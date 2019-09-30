На чемпионате мира опять скандал. Теперь — с пикантными съёмками спортсменок

Развратная камера

Ни дня без скандала – вот девиз чемпионата мира по лёгкой атлетике в Катаре. Вслед за критикой со стороны спортсменов по поводу погоды, отсутствия зрителей и питания образовалась ещё одна беда – новые камеры трансляций, которые организаторы внедрили на этом мировом первенстве.



Речь идёт о камерах, размещённых на стартовых колодках и снимающих необычные планы спортсменов снизу. Получается довольно интимно, потому что, как вы понимаете, когда легкоатлет занимает позу для старта, ракурсы могут получаться весьма специфическими.

Немки против

Больше всего это не понравилось немецким девушкам-спринтерам. А именно Джине Люкенкемепер и Татьяне Пинто. Обе стартовали в полуфинальных забегах на дистанции 100 метров, однако не смогли пробиться в решающий раунд. Видимо, на эмоциях от плохого результата немки высказались о странных, по их мнению, камерах. Первой негодование выразила Люкенкемпер.

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

«А у женщин вообще спросили, хотят ли они, чтобы внедряли такие камеры? Не думаю. Меня никто не спрашивал. Эти камеры вызывают у меня неприязнь, это съёмка интимных мест, и это не здорово. К тому же она установлена так, что мешает спортсменам занять нужную позу, через неё приходится перешагивать».

«Всё это очень сомнительно. Почему это вообще происходит. Я уверена, что такие нововведения должны быть отменены, потому что это вторжение в личную жизнь спортсменов. К тому же в этих камерах нет никакого смысла».

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Организаторы хотели добавить интерактива

Международная федерация лёгкой атлетики хотела сделать как лучше. И у неё это получилось. Главной задачей было улучшить связь между спортсменами и зрителями, показать самые волнительные моменты и эмоции перед стартом. Выглядело это действительно круто и могло бы добавить популярности лёгкой атлетики. Когда на экране показывали такие планы, зрители начинали шуметь, демонстрируя одобрение.



Но после того как Легкоатлетическая ассоциация Германии обратилась к IAAF по поводу работы операторов на чемпионате мира, организаторы стали демонстрировать лишь крупные планы спортсменов на старте, а также начали удалять видео в конце дня. Когда спортсмены выходят на стартовую площадку, изображение на экране затемняются. А когда они встают на корточки, камеры тут же сбрасывают сигнал.

«Все видят, что это катастрофа». Чемпионат мира в Катаре обернулся провалом Адская жара, пробки и отсутствие зрителей. Лёгкой атлетике ещё никогда не было так плохо.

Легкоатлетки хотят, чтобы данные не просто удалялись через 24 часа, а вообще не сохранялись. Видимо, боятся, что эти кадры могут попасть куда-нибудь, куда не следует.



Похоже, на чемпионате мира лёгкой атлетике не суждено стать более зрелищной.