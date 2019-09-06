Пляжный футбол. Суперфинал Евролиги. Россия — Испания. Отступать некуда! LIVE

*** Пляжный футбол. Евролига-2019, Суперфинал. Турнирная таблица ***
*** Пляжный футбол. Евролига-2019, Суперфинал. Полное расписание матчей ***
ОНЛАЙН ДНЯ
08:00. С Испанией Россия встречалась около полутора месяцев назад на отборочном турнире к чемпионату мира в «Лужниках». При полных трибунах россияне разгромили испанцев со счётом 6:1. Давайте вспомним, как это было.
07:45. Вот так вчера складывался матч с Беларусью. Все голы и серия пенальти — в видеообзоре.
07:30. Доброе утро, дорогие друзья, поклонники пляжного футбола и болельщики сборной России. В пятницу, 6 сентября наша команда продолжит борьбу за медали в Суперфинале Евролиги-2019, которых проходит в Португалии. К сожалению, в первом туре наша команда в драматичной борьбе уступила белорусам, поэтому отступать больше некуда. Чтобы оказаться на пьедестале, нужно побеждать и Испанию, и Швейцарию.
Во втором матче группового этапа Россия сыграет с Испанией. Начало матча — в 18:45 по московскому времени.
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