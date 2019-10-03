Без шансов, без надежды. Россия проиграла лучшей сборной мира

Россияне так и не поняли, как избежать сухого поражения в матче с Ирландией. Неточный удар с 50 метров. Вот и всё.

Сборная России по регби потерпела третье подряд поражение на Кубке мира по регби, который проходит в Японии. В матче третьего тура наша команда ничего не смогла противопоставить сборной Ирландии, которая перед началом турнира возглавляла мировой рейтинг. К ирландской «зачётке» россияне не смогли подойти ни разу.

Поражение на 12-й минуте

Откровенно говоря, даже в сильнейшем составе сборная России могла в лучшем случае рассчитывать максимум на одну попытку в игре с командой, которая претендует на медали турнира. А после того, как валлийский наставник нашей команды Лин Джонс поменял сразу девять игроков, в том числе и лучшего бомбардира, свободного полузащитника Юрия Кушнарёва, шансов точно не прибавилось.

Ирландцы, на старте разгромившие сборную Шотландии, а во втором туре сенсационно проигравшие команде Японии, вышли на поле стадиона в Кобе предельно разозлёнными. Их новозеландский тренер Джо Шмидт выпустил в стартовом составе флай-хава Джонни Секстона, которого поберёг в матче с японцами.

Россия билась. Даже дралась! Но проиграла сборной крошечного Самоа Островитян после матча выносили с поля на носилках. Но в классе они российских регбистов превзошли.

И Секстон решил судьбу игры со сборной России к 12-й минуте. Сначала он мгновенно сориентировался во время первой же атаке своей команды, и после его передачи Роб Кёрни разорвал нашу линию и занёс первую попытку, а потом Секстон набрал два очка реализацией. А затем капитан ирландской команды фантастическим пасом ногой отправил к нашей «зачётки» Питера О’Махони, которому не составило труда положить мяч в абсолютно пустую зону. Про реализацию Секстона можно даже не напоминать.

14:0, и итоговый результат уже не вызывал никаких сомнений. К тому же, травму получил наш столб Кирилл Голосницкий, который ударился ногой о стойку ворот. До окончания первого тайма ирландцы занесли ещё одну попытку, просто продавив нашу команду, оставшуюся в меньшинстве после жёлтой карточки Богдана Федотко. Рис Раддок внёс мяч в нашу зону «с мясом», а Секстон вновь реализовал.



А что же сборная России? По большому счёту, ничего. Да, в схватках стойко держались, делали постоянные захваты, но к зоне ирландцев подойти даже не мечтали. Наш флай-хав Рамиль Гайсин в конце тайма попробовал забить дроп-гол, но… Удар не получился.

Штрафной с 50 метров

Гайсин же пытался реализовать штрафной в середине второго тайма, и это была единственная реальная возможность у сборной России уйти с поля, набрав хотя бы три очка. Но Рамиль в ворота не попал, да и проблематично это было сделать примерно с 50 метров. Даже для Кушнарёва это была бы непростая задача.

Красавцы, хоть и проиграли! Россия едва не сотворила сенсацию на Кубке мира Сборная России по регби имела шанс одержать историческую победу на суперпрестижном турнире.

Больше наша команда в атаке себя никак не проявила. В защите держались, пока позволяли силы. Однако уйти от четвёртой попытки, которую занёс Эндрю Конвей, не удалось. Ирландцы опять показали мастер-класс по игре ногами и блестяще реализовали свой шанс. Получив бонусное очко за четыре попытки, сборная Ирландии не стремилась совсем уж унизить соперников. Но в последние пять минут россияне совсем обессилели и бежать за ирландцами не могли. Свежий Гарри Рингроуз занёс две подряд попытки, но одну отменили арбитры после просмотра. При этом второй тайм ирландцы провели без Джонни Секстона, его заменил Джек Карти.

35:0 – не самый крупный счёт, который мог быть. Сборная России вновь продемонстрировала характер, но мастерства и скорости очень не хватает. Кстати, самый красивый момент матча всё же за нашей командой: в концовке встречи россияне вынесли из своей «зачётки» соперника, который уже начал прыжок, чтобы приземлить мяч. Это действительно было просто шикарно.

В последнем для себя матче на Кубке мира сборная России 9 октября сыграет со сборной Шотландии.