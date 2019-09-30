Легкоатлетки протестуют против слишком интимных съёмок в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар) была опробована новинка — съёмка сзади и снизу спортсменов, готовящихся к старту. Однако не всем это новшество пришлось по душе. Немецкая бегунья Джина Люкенкемпер выразила уверенность в том, что женщины не принимали участия в согласовании съёмок с такого ракурса.
«Принимала ли женщина участие в разработке такого плана? Я так не думаю. Не думаю, что эти камеры так уж хороши. У меня возникает неприятное ощущение от такой съёмки», — приводит слова Люкенкемпер Bild.
Фото доступно в «твиттере» Bild Sport.
Её партнёрша по команде Татьяна Пинто также выразила недоумение и пожаловалась на подобную съёмку.
После того как Легкоатлетическая ассоциация Германии обратилась к IAAF по поводу работы операторов на чемпионате мира, организаторы стали демонстрировать лишь крупные планы спортсменов на старте, а также начали удалять видео в конце дня.
- 30 сентября 2019
-
11:55
-
11:45
-
11:37
-
11:07
-
10:43
-
09:49
-
09:36
-
09:05
-
08:44
-
00:57
-
00:48
-
00:27
-
00:26
-
00:19
-
00:15
-
00:07
- 29 сентября 2019
-
23:51
-
23:36
-
23:25
-
23:11
-
22:50
-
22:40
-
21:37
-
20:45
-
20:37
-
20:29
-
19:41
-
19:23
-
19:06
-
18:52
-
18:45
-
18:31
-
17:58
-
17:55
-
17:36