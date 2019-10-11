Вечный рекорд Ярыгина. Как советский борец добыл самое быстрое золото в истории

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Иван Ярыгин ушёл из жизни в результате страшного ДТП в Ставропольском крае. С момента трагической гибели одного из величайших борцов в истории прошло уже 22 года, но его имя по сей день является непререкаемым авторитетом и вызывает огромное уважение у любого, кто выходит на борцовский ковёр.

И так будет всегда, поскольку Иван Ярыгин стал настоящей легендой задолго до смерти.

На ковёр из футбольных ворот

Иван родился 7 ноября 1948 года в Кемеровской области, в большой деревенской семье. При этом своей малой родиной он считал посёлок Сизая Красноярского края, где провёл детство. Высокий и невероятно одарённый физически мальчишка играл в футбол на позиции вратаря и, по воспоминаниям очевидцев, подавал большие надежды. После школы Ярыгин переехал в Абакан, чтобы выучиться на шофёра. Там подросток записался в футбольную команду местного мясокомбината, где работал в свободное от учёбы время.



В борьбу Иван попал случайно – габаритного и мощного голкипера заметил директор борцовской школы Владимир Чарков. Проницательный тренер сразу разглядел в Иване удивительный талант борца, однако ему стоило больших усилий уговорить влюблённого в футбол парня попробовать себя в зале. Надо сказать, что настойчиво звали к себе Ивана и баскетболисты, но к тому моменту он уже увлёкся борьбой и с выбранного пути не свернул.

Фото: РИА Новости

В 18 лет Ярыгин приехал в Красноярск для прохождения военной службы, но занятия борьбой не бросил. Подготовкой перспективного спортсмена занялся известный в Красноярске тренер Дмитрий Миндиашвили, с именем которого связаны все громкие победы Ярыгина. В армии Иван стал чемпионом Вооружённых сил СССР по самбо, но по окончании службы сделал выбор в пользу олимпийского вида — волной борьбы.

Мемориал Ивана Ярыгина — турнир элитной серии 27 января в Красноярске стартует ежегодный турнир по вольной и женской борьбе памяти Ивана Ярыгина. Для российских спортсменов он станет одним из двух этапов отбора на Олимпиаду в Лондон.

Невероятный олимпийский рекорд

Карьера Ярыгина развивалась стремительно. В 20 лет мощный, но при этом очень техничный атлет выиграл молодёжное первенство СССР, а спустя два года впервые стал чемпионом страны. Фактурный сибиряк уверенно шёл к Олимпиаде в Мюнхене, однако за год до Игр уступил опытному Владимиру Гулюткину на Спартакиаде народов СССР. То поражение могло обернуться для Ярыгина пропуском Олимпийских игр, но больше он осечек не допускал и уверенно выиграл все соревнования, включая ключевой отборочный турнир в Тбилиси. Также есть легенда, что представитель СССР определялся в тайной закрытой схватке между Ярыгиным и Гулюткиным, в которой сильнее был Иван.



Так или иначе, именно на Олимпиаде в Мюнхене имя Ярыгина стало известно всему миру. Огромный советский спортсмен, исповедующий яркий и искромётный стиль борьбы, досрочно выиграл все семь схваток в весе до 100 кг, проведя на ковре 17 минут 8 секунд. Этот результат до сих пор является непревзойдённым. Иван стал олимпийским чемпионом в 23 года, а год спустя подтвердил звание лучшего борца планеты на чемпионате мира в Иране. Там у соперников снова не было ни шанса.

Уступил дорогу молодым

Несмотря на триумф в Тегеране, гладким и безоблачным олимпийский цикл между Мюнхеном и Монреалем для Ярыгина не был. Он проиграл в финале чемпионата Европы в Мадриде, снова уступил Гулюткину на Спартакиаде. Говорят, что в какой-то момент Иван решил закончить с борьбой и работал на родине лесорубом. Но жажда побед и спортивный азарт, которые всегда были присущи Ярыгину, помогли принять верное решение и вернуться на вершину. Перед Олимпиадой в Монреале Иван пробегал по 50 км в день, отжимался по 120 раз и по 15 раз подряд забирался на канат. Работал чемпион и над резкостью, пробегая стометровку за 11 секунд. Упорный труд вылился в победы на важнейших предолимпийских стартах, открывших Ярыгину путь на вторую Олимпиаду.



Канадское золото далось Ивану труднее немецкого, но его превосходство снова не вызывало сомнений. Все схватки завершились в пользу советского борца. Ярыгин продолжал бороться и завоевал право выступить на Олимпиаде в Москве, но неожиданно для всех отказался в пользу Ильи Мате. Двукратный олимпийский чемпион объяснил своё решение необходимостью дать дорогу молодым и не прогадал. Мате оправдал надежды и заработал золото на Играх в Москве.



Прекратив выходить на ковёр лично, Ярыгин в течение 12 лет возглавлял сборную СССР по вольной борьбе и искренне радовался успехам своих подопечных. За это время советская, а затем и российская команда практически не знала поражений на международном уровне, и каждый наш чемпион неизменно отмечал огромную заслугу Ивана Сергеевича.

Страшная смерть и вечная память

В 1993 году Ярыгин возглавил Федерацию спортивной борьбы России и руководил ей до самой смерти. В конце августа 1997 года родной для Ярыгина Красноярск принял чемпионат мира по вольной борьбе, на котором наша команда порадовала зрителей двумя золотыми и двумя бронзовыми медалями. Счастлив был и Ярыгин. Главу федерации переполняли идеи по развитию любимого вида спорта, но судьба распорядилась иначе.

Фото: РИА Новости

В октябре 1997 года Ярыгин с супругой проводил отпуск в Кисловодске, откуда отправился в Махачкалу на турнир памяти своего друга, пятикратного чемпиона мира Али Алиева. На обратном пути водитель автомобиля, в котором ехал великий борец, заснул, и иномарка врезалась в припаркованный на обочине грузовик с 6 тоннами муки. Двукратный олимпийский чемпион получил тяжёлую черепно-мозговую травму и скончался в реанимации. Ему было 48 лет.

Ивана Ярыгина нет с нами 22 года. Но слава о легендарном борце и потрясающей доброты человеке жива и будет жить. Недаром многие борцы ценят ежегодный мемориал Ярыгина в Красноярске не меньше, чем самые престижные соревнования мира.