком-то невероятном прыжке. Пусть розыгрыш в итоге остался за словачками, но наша команда не останавливалась даже при подавляющем преимуществе.

Россиянки впервые за пять матчей ни разу не потеряли концентрацию. Пару раз случилось недопонимание, но на ход игры это никак не повлияло.

Теперь сборная России ждёт соперника по 1/8 финала. С большой вероятностью это будет сборная Польши, ведомая Мальвиной Смаржек. И если именно такой будет пара плей-офф, то игра пройдёт в Польше.