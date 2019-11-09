Американцы щёлкнули по носу борцов с допингом. А виновата опять Россия!

МОК и ВАДА выделили деньги, чтобы правильно бороться с допингом в США. Американцы показали, что чихать хотели на эту борьбу. Прибыль важнее.

МОК и ВАДА выделили деньги на борьбу с законом Родченкова

Вы думали, что ВАДА, МОК, США все вместе и по отдельности выживают со света только российский спорт? Как бы не так! Погрызть друг друга они тоже не против. МОК и ВАДА не просто возмутились принятым в Америке «Актом Родченкова», но и перешли к активным действиям. Американцы же в ответ просто указали международным структурам на их место.

И кого обвинили во всём этом бардаке? Правильно, Россию!

К ноге!

Информагентство Associated Press обвинило Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство в попытке лоббирования изменений в законопроект, известный как Акт Родченкова. Международные структуры возмутила экстерриториальность закона. По информации источника, МОК и ВАДА даже выделили деньги на услуги лоббистов.

В США новый закон о допинге. Покарать можно любого спортсмена из России Против даже Международный олимпийский комитет, но американцев его мнение не интересует.

«Мы не против «акта Родченкова», но нам нужно понять, как будет применяться закон, который имеет экстерриториальную силу. На эту тему есть определённое беспокойство. Нельзя игнорировать вопросы, которые поднимаются всеми заинтересованными сторонами», — заявил генсек ВАДА Оливье Ниггли.



«У нас вызывает обеспокоенность тот факт, что спортсмены из всех 206 национальных олимпийских комитетов, принимающие участие в международных соревнованиях, могут стать объектами преследования согласно уголовному законодательству США», — сказано в официальном заявлении МОК.



Со стороны кажется, что чиновники ВАДА и МОК выражают беспокойство не столько о спортсменах, сколько о себе.

Не стали наказывать Россию, допустили до Олимпиады? Получите обвинение, поскольку вы все в сговоре! Может быть такой вариант? Вполне.



И чтобы приструнить недовольных, бюджет которых в значительной степени зависит от вливаний из США, можно спокойно организовать утечку нужной информации.



«МОК и ВАДА выделили шестизначные суммы, чтобы лоббировать внесение изменений в законопроект. Они недовольны «Актом Родченкова» и не хотят бороться за чистый спорт», — этой частички информации оказалось вполне достаточно, чтобы погнать волну.

Свои – неприкосновенны

Ниггли назвал информацию о попытке лоббирования смешной, но вряд ли это повод для смеха.



Джим Уолден, известный как адвокат Григория Родченкова, тут же добавил, что ВАДА и МОК действуют в интересах России. Повысил, так сказать, уровень опасности.

Адвокат Родченкова: если ВАДА и МОК действуют в интересах России, это проблема

«Позиция МОК доказывает, что лучше проводить грязные Игры, чем позволить кому-то другому разобраться с допинговыми махинациями. Если МОК и ВАДА хотят лоббировать коррупционные интересы России в американском законодательстве, то это серьёзная проблема. Я бы призвал конгрессменов и сенаторов быть настороже», — заявил Уолден.



Глава антидопингового агентства США Тревис Тайгарт прибег к более дипломатичным выражениям, подчеркнув, что отдельным спортсменам нечего бояться, поскольку закон направлен на борьбу с коррупционными схемами.



Но посыл понятен: США будут диктовать свои условия, не обращая ни на кого внимания.

Согласно документу, за использование допинга в спорте предусматривается максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы и до 250 тысяч долларов штрафа (миллион, если нарушитель представляет организацию). Антидопинговое агентство США (USADA) сможет получать доступ ко всей информации, а осведомители получат государственную защиту.



Закон един, но не для всех.



В «Акт Родченкова» уже внесены изменения. Из текста законопроекта, ожидающего ратификации в Сенате, исключены все профессиональные американские лиги. Понятно, что там играют не только спортсмены из США, но зато там крутятся огромные деньги, а это главнее всего.



Делайте что хотите, ребята, и вам за это ничего не будет. Прибыль важнее.