Приговорённый. Как босоногий марафонец поразил мир на Олимпиаде

10 сентября 1960 года. Рим. 17:30 по местному времени. Капитолийский холм. Старт олимпийского марафона. Удивлённые возгласы в толпе болельщиков и журналистов, разглядевших на старте босого спортсмена. Через два с четвертью часа этот босоногий марафонец финишировал первым у триумфальной арки Константина, став известным на весь мир. Историю Абебе Бикилы, кажется, знают все. Но самое важное, как всегда, кроется в деталях.
Билет в последний вагон
Солдат императорской гвардии Бикила вообще не должен был участвовать в Олимпийских играх в Риме. Но два сильнейших марафонца Эфиопии в Рим в итоге не поехали.
Отставной шведский офицер Онни Нисканен, получивший приглашение тренировать солдат личной гвардии императора Хайле Селассие, а в итоге возглавивший сборную Эфиопии по бегу, делал ставку на других.
Но Беша Теклу, занимавшийся исключительно марафоном и победивший Бикилу на военных играх Эфиопии, подхватил воспаление лёгких и выбыл из процесса подготовки. А Вами Берату, великолепный бегун на 10 000 м, находившийся в отличной форме, внезапно простудился за несколько дней до вылета в Рим.
И дело вовсе не в футбольной травме, как утверждается во многих источниках. Членов олимпийской сборной Эфиопии отправили в экипировочный центр в Аддис-Абебе, находившийся за 50 км от тренировочного лагеря. Все поехали на специально выделенном автобусе, а Берату решил пробежаться туда и обратно. Спортсмен думал, что перед Олимпиадой так будет лучше, но организм такой нагрузки не выдержал.
В общем, в Рим отправились Абебе Бикила и Абебе Вакжиру, которые рассматривались первоначально в качестве запасных. Оба вскочили на подножку уходящего поезда.
Босоногих бегунов было двое!
За подвигом Бикилы, выигравшего марафон, на второй план ушли другие детали.
На самом деле, без обуви на старт вышел не только Бикила, но и Вакжиру. Последний в 1990-х вспоминал, что они вместе с напарником прятались в палатке для спортсменов, так как над ними уже начинали смеяться другие участники марафона.
Укоренившаяся версия о том, что Бикиле просто не подошла обувь от официального экипировщика, опровергается в воспоминаниях того же Нисканена. Шведский тренер утверждал, что в Риме его подопечные досконально изучили трассу марафона, пробегая по 20 км с разных точек старта. И делали это как в кроссовках, так и без них.
Оказалось, что темп обоих спортсменов без обуви был выше. Они успевали сделать в минуту 5-6 шагов больше, чем в обуви. Решение о выходе на старт марафона босиком было вполне осознанным и принято не накануне гонки и тем более не за несколько часов до её старта, а за неделю, тем более, марафон был вечером, что позволяло не опасаться раскалённого асфальта. Даже в олимпийской деревне оба эфиопских спортсмена ходили босиком.
Но Нисканен не всё смог просчитать. Он рассказал своим спортсменам о стартовых номерах соперников, которые Бикила и Вакжиру выучили наизусть. Однако организаторы пошли навстречу просьбе марокканца Ради Бен-Абдесселама, попросившего номер 185, как и в забеге на 10 000 м.
Бикила и Бен-Абдесселам в итоге и разыграли олимпийское золото, причём эфиоп даже не предполагал, что бежит с главным соперником. Всё решилось на последнем километре, когда эфиоп начал спуртовать.
«Я ускорился, когда до финиша оставалось менее километра и шаги соперника стали затихать. А когда я ещё увеличил скорость, то они и вовсе исчезли. Не было нужды оборачиваться назад, чтобы убедиться, что я первый!», — рассказал потом Бикила.
Кстати, его пульс после финиша был всего 88 ударов в минуту. А ведь Бикила при этом установил мировой рекорд. Вакжиру прибежал к финишу седьмым.
Просто герой
В Аддис-Абебу Бикила вернулся национальным героем. Император присвоил ему звание капрала, вручил Золотую звезду, а спустя несколько месяцев марафонец едва не был повешен.
В Эфиопии случилась попытка военного переворота. Имя Бикилы оказалось в списке наиболее активных участников. Он был приговорён к смертной казни, но в итоге помилован. И смог вернуться к тому, что удавалось лучше всего – бегу на длинные дистанции.
Через четыре года после триумфа в Риме Бикила повторил свой успех в Токио. И он опять не был фаворитом, поскольку за шесть недель до Игр-1964 перенёс операцию по удалению аппендицита. Но сумел восстановиться и победил вновь с мировым рекордом, сняв три минуты со своего римского результата. Мог Бикила выиграть и третье олимпийское золото, но в Мехико через 17 км после старта сошёл с дистанции из-за травмы левого колена.
Спустя год после Игр-1968 Бикила в Аддис-Абебе попал в ДТП, в результате которого остался парализованным ниже пояса и прикованным к инвалидному креслу. Но марафонец не сдался.
«Успешные люди часто сталкиваются с вызовами в своей жизни. Божьей волей я выиграл две Олимпиады. Я принял эти победы как дар свыше, и я принял свою аварию и нынешнее состояние, как божью волю. Я просто хочу жить счастливо», — сказал Бикила после того, как услышал диагноз врачей.
Он переключился на настольный теннис и стрельбу из лука. Через четыре годы после аварии великий спортсмен скончался от кровоизлияния в мозг, навсегда оставшись легендой.
«Потребовались сотни тысяч итальянских солдат, чтобы Муссолини захватил Эфиопию. И оказалось достаточно всего одного эфиопа, чтобы покорить Рим», — это про Бикилу.
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