«Соревнования для смелых». Как в Петербурге сражались за «дырку от бублика»

Санкт-Петербург готов к чемпионату мира в классе «Бантри Бэй». После «Бублик-рейс»-2019 в этом не осталось сомнений.

Ценная «дырка от бублика»

Сезон в Яхт-клубе Санкт-Петербурга завершился ярко и зрелищно. Соревнования «Бублик-рейс» по историческому парусно-гребному многоборью на капитанских гичках и шестивесельных ялах прошли в Финском заливе. На этом насыщенный соревновательный сезон для спортсменов завершён, а впереди подготовка к чемпионату мира Atlantic Challenge International Contest of seamanship в классе гичек «Бантри Бэй», который Яхт-клуб Санкт-Петербурга проведёт летом 2020 года.

Своим названием регата обязана необычному призу, за который борются участники – «дырке от бублика». Гонка прошла в дружественной и семейной атмосфере. Несмотря на чисто символическую награду, спортивный азарт захлёстывал и помогал яхтсменам справляться с капризами погоды.

«Когда надо грести, холод не интересует»

«Это соревнования для смелых, для тех, кто не боится намокнуть в октябре, и кого не страшит даже снег на буях», – делились впечатлениями спортсмены перед стартом. Утром, когда гонщики только собирались выходить на воду, в гавани ещё был снег, и только ближе к полудню сквозь тучи иногда проглядывало солнце.

Фото: Кристина Рягузова

«Результат отличный, потому что гонки состоялись. Это всегда очень хорошо. Было холодно, но это минимальные издержки. Когда надо грести, холод нас уже не интересует», — признаётся галсовый команды «Корсары» Юрий Кручиненко.



В рамках «Бублик-рейс» состоялись не только две парусно-гребные гонки, но и конкурс «Капитанская гичка». Команды демонстрировали своё умение со всем морским «шиком» подходить к борту линейного корабля для перевозки на берег почётного гостя, показывая при этом идеальную греблю и безупречную швартовку. Роль парусника в «Капитанской гичке» регаты «Бублик-рейс» 2019 исполнил корабль «Полтава».

Фото: Кристина Рягузова

Прекрасное завершение сезона

Победителем конкурса «Капитанская гичка» стала команда «Браво» проекта «Штандарт». Второе место поделили одноклубники победителей из команды «Нати» и лодка пинас «Академия парусного спорта» (Морская школа Академии Парусного спорта ЯК СПб). На третьей позиции оказалась команда «Enchante» (Atlantic Challenge Russia). В общем зачёте одержала победу команда «Корсары».

Фото: Кристина Рягузова

Регата «Бублик-рейс» проводится с 2008 года. Нынешнее издание снова порадовало высоким уровнем спортивной борьбы и поставило яркую точку в сезоне. Организатором мероприятия выступает Atlantic Challenge Russia — российское отделение международной организации, которая во всём мире объединяет любителей исторического-парусно гребного многоборья на гичках класса Бантри Бэй. Поддержку в организации соревнований оказали Яхт Клуб Санкт-Петербурга, Верфь исторического судостроения «Полтава», Академия Парусного Спорта, Фонд поддержки, реконструкции и возрождения исторических судов и классических яхт.



«Atlantic Challenge – это молодёжный проект – говорит капитан мачты гички «Enchante» Майя Мустафина. – В нашей команде выступают люди в возрасте от 15 до 25 лет. Atlantic Challenge направлен на обучение парусному спорту молодёжи и на сплочение их в одной команде»