«Не понимаю, зачем ЧМ проводят в Катаре». Российский спортсмен в недоумении

Для российского метателя диска Алексея Худякова чемпионат мира в Катаре стал первым в карьере. К сожалению, Алексей не сумел выйти в финал в своей дисциплине, признавшись, что не до конца справился с эмоциями на таком крупном турнире. Зато россиянин рассказал о том, какие вызовы спортсмену бросает страна, где всего через три года пройдёт чемпионат мира по футболу.
— Алексей, какие впечатления от первого в карьере чемпионата мира?
— Всё очень позитивно. На стадионе вполне комфортная температура. А вот на улице творится что-то невообразимое. Что касается моего выступления, то не справился с эмоциями на своём первом чемпионате мира. Пока не привык к такому.
— Тренироваться без кондиционеров в Катаре очень тяжело?
— Очень. Я приехал только позавчера. Вчерашний день ушёл на разминку, небольшая тренировка далась сложно. Четыре или пять попыток и ты уже насквозь мокрый.
— Как проходила подготовка к турниру?
— Всё было нормально. Опять же проблема в том, что я не смог справиться психологически. В России я привык к тому, что если метаю на 63 метра, то являюсь безусловным лидером. А тут все метают на 63 и дальше. Хочется собраться и показать сильный результат, но, увы, не всегда получается то, чего хочется.
— На этом чемпионате мира много разговоров про питание. Довольны ли вы условиями проживания в Катаре?
— Меня устраивает всё. Не могу ни к чему придраться, если честно. Питание тоже нормальное. И номер нормальный. Знаю, что кому-то не нравятся условия, но не мне.
— Тяжело ли выступать в нейтральном статусе?
— Конечно, уже хочется выступать под своим флагом. Некоторые в России наверняка смотрят чемпионат мира и не понимают, кто это под аббревиатурой ANA выступает.
— Была ли надежда перед стартом турнира, что нам вернут флаг?
— Конечно, была. И все этого ждали, но опять всё так, как есть. В ноябре-декабре опять придётся подавать заявку на выступления на следующий год, а там уже IAAF будет решать, смогу ли я принимать участие в турнирах.
— Насколько важны международные старты?
— Очень важны. Хочется проявить себя на мировой арене, мир посмотреть и чтобы тобой гордилась страна. Знаете, как говорится «наверное, круто сидеть в кресле правителя, но ещё круче чувствовать в себе победителя» (цитата рэпера Валентин DSL из песни «Ты спортсмен»).
— Дмитрий Шляхтин признался, что за последние 4 года, что дисквалифицирована ВФЛА, сильно упал интерес к лёгкой атлетике. Согласны с этим?
— Вполне возможно. Идёт спад. Уверен, что родители, которые хотели отдать ребёнка в лёгкую атлетику, видят эти скандалы с допингом и решают отдать его в другой вид спорта. Они сомневаются. Когда нам вернут флаг, сомнения уйдут и всё наладится.
— В команде надеются, что всё разрешится до Олимпиады-2020?
— Я думаю, что этого никто не знает. Мы просто надеемся и ждём.
— Вы говорили о давлении и атмосфере чемпионата мира, но здесь в Катаре на трибунах совсем мало зрителей…
— Ну, для меня это первый чемпионат мира, поэтому для меня это в любом случае большое событие. С другой стороны, я понимаю, что тут стоит такая жара, что не всем хочется выходить из дома, где работают кондиционеры, чтобы смотреть лёгкую атлетику, где кто-то метает, а кто-то бегает по кругу. Я думаю, что это не такое зрелище для них. К тому же сюда очень дорого лететь.
— Есть понимание, зачем здесь вообще проводят лёгкую атлетику?
— Нет (смеётся). Может быть, просто хотят проверить первый в мире стадион с кондиционированием. На самом деле на арене действительно комфортно, градусов 25-26.
— Вчера девушки бежали марафон по улице. Представляете, каково им было?
— Вообще не представляю! Тут до автобуса два метра идти тяжело, а как они бежали, я даже не знаю. Хочу пожелать удачи и терпения всем ходокам, марафонцам. Надеюсь, они справятся.
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