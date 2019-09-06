Что Россия сделала с Испанией? Это была просто невероятная победа! Видео

Наша сборная безнадёжно «горела» со счётом 2:6. То, что случилось дальше — для учебников фантастического футбола. Смотрите и наслаждайтесь!

Как играем с Испанией? На равных!

Сборная России свой первый матч в Суперфинале Евролиги-2019 проиграла. И хотя по умолчанию права на ошибку в этом турнире нет, отчаиваться было рано: победы в двух оставшихся матчах позволяли бы как минимум вступить борьбу за золото. Но в ровном квартете шанс на осечку белорусов очень велик. Так что и на финал можно было надеяться.

Бог не помог, судья помешал. Россия обидно проиграла Беларуси Главный тренер сборной России во время серии пенальти предпочитал молиться, а не смотреть. Не помогло.

Главное было самим обыграть Испанию во второй день. Ту самую Испанию, с которой Россия по ходу сезона сыграла уже четыре раза. Вспоминать наши встречи на первом этапе Евролиги и в Европейских играх не хотелось. Пример стоило брать с финала квалификации ко Всемирным пляжным играм, где Россия завоевала первый титул сезона, а также с решающего матча отбора на чемпионат мира в «Лужниках». Его Россия выиграла со счётом 6:1 и завоевала путёвку в Парагвай. Испания же в итоге вообще стала шестой и мундиаль пропустит.

Трижды пропустили. Дважды отыгрались

Команды начали игру без раскачки. Россия смотрелась чуть лучше, старалась комбинировать и доводить дело до ударов по чужим воротам: Макаров пробил в защитника, Шишин с лёта – чуть выше. Казалось, что матч пойдёт под контролем подопечных Михаила Лихачёва.

Но сказался эффект случайности, который на неровном песке возрастает многократно. Артур Папоротный вводил мяч из-за боковой, но бирюзовый снаряд так плохо отскочил от кочки, что достался Эду Суаресу. Чужков почти успел спасти команду. Но почти – не в счёт: 0:1.

Россия вытащила фантастический матч с Испанией! Вот как наши мужики это делают?! Какая сборная России может в футболе отыграть у Испании 4 мяча и добить красивейшим голом от двух штанг? Конечно, только пляжная! Смотрите!

Однако отыграться удалось очень быстро. Кирилл Романов, подхватив мяч на левом фланге, здорово прострелил на противоположный край поля и Папоротный в падении исправился за оплошность у своих ворот. К этому моменту не прошло ещё и четырёх полных минут.

Дальше команды начали мучить друг друга штрафными. Испанцы били чаще и в итоге забили. Новиков на границе штрафной чуть погладил Чики, наносившего удар через себя, тот, конечно, упал, и арбитр дал свисток. Свой удар метров с десяти Чики исполнил идеально – 1:2.

Сборная России снова отыгралась быстро: счёт своим голам в игре открыл Дмитрий Шишин. Но уйти на перерыв при равенстве не получилось. Льоренц Гомес в ответной атаке ушёл в сторону от защитника и неожиданно пробил в ближний угол. Максим Чужков выручить не смог – 2:3.

Ошибки. Фатальные?

Нашей команды бы на старте отыграться в третий раз, но вместо этого забила Испания. Гол сопернику Россия снова подарила сама: Папоротный недостаточно сильно скинул мяч Чужкову, и Чики опередил российского вратаря. А через минуту наша команда едва вновь не допустила фатальную ошибку, Макаров потерял мяч, но Чужков отбил опаснейший удар Суареса.

До Пабло Молины, который сменил Дону в испанских воротах, мяч дошёл только на пятой минуте периода – до этого чужого вратаря россияне не беспокоили. Но наша команда ограничилась парой неприятных угловых, а Испания внезапно забила. Фрутос неожиданно пробил чуть ли не от центральной линии поля и просто застал Чужкова врасплох. Отставание стало большим – 2:5.

На песок вышел Павел Баженов, однако и ему не повезло. Он вступил в верховое единоборство с Чики, и арбитр встал на сторону испанца – назначил пенальти. Бурная реакция вратаря не помогла решение арбитра отменить, и Чики забил с девяти метров – 2:6. Этот гол, похоже, сборную России смог разозлить, и наша команда очень мощно провела концовку. Забить получилось один раз: отличился протаранивший чужую оборону Фёдоров. Однако голевых шансов было больше.

Фантастическое спасение. Как это возможно?

На десятой секунде третьего периода Россия забила гол. Артур Папоротный бил с центральной линии, а Земсков в развороте с касание чуть подправил мяч в сетку – 4:6. Тут же Алексей Макаров мог бы забивать и пятый гол, но Дона смог спасти команду после выхода один на один. Интересно, что этот момент Макаров создал, играя в четвёрке «Кристалла». На третий период Михаил Лихачёв решил поменять местами Алексея и Артура. В воротах остался Баженов.

События в третьем периоде вообще стали развиваться стремительно. Уже на третьей минуте сборная России всё-таки забила снова. Шкарин вбросил мяч из-за боковой, Папоротный не глядя отдал передачу, и Фёдор Земсков снова оказался там, где и должен был, чтобы забить – 5:6.

Шестой мяч Краш должен был забивать на пятой минуте. Его вывели на пустой угол, но пятый номер каким-то непостижимым образом пробил выше. Испанцы же будто потерялись на поле. Макаров едва не забил со своей половины поля, но Дона всё же успел спасти команду. Но уже чувствовалось, что гол – дело времени. И его забил Фёдор Земсков. Головой с углового он переиграть Дону не смог, но сам же успел на добивание и сравнял счёт – 6:6.

Такую Испанию можно и нужно было дожимать. И это сделал Артур Папоротный, забивший просто фантастический гол. Уход в сторону от защитника и мощнейший удар в угол! Сборная России впервые в матче повела в счёте за четыре минуты до завершения основного времени.

Испанцы постарались взять себя в руки и спастись. Последние минуты они провели по-настоящему мощно, но наши игроки по-хоккейному бросались под мяч и сравнять счёт снова не позволили: особенно старался, конечно, Баженов. Но блестящий сейв на линии ворот совершил и Макаров. Россия спасла невероятный матч – 7:6. Победа в основное время сохранила для нашей команды шанс даже на золотые медали. Но такие игры сами по себе дороже всяких наград!