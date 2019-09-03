Приговорённый. Как босоногий марафонец поразил мир на Олимпиаде

10 сентября 1960 года. Рим. 17:30 по местному времени. Капитолийский холм. Старт олимпийского марафона. Удивлённые возгласы в толпе болельщиков и журналистов, разглядевших на старте босого спортсмена. Через два с четвертью часа этот босоногий марафонец финишировал первым у триумфальной арки Константина, став известным на весь мир. Историю Абебе Бикилы, кажется, знают все. Но самое важное, как всегда, кроется в деталях.

Фото: Keystone/Hulton Archive/Getty Images

Билет в последний вагон

Солдат императорской гвардии Бикила вообще не должен был участвовать в Олимпийских играх в Риме. Но два сильнейших марафонца Эфиопии в Рим в итоге не поехали.



Отставной шведский офицер Онни Нисканен, получивший приглашение тренировать солдат личной гвардии императора Хайле Селассие, а в итоге возглавивший сборную Эфиопии по бегу, делал ставку на других.

Но Беша Теклу, занимавшийся исключительно марафоном и победивший Бикилу на военных играх Эфиопии, подхватил воспаление лёгких и выбыл из процесса подготовки. А Вами Берату, великолепный бегун на 10 000 м, находившийся в отличной форме, внезапно простудился за несколько дней до вылета в Рим.

И дело вовсе не в футбольной травме, как утверждается во многих источниках. Членов олимпийской сборной Эфиопии отправили в экипировочный центр в Аддис-Абебе, находившийся за 50 км от тренировочного лагеря. Все поехали на специально выделенном автобусе, а Берату решил пробежаться туда и обратно. Спортсмен думал, что перед Олимпиадой так будет лучше, но организм такой нагрузки не выдержал.



В общем, в Рим отправились Абебе Бикила и Абебе Вакжиру, которые рассматривались первоначально в качестве запасных. Оба вскочили на подножку уходящего поезда.

Только пятки сверкали. Как босиком выиграть олимпийский марафон Ровно 55 лет назад на Олимпиаде в Риме Абебе Бикила из Эфиопии босиком выиграл марафон и дал толчок развитию стайерского бега в Африке.

Босоногих бегунов было двое!

За подвигом Бикилы, выигравшего марафон, на второй план ушли другие детали.



На самом деле, без обуви на старт вышел не только Бикила, но и Вакжиру. Последний в 1990-х вспоминал, что они вместе с напарником прятались в палатке для спортсменов, так как над ними уже начинали смеяться другие участники марафона.



Укоренившаяся версия о том, что Бикиле просто не подошла обувь от официального экипировщика, опровергается в воспоминаниях того же Нисканена. Шведский тренер утверждал, что в Риме его подопечные досконально изучили трассу марафона, пробегая по 20 км с разных точек старта. И делали это как в кроссовках, так и без них.



Оказалось, что темп обоих спортсменов без обуви был выше. Они успевали сделать в минуту 5-6 шагов больше, чем в обуви. Решение о выходе на старт марафона босиком было вполне осознанным и принято не накануне гонки и тем более не за несколько часов до её старта, а за неделю, тем более, марафон был вечером, что позволяло не опасаться раскалённого асфальта. Даже в олимпийской деревне оба эфиопских спортсмена ходили босиком.

Но Нисканен не всё смог просчитать. Он рассказал своим спортсменам о стартовых номерах соперников, которые Бикила и Вакжиру выучили наизусть. Однако организаторы пошли навстречу просьбе марокканца Ради Бен-Абдесселама, попросившего номер 185, как и в забеге на 10 000 м.



Бикила и Бен-Абдесселам в итоге и разыграли олимпийское золото, причём эфиоп даже не предполагал, что бежит с главным соперником. Всё решилось на последнем километре, когда эфиоп начал спуртовать.

Фото: Allsport Hulton/Archive/Getty Images

«Я ускорился, когда до финиша оставалось менее километра и шаги соперника стали затихать. А когда я ещё увеличил скорость, то они и вовсе исчезли. Не было нужды оборачиваться назад, чтобы убедиться, что я первый!», — рассказал потом Бикила.



Кстати, его пульс после финиша был всего 88 ударов в минуту. А ведь Бикила при этом установил мировой рекорд. Вакжиру прибежал к финишу седьмым.

42 километра 195 метров босиком Продолжаем знакомство с наиболее интересными событиями, происходившими на летних Олимпийских играх. На очереди рассказ о том, чем запомнился 12-й день.

Просто герой

В Аддис-Абебу Бикила вернулся национальным героем. Император присвоил ему звание капрала, вручил Золотую звезду, а спустя несколько месяцев марафонец едва не был повешен.



В Эфиопии случилась попытка военного переворота. Имя Бикилы оказалось в списке наиболее активных участников. Он был приговорён к смертной казни, но в итоге помилован. И смог вернуться к тому, что удавалось лучше всего – бегу на длинные дистанции.



Через четыре года после триумфа в Риме Бикила повторил свой успех в Токио. И он опять не был фаворитом, поскольку за шесть недель до Игр-1964 перенёс операцию по удалению аппендицита. Но сумел восстановиться и победил вновь с мировым рекордом, сняв три минуты со своего римского результата. Мог Бикила выиграть и третье олимпийское золото, но в Мехико через 17 км после старта сошёл с дистанции из-за травмы левого колена.

Спустя год после Игр-1968 Бикила в Аддис-Абебе попал в ДТП, в результате которого остался парализованным ниже пояса и прикованным к инвалидному креслу. Но марафонец не сдался.



«Успешные люди часто сталкиваются с вызовами в своей жизни. Божьей волей я выиграл две Олимпиады. Я принял эти победы как дар свыше, и я принял свою аварию и нынешнее состояние, как божью волю. Я просто хочу жить счастливо», — сказал Бикила после того, как услышал диагноз врачей.



Он переключился на настольный теннис и стрельбу из лука. Через четыре годы после аварии великий спортсмен скончался от кровоизлияния в мозг, навсегда оставшись легендой.



«Потребовались сотни тысяч итальянских солдат, чтобы Муссолини захватил Эфиопию. И оказалось достаточно всего одного эфиопа, чтобы покорить Рим», — это про Бикилу.