Адвокат Родченкова: если ВАДА и МОК действуют в интересах России, это проблема

Джим Уолден, адвокат российского информатора ВАДА Григория Родченкова, прокомментировал позицию Всемирного антидопингового агентства и Международного олимпийского комитета по поводу законодательного акта, названного в честь его клиента.

ВАДА и МОК выразили обеспокоенность тем, что, согласно Акту Родченкова, спортсмены со всего мира будут подчиняться американскому уголовному праву. ВАДА, в частности, выделило не менее $ 250 тыс. для лоббирования внесения изменений в Акт, который будет рассмотрен в сенате США.

«Позиция МОК доказывает, что лучше проводить грязные Игры, чем позволить кому-то другому разобраться с допинговыми махинациями. Если МОК и ВАДА хотят лоббировать коррупционные интересы России в американском законодательстве, то это серьёзная проблема. Я бы призвал конгрессменов и сенаторов быть настороже», — цитирует Уолдена AP.