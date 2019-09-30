Легкоатлетки протестуют против слишком интимных съёмок в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар) была опробована новинка — съёмка сзади и снизу спортсменов, готовящихся к старту. Однако не всем это новшество пришлось по душе. Немецкая бегунья Джина Люкенкемпер выразила уверенность в том, что женщины не принимали участия в согласовании съёмок с такого ракурса.

«Принимала ли женщина участие в разработке такого плана? Я так не думаю. Не думаю, что эти камеры так уж хороши. У меня возникает неприятное ощущение от такой съёмки», — приводит слова Люкенкемпер Bild.

Фото доступно в «твиттере» Bild Sport.

Её партнёрша по команде Татьяна Пинто также выразила недоумение и пожаловалась на подобную съёмку.

После того как Легкоатлетическая ассоциация Германии обратилась к IAAF по поводу работы операторов на чемпионате мира, организаторы стали демонстрировать лишь крупные планы спортсменов на старте, а также начали удалять видео в конце дня.

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