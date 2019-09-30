Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Прямой эфир
Начало прямой трансляции
05:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Легкоатлетки протестуют против слишком интимных съёмок в Дохе

Легкоатлетки протестуют против слишком интимных съ
Легкоатлетки протестуют против слишком интимных съёмок в Дохе
Другие / Лёгкая атлетика 0

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар) была опробована новинка — съёмка сзади и снизу спортсменов, готовящихся к старту. Однако не всем это новшество пришлось по душе. Немецкая бегунья Джина Люкенкемпер выразила уверенность в том, что женщины не принимали участия в согласовании съёмок с такого ракурса.

«Принимала ли женщина участие в разработке такого плана? Я так не думаю. Не думаю, что эти камеры так уж хороши. У меня возникает неприятное ощущение от такой съёмки», — приводит слова Люкенкемпер Bild.

Фото доступно в «твиттере» Bild Sport.

Её партнёрша по команде Татьяна Пинто также выразила недоумение и пожаловалась на подобную съёмку.

После того как Легкоатлетическая ассоциация Германии обратилась к IAAF по поводу работы операторов на чемпионате мира, организаторы стали демонстрировать лишь крупные планы спортсменов на старте, а также начали удалять видео в конце дня.

Британский бегун Джемили: в Дохе проходит странный чемпионат мира
Олимпийская чемпионка Льюис — о ЧМ в Дохе: не ожидала, что всё будет так плохо

Источник: Bild

Заглавное фото: Robert Hradil/Getty Images

Сообщить об ошибке
Теги
Фото •••
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент