И травмы не помеха! «Ростов-Дон» одержал вдохновляющую победу в Лиге чемпионов

Чемпион России по гандболу «Ростов-Дон» достойно ответил датскому «Эсбьергу» за поражение в гостевом матче Лиги чемпионов. Дома команда Амброса Мартина отгрузила соперницам аж 34 гола, заслуженно победила и вернулась в борьбу за первое место в первом групповом раунде.
15 проблемных минут
Правда, половина первого тайма прошла с большим преимуществом «Эсбьерга». Датская команда очень дисциплинированно играла в обороне, и гораздо быстрее соперников в атаке. Особенно старались австрийка Соня Фрай, норвежка Санна Сольберг и голландка Ставана Полман. У «Ростова» к тому же в начале встречи было слишком много невынужденных потерь и удалений: хозяйки площадки действовали запредельно жёстко.
Но буквально пара моментов изменили ход матча. Во-первых, пара венгерских арбитров засчитала гол Полины Кузнецовой в быстром отрыве, забитый с грубейшим нарушением правил – левая крайняя «Ростова» сделала с мячом гораздо больше допустимых трёх шагов. Во-вторых, заменившая бразильянку Маиссу Пессоа в рамке ворот Анна Седойкина совершила просто шикарное спасение. В-третьих, Амброс Мартин выпустил на площадку Анну Сень, и эта замена резко усилила игру в обороне.
4-й тур, группа «В». Ростов-на-Дону, 2 ноября
«Ростов-Дон» – «Эсбьерг» – 34:26 (16:13)
«Ростов-Дон»: Манагарова – 6, Сень – 5, Вяхирева, Борщенко – по 4
«Эсбьерг»: Сольберг, Фрай – по 7, Ингстад, Полман – по 3
Вяхирева вышла и всё решила
Стабилизировав игру в обороне, «Ростов» при этом в атаке резко не прибавил. До тех пор, пока на 21-й минуте под овации болельщиков не появилась Анна Вяхирева.
В матче в Дании она не играла из-за травмы, да и в домашней игре её участие было под большим вопросом. Мартин рисковал, выпуская недолечившегося лидера. Но нужно было что-то менять в атаке. Именно этим и занялась Вяхирева.
Каждое её касание мяча было фатальным для «Эсбьерга». Первая же передача на Марину Судакову – красивейший гол с правого фланга. Затем сольный слаломный проход – год. За десять минут, которые Мартин отрядил Вяхиревой в первом тайме, Анна всё перевернула.
И дело даже не только в передачах и точных бросках. Вяхирева своими перемещениями сломала всю защиту соперниц. «Эсбьерг» стал перестраиваться именно под неё, бросая других игроков, а хозяйки реализовывали предоставлявшиеся моменты. Возможно, счёт по итогам тайма мог быть и крупнее, чем «плюс три», но блестяще играла вратарь Рикке Поульсен.
Во втором тайме Вяхирева осталась на площадке, а «Ростов» стал методично увеличивать отрыв. Через десять минут после начала второй половины встречи результат был сделан – 24:16.
Убедительный реванш
В оставшиеся 20 минут команды решали свои задачи: «Ростов» старался удержать разницу в счёте, чтобы иметь над «Эсбьергом» преимущество по сумме двух матчей в основном групповом раунде, и при этом избежать травм, а гостьи пытались просто избежать разгрома.
И до окончания игры ничего не изменилось – соперники забросили по 10 мячей, а разница «плюс восемь» сохранилась.
«Ростов» после четырёх матчей набрал 5 очков и по этому показателю сравнялся с «Бухарестом». Но румынская команда провела на одну игру меньше. В том, что «Бухарест» обыграет «Люблин», сомнений нет никаких.
В следующем туре «Ростов» сыграет как раз с польской командой, а в последнем туре ждёт «Бухарест» дома. С большой долей вероятности именно «Ростов» и «Бухарест» в очном поединке определят победителя группы, причём ростовчанкам нужна только победа.
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