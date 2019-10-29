«Два последних дня мы провели без еды». Тяжёлое испытание российских яхтсменов

В середине осени на Мальте прошла одна из самых престижных офшорных регат: 600-мильная Rolex Middle Sea Race. Российские экипажи в ней были на первых ролях. В самом представительном дивизионе IRC 6 второе место заняла российская команда Rossko Тимофея Жбанкова. Другой отечественный экипаж – «Богатырь» Игоря Рытова и Анны Басалкиной (рулевой-наставник Академии парусного спорта Яхт-клуба Санкт-Петербурга в российской парусной лиге) – и вовсе сотворил чудо. Яхтсмены не только прошли всю регату вдвоём, но ещё и заняли третье место в дивизионе IRC Double Handed. А ведь для Басалкиной эта регата стала дебютной в офшоре.



По скорректированному времени «Богатырь» прошёл 600-мильную Rolex Middle Sea Race за 5 дней, 22 часа, 25 минут и 24 секунды. Учитывая, что первый тренировочный сбор экипаж прошёл только в августе, это невероятный успех! В Марселе Игорь и Анна впервые вместе потренировались на «Богатыре». А после 10-дневного сбора спортсменка Академии парусного спорта ответила согласием на предложение Игоря поучаствовать в непростой регате и ни разу не пожалела.

– Анна, расскажите, как для вас сложилась регата?

– Это был мой первый Rolex Middle Sea Race, поэтому сравнивать особо не с чем. В целом, для нас регата сложилась более-менее удачно. Стояла задача-минимум – финишировать, поскольку это третья по сложности регата после Сидней – Хобарта и Фастнета. Мы знали, что много лодок сходит по разным причинам – кто-то ломается, кто-то не выдерживает. Предполагали, что пройдём регату за четыре или четыре с половиной суток, но в итоге мы шли почти шесть. В первые четыре дня мы попадали в штиль. Нам приходилось обходить эти штилевые пятна, накатывать лишние мили, что добавляло времени. Кроме того, днём было очень жарко, прятаться некуда, а внутри лодки душно.



После четырёх дней штиля нас ждал сильный ветер. До гонки синоптики прогнозировали 50 узлов. Хорошо, что этот прогноз не оправдался, но все равно было 30 узлов и больше. Сложный момент настал, когда мы встретились с этим ветром в 11 утра на исходе четвёртых суток. Вечером мы подошли к острову, где планировали взять риф на стакселе, поскольку сложно и опасно идти на бак вдвоем в лодке. День мы простояли, а ночью большая часть флота начала сходить с дистанции. Соблазн остаться на острове был очень велик: ветра почти не было, манили огни города и запахи ресторанов. Но мы взяли риф на стакселе, продолжили движение, вышли из-за острова, привелись и пошли в лавировку. Предпоследняя ночь была самой тяжёлой за всю регату.

– Rolex Middle Sea Race – легендарная и очень сложная регата, особенно если проходить её вдвоём. Как вы решились участвовать в ней и долго ли Игорь вас уговаривал?

– Не скажу, что меня кто-то уговаривал. Игорь предложил мне попробовать. Я согласилась, потому что хотела испытать себя. У меня за плечами не было ни одного офшора, даже 100 миль. Это мой первый офшор, первые 100 миль и тем более Double Handed. Видимо, спортивный дух не даёт мне покоя. В августе мы с Игорем потренировались в Марселе на этой лодке. У нас было 10 дней на изучение матчасти. Мы прикинули, как сможем справляться вдвоём, распределять вахты. Через день после окончания сборов я подтвердила свое участие. Останавливаться на полпути было странно.

– Каково участвовать в маршрутной гонке экипажем, состоящим всего из двух человек?

– У меня даже сейчас не укладывается в голове, как мы вдвоём это прошли. Два последних штормовых дня мы провели практически без еды и горячего. В такой ситуации самое главное – рассчитывать своё время и силы на манёвры, всё делать заранее и не забывать отдыхать. Если есть возможность – ложись и отдыхай. Это тоже было сложно сделать, потому что днём не очень хотелось спать, но надо было себя пересиливать. В любой момент партнёр мог позвать делать манёвр. На любой манёвр уходило очень много физических сил. На простейшие элементы мы тратили гораздо больше времени, чем полноценные экипажи.



– После всех испытаний у вас есть желание идти в эту гонку в следующем году?

– Очень интересный и правильный вопрос. Все, кто проходит такие гонки, первым делом говорят: «Никогда!». На финишной прямой Игорь начал спрашивать у меня: «Ну как? Ну что?». Я отвечала, что пока рано говорить, но у меня не было жёсткого отрицания. Я не могу сказать точно «да» или «нет», должно пройти какое-то время. Считаю, что любой опыт полезен. Возможно, я захочу снова попробовать себя и пройти Rolex Middle Sea Race.