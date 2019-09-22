Эстафета горящих трусов. Зачем в олимпийском факеле сожгли нижнее бельё

Одна из самых неожиданных и невообразимых историй про эстафету олимпийского огня случилась в 1956 году в Австралии. В это сложно поверить, но олимпийским факелом на пару минут стала подделка из рухляди, которую несколько студентов ради шутки собрали на скорую руку, подожгли и передали мэру города.
Факел не настоящий!
Маршрут эстафеты олимпийского огня Игр-1956 проходил по всей Австралии, от Кэрнса до Мельбурна. Но ещё до того, как огонь попал в Сидней, организаторам пришлось преодолевать массу сложностей. Проливные дожди несколько раз гасили факел. Страшная жара била по бегунам. А в Сиднее и вовсе произошла удивительная подмена факела!
По плану чемпион Австралии по лыжным гонкам Гарри Диллон должен был доставить факел до городской ратуши в Сиднее и передать мэру Пэту Хиллсу. После короткой речи Хиллс отправлял бы на следующий этап эстафеты легкоатлета Берта Баттона. Около 30 тыс. человек вышли на улицы Сиднея, чтобы поучаствовать в историческом событии.
Они увидели бегуна, который в вытянутой руке держал факел. Толпа двинулась вперёд, но полицейский эскорт окружил парня, чтобы, не дай бог, ничего не случилось.
Факелоносец спокойно добежал до ратуши, поднялся по ступенькам и передал факел мэру. Хиллс принял эстафету и начал говорить речь, а бегун сошёл со ступенек и смешался с толпой.
Однако организатор эстафеты Маркус Марсден заподозрил неладное. Присмотревшись, он увидел, что мэр держит в руках деревянную ножку от стула, к концу которой была прибита консервная банка, набитая старыми трусами, щедро облитыми керосином.
Марсден подошёл к Хиллсу и сказал ему об этом на ухо. Сказать, что мэр был удивлён, не сказать ничего. А парень, передавший ему фальшивый факел, уже скрылся в толпе.
Шутник-ветеринар
Но мэр был человеком очень находчивым и на троллинг отреагировал так, как немногие бы сделали в наше время. «Спокойствие, это была просто репетиция. Кто-то считает такие вещи забавными. Так вот, я тоже нахожу шутку удачной. Надеюсь, вы все тоже», — сказал Хиллс.
Спустя 10 минут появился лыжник, который нёс настоящий факел. Эстафета была продолжена. А исчезнувшим шутником оказался Барри Ларкин, студент-ветеринар из колледжа Сент-Джонс при университете Сиднея. Именно он вместе с восемью другими студентами придумал и воплотил в действие дерзкий план. Ларкин и его друзья считали, что эстафету олимпийского огня вообще не стоит проводить, поскольку её придумали нацисты в 1936-м, и она всегда будет ассоциироваться с Третьим Рейхом. Отменить её они, понятное дело, не могли, а потому решили хотя бы высмеять.
Парни посидели несколько дней, подумали и решили, что нужно принять в эстафете участие. Только на свой лад. Они на скорую руку сколотили подобие факела, покрыли его серебрянкой и выбрали делегата, который в нужный момент появится перед толпой.
Всё было им на руку. Лыжник Диллон прибыл в Сидней с небольшим опозданием, и парни поняли, что настал тот самый момент. Они вытолкнули вперёд одетого в белую футболку, белые шорты и белые кроссовки студента с факелом. Но тот испугался, бросил факел и убежал.
Ножку от стула с горящими трусами подхватил Ларкин, одетый в белую рубашку с длинными рукавами с зелёным галстуком, серые брюки и туфли. Что было дальше, вы уже знаете.
Не в музей, а в мусор
«Шумиха была невероятной. Вокруг то и дело сверкали вспышки фотоаппаратов. Мне было не по себе, я не понимал, что делать дальше и куда девать поддельный факел. Мне помог Пэт Хиллс, который вышел на ступеньки ратуши. Я отдал ему свой факел, смешался с толпой, потом добежал до трамвайной остановки и скрылся», — признался потом Ларкин.
В колледже его встретили как героя. Даже ректор пожал ему руку и сказал: «Молодец, сынок». Сокурсники устроили овацию. Поддельный факел был передан в ратушу, откуда его забрал Джон Лоулер, водитель машины, сопровождавшей настоящий факел. Лоулер хранил серебристую ножку от стула несколько лет, пока однажды уборщица не выбросила его в мусорку.
Ларкин же закончил учёбу, стал уважаемым в городе ветеринаром и жив до сих пор.
Так же как и традиция эстафеты олимпийского огня.
- 22 сентября 2019
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