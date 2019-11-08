Адвокат Родченкова: если ВАДА и МОК действуют в интересах России, это проблема

Джим Уолден, адвокат российского информатора ВАДА Григория Родченкова, прокомментировал позицию Всемирного антидопингового агентства и Международного олимпийского комитета по поводу законодательного акта, названного в честь его клиента.
ВАДА и МОК выразили обеспокоенность тем, что, согласно Акту Родченкова, спортсмены со всего мира будут подчиняться американскому уголовному праву. ВАДА, в частности, выделило не менее $ 250 тыс. для лоббирования внесения изменений в Акт, который будет рассмотрен в сенате США.
«Позиция МОК доказывает, что лучше проводить грязные Игры, чем позволить кому-то другому разобраться с допинговыми махинациями. Если МОК и ВАДА хотят лоббировать коррупционные интересы России в американском законодательстве, то это серьёзная проблема. Я бы призвал конгрессменов и сенаторов быть настороже», — цитирует Уолдена AP.
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