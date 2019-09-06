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Пляжный футбол, Евролига-2019, Россия — Испания, 6 сентября, трансляция

Сборная России по пляжному футболу, Антон Шкарин
«Чемпионат»
Пляжный футбол. Суперфинал Евролиги. Россия — Испания. Отступать некуда! LIVE
В Португалии продолжается Суперфинал Евролиги-2019 по пляжному футболу. Все новости и видео матча Россия — Испания — в нашей трансляции.
Другие / Пляжный футбол 0

*** Пляжный футбол. Евролига-2019, Суперфинал. Турнирная таблица ***

*** Пляжный футбол. Евролига-2019, Суперфинал. Полное расписание матчей ***

ОНЛАЙН ДНЯ

08:00. С Испанией Россия встречалась около полутора месяцев назад на отборочном турнире к чемпионату мира в «Лужниках». При полных трибунах россияне разгромили испанцев со счётом 6:1. Давайте вспомним, как это было.

07:45. Вот так вчера складывался матч с Беларусью. Все голы и серия пенальти — в видеообзоре.

07:30. Доброе утро, дорогие друзья, поклонники пляжного футбола и болельщики сборной России. В пятницу, 6 сентября наша команда продолжит борьбу за медали в Суперфинале Евролиги-2019, которых проходит в Португалии. К сожалению, в первом туре наша команда в драматичной борьбе уступила белорусам, поэтому отступать больше некуда. Чтобы оказаться на пьедестале, нужно побеждать и Испанию, и Швейцарию.

Во втором матче группового этапа Россия сыграет с Испанией. Начало матча — в 18:45 по московскому времени.

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