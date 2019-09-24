Шаг в неизвестность. Как сборная России по гандболу заиграет без Трефилова?

25 сентября всеми любимая женская сборная России по гандболу начнёт новый сезон. Да что там новый сезон – это будет по-настоящему новая жизнь, новая эпоха! Напомним, что по состоянию здоровья летом команду покинул великий Евгений Трефилов, с которым сборная выиграла Олимпиаду-2016. Удастся ли ей остаться на вершине без выдающегося тренера?



Первой проверкой для нового наставника и обновлённого состава станут матчи квалификации к чемпионату Европы 2020 года. Россия встретится с командами Словакии, Сербии и Швейцарии.

Мартин выдержит давление?

К новым золотым вершинам с 2019 года команду призван вести испанский наставник Амброс Мартин. Его назначение в качестве преемника Трефилова выглядело более чем логично: Амброс два сезона проработал в сильнейшем женском клубе страны и сделал «Ростов-Дон» ещё мощнее, чем прежде. Именно под руководством испанца ростовчанки пополнили коллекцию российских титулов и впервые дошли до финала Лиги чемпионов. Так что Мартин прекрасно знает и своих подопечных, коих в сборной России очень много, и гандболисток из других клубов.

В сборную России позвали испанца. Удержит ли Мартин девушек на вершине? Женскую сборную России по гандболу возглавил Амброс Мартин. Он ничего не выигрывал со сборными, но теперь должен добыть золото Олимпиады.

Пожалуй, единственным очевидным минусом испанского наставника выглядит небольшой опыт работы в национальных командах. До 2018 года Мартин возглавлял сборную Румынии и трижды принимал участие в крупных турнирах: на чемпионатах Европы у команды были четвёртое и пятое места, на чемпионате мира – 10-е. Не провал, конечно, но и не прорыв.



В России Мартин, безусловно, окажется под более сильным давлением и в более сложной ситуации. От него меньше чем через год работы уже будут ждать как минимум медалей в каждом старте. А старты эти самого высокого уровня: чемпионат мира и Олимпийские игры. Выдержит ли Мартин давление, сумеет ли подготовить команду, доберётся ли до наград? Болельщики сборной России и руководство федерации рассчитывают на положительные ответы.

И строить команду, и побеждать!

Стартовать Мартину придётся без раскачки – с ответственных матчей. Дело в том, что 25 сентября начнётся отборочный турнир к чемпионату Европы – 2020. За восемь месяцев все его участники проведут по шесть матчей, каждый из которых будет иметь значение – ошибаться нельзя.



В турнире принимают участие 28 команд, которые разделены на семь квартетов. В группах все команды сыграют друг с другом по два раза – дома и в гостях, и две лучшие сборные в итоге получат прямые путёвки на чемпионат Европы. На бумаге всё выглядит предельно просто, но на деле тренеру сборной России нужно не просто побеждать, а ещё и строить команду к чемпионату мира, учитывая травму капитана и основного разыгрывающего Дарьи Дмитриевой.

Проклятая Европа. Россия дрогнула и отдала титул Франции 15 тысяч французов превратили финал в ад для сборной России. Трефилов снова не выиграл чемпионат Европы.

Сборной России в соперники достались команды Сербии, Словакии и Швейцарии. «Группой смерти», конечно, наш квартет не назвать – только Сербия выглядит близким по силе соперником, но и расслабляться нельзя. Условно, одно неожиданное поражение от Словакии может повернуть ситуацию в группе самым неприятным образом. Российской команде сюрпризы не нужны.

Наша команда за всю свою историю с 1994 года не пропустила ни одного чемпионата Европы, и очень велика вероятность, что отберётся на главный турнир континента снова. Всё-таки девушки из Швейцарии выглядят аутсайдерами, а сильное поколение словачек, блиставшее в 2013-14 годах, постепенно сходит на нет. Именно матчами с этими соперниками Россия и будет начинать отбор. 25 сентября в Ростове-на-Дону сыграем со Словакией, а 29-го – в Мури-Берне со Швейцарией. Если оба матча удастся выиграть без проблем, то остаток дороги на Евро должен быть прямым.