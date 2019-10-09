Ну что же вы, мужики?! Россия провалила свой последний матч на Кубке мира

Так плохо сборная России по регби на Кубке мира ещё не играла. Нас уничтожил второй состав Шотландии.

Сборная России вне зависимости от исхода матча с Шотландией завершала выступление на Кубке мира по регби. Наши мужики проиграли все три встречи, но в каждой из них показали практически максимум и приобрели только уважение болельщиков. Шансы одержать первую в истории победу на Кубке мира во встрече с шотландцами у сборной России были невелики, даже несмотря на резервный состав соперника. Но главное было не испортить положительное впечатление, огромными усилиями созданное в первых матчах.



С этим, к сожалению, возникли серьёзные проблемы.

Чудовищный промах капитана

Настрой сборной России был заметен невооружённым взглядом. Терять нашим парням было нечего, зато в случае победы они могли переписать историю. Первые минуты прошли с преимуществом россиян, однако по истечении 10 минут шотландцы стали наращивать давление и всё ближе подбираться к «зачётке» нашей команды. Победа в схватке в нашей 22-метровой зоне позволила шотландцам организовать результативную атаку. Адам Хастингс изящно ушёл от двух соперников, а затем сам реализовав попытку – 0:7.



Сборная России почти сразу могла отыграться, но авантюрный проход Германа Давыдова завершился потерей. Шотландцы не показывали ничего экстраординарного, но грамотно наказывали подопечных Линна Джонса за ошибки. Хастингс на фланге прокинул себе мяч на ход ногой и убежал от оппонента. В нашей «зачётке» первым на мяче должен был стать Василий Артемьев, но капитан удивительным образом проскочил мимо снаряда, и Хастингс зафиксировал вторую попытку. С реализацией у него снова проблем не возникло.

Без шансов, без надежды. Россия проиграла лучшей сборной мира Россияне так и не поняли, как избежать сухого поражения в матче с Ирландией. Неточный удар с 50 метров. Вот и всё.

Сколько можно ошибаться?

К сожалению, череда необъяснимых ляпов на этом не закончилась. Джордж Хорн ловко перехватил передачу Дмитрия Перова в паре метров от «зачётки» соперника. Детская ошибка сборной России привела к третьей попытке Шотландии, а Хастингс принёс своей команде ещё два балла – 0:21. Во второй половине шотландцы играли активнее и практически всё время атаковали. За наших ребят не раз было волнительно, а на последних секундах и вовсе очень тревожно. Уже после удара гонга шотландцы оказались в метре от заветной линии, но россияне выстояли и не дали сопернику сделать разницу в счёте ещё неприятнее.



Начало второго тайма расширило коллекцию грубейших ошибок сборной России. Роковым стал плохой удар ногой Перова. Мяч прилетел аккурат в руки Дарси Грэму, который совершил слаломный проход и уже вблизи российской «зачётки» отдал мяч Хорну. Сборная России проявляла характер, упиралась, но обилие брака сводила все усилия на нет. До экватора второго тайма Шотландия занесла ещё три попытки. Отличились Джордж Тёрнер, Томми Сеймур и Джордж Хорн. И только с седьмого раза не забил с реализации Хастингс.

Россия билась. Даже дралась! Но проиграла сборной крошечного Самоа Островитян после матча выносили с поля на носилках. Но в классе они российских регбистов превзошли.

Худший матч на турнире

На несколько секунд разница в счёте перевалила за рубеж в 50 очков, но попытка Хорна была отменена из-за игры вперёд у шотландцев в завершающей стадии атаки. Последние 15 минут на Кубке мира — 2019 россияне изо всех сил старались провести достойно, и многое им удавалось. Но собственные оплошности и надёжная игра Шотландии мешали убрать неприятный «ноль». Да и справиться с быстрым нападением соперника не получалось. Роскошную попытку сделал капитан шотландцев Джон Баркли, а последним нашу команду огорчил Стюарт Макайнэлли. После реализации Хастингса счёт стал 61:0 в пользу Шотландии. Сделали британцы и десятую попытку, но она засчитана не была.



Сборная России в своём заключительном матче на Кубке мира потерпела четвёртое поражение кряду, и, к сожалению, именно оно получилось самым болезненным. Огромное количество необъяснимых ошибок привело к разгрому от второго состава сборной Шотландии, которая не относится к главным фаворитам турнира. Больно, но объективно.