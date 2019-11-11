«Дубай помог сделать важный выбор». Россия уже готова к ЧМ по пляжному футболу?

За неделю до старта главного турнира сезона в пляжном футболе – чемпионата мира в Парагвае – сборная России прошла проверку боем на традиционно ярком Межконтинентальном кубке в Дубае. Россияне лишь во второй раз за девять лет финишировали вне пьедестала почёта – на четвёртом месте, но важно оговориться, что состав во многом был резервным. Главный тренер сборной России Михаил Лихачёв, конечно, недоволен четвёртой позицией, однако ценная информация об игроках на данном этапе важнее для формирования состава на чемпионат мира. К тому же был в Дубае и маленький праздник – вратарь сборной России стал лучшим в мире.

Россия спаслась на последней секунде, но всё равно проиграла. Да как же так?! Российские «пляжники» упустили медаль. Потрясающий гол Никонорова на последней секунде не войдёт в историю.

«Помимо сыгранности нужно исполнительское мастерство»

– Михаил, сборная России стала четвёртой на Межконтинентальном кубке в Дубае. Что случилось в матче за третье место? Почему не получилось вырвать медали у ОАЭ?

– В матче за третье место, так же как и в полуфинале, нам не хватило голов. С одним забитым мячом в пляжном футболе трудно рассчитывать на победу. Конечно, наша игра в атаке в двух последних матчах была не лучшей, но если в игре с Испанией мы создавали опасные моменты в достаточном количестве, то матч с Эмиратами получился очень тяжёлым и вязким. Пропустили нелепый первый гол, потом были вынуждены отыгрываться, и у нас не всё получилось.

– Почему по ходу турнира команда забивала всё меньше и меньше?

– Для того чтобы новая команда сыграла слаженно, необходимо правильно играть в обороне, и в этом плане у нас всё было неплохо по ходу всего турнира – мы пропускали совсем немного. А что касается игры в атаке, то помимо сыгранности необходимо исполнительское мастерство, которого у текущего состава команды в Дубае было не так много.

Фото: beachsoccer.com

– В полуфинале с испанцами сборная России создала множество моментов, но при этом всё равно проиграла. Можно ли сослаться на банальное невезение?

– В игре с Испанией мы, наверное, создали больше моментов, чем в любом другом матче на этом турнире, и у нас действительно многое получалось в атаке. Но так вышло, что свои моменты мы не реализовали, а испанцы использовали их бережнее, поэтому и победили. Но тут нужно понимать, что в данном составе у сборной России вряд ли кто-то мог забить такой гол, какой забил Гомес Льоренц. Тот же гол Чики – результат высокого индивидуального мастерства. А этот класс, эта возможность создать гол из ничего и делает разницу. Нам всё-таки голы давались сложнее, а в тех ситуациях, где можно было спокойно реализовывать моменты, не всегда всё получалось.

«Если честно, даже поражение не сильно расстроило»

– Какой матч сборной России вы считаете лучшим на Межконтинентальном кубке?

– Для меня однозначно лучший матч – это игра с Ираном, будущим победителем турнира. В этом матче команда сыграла на очень высоком уровне. Качество игры, выполнение установки на матче, перестроение игроков, характер – всё было отлично. Если честно, даже поражение по пенальти не сильно расстроило, потому что было удовлетворение от качества игры.



– Худший матч – против сборной ОАЭ?

– Да. Возможно, ребятам было очень обидно после проигранного полуфинала. Но то, что мы сумели сравнять счёт на последней секунде, говорит о том, что мы боролись до конца. Однако потом пропустили вновь. Если честно, этот матч действительно совсем не получился.

Фото: beachsoccer.com

– Действительно ли просмотр игроков, которые не так часто вызываются в сборную России, был важнее результата. Как вы оцените итоги турнира с этой точки зрения?

– Результат в спорте – это всегда очень важная вещь, и Межконтинентальный кубок в Дубае в этом плане не был исключением. Но ещё задолго до этого турнира мы планировали использовать его, чтобы и посмотреть на тех футболистов, которые могут помочь сборной в ближайшие годы, так и проверить тех, в ком мы не были уверены перед выбором состава на чемпионат мира. Турнир помог нам сделать важный выбор, о котором вы узнаете уже совсем скоро.



Итоговое четвёртое место – это, конечно, негатив. Всё остальное – это получение ценной информации, которой у нас бы не было, если бы мы не пошли на такой эксперимент в Дубае. С точки зрения самоотдачи и отношения к делу у меня нет ни к кому вопросов. Различные футболисты показали разный уровень игры, но это наша внутренняя кухня.



– Кажется, впервые на турнире в Дубае у России не было вопросов к судейству.

– Я скажу так: вопросов, может быть, было не так много, как обычно, но они были. Однако сейчас мы точно не будем обращать внимание на то, как отработали судьи. Для нас гораздо важнее было увидеть, на что способная наша обновлённая таким образом команда.

«Золотой мяч» Ильи Леонова – это награда более высокого уровня»

– После завершения решающих матчей в Дубае прошёл своего рода пляжнофутбольный «Оскар» – церемония «Звёзды пляжного футбола». Какие остались впечатления, учитывая то, что одну из наград получил российский вратарь Максим Чужков?

– Прежде всего, поздравляю Максима Чужкова с наградой лучшему вратарю мира в пляжном футболе по итогам 2019 года. Я очень за него рад. Он давно играет в пляжный футбол, но я помню, как начинался его путь в нашем виде спорта – всё было очень непросто. Тем не менее Максим проделал большой путь от просто самарского мальчишки из «Крыльев Советов» до лучшего вратаря мира, и, конечно, я очень за него рад. А что касается общих впечатлений от вечера, то церемония получилась очень хорошей, всё прошло в доброжелательной обстановке. Так, как и должно было быть на подобном мероприятии.

Фото: beachsoccer.com

– На гала-вечере выбрали лучшего футболиста мира. По итогам сезона-2019 главный приз вечера получил португалец Джордан Сантос. Вы согласны с этим выбором?

– Я прежде всего отмечу, что очень спокойно отношусь к подобным номинациям. Уверен, что главный приз вечера всё-таки получила сборная Ирана, выигравшая Межконтинентальный кубок – это во много раз важнее. А номинации – это приятное приложение к нашим футбольным трудовым будням. Пользуясь случаем, хочу отдельно поздравить Джордана Сантоса. На мой взгляд, это абсолютно объективный выбор. Мне довелось поработать с ним, ещё когда я тренировал московский «Спартак», и это действительно профессионал высокого уровня, футболист с большой буквы и прекрасный человек.



– Главный турнир года – чемпионат мира – начнётся через неделю. Не странно ли раздавать награды по итогам сезона без учёта ключевого турнира?

– Лично для меня «Золотой мяч», который Илья Леонов получил непосредственно по итогам чемпионата мира 2011 года, или «Золотая перчатка» Андрея Бухлицкого – это награды чуть более высокого уровня. Но при этом нужно отдать должное организаторам, которые с 2014 года проводят церемонию в Дубае – это очень хорошая традиция. Уровень её проведения год от года растёт, и за это стоит сказать спасибо Международной организации пляжного футбола.

«Сенегал исповедует искренний футбол»

– Как команда проведёт финальный этап подготовки перед чемпионатом мира?

– В ближайшие дни команда отправится на краткосрочный сбор в Новогорск, откуда отправится в долгую дорогу в Асунсьон. А уже в столице Парагвая мы проведём заключительный этап подготовки – будем привыкать к местной специфике, климату. В целом состав на чемпионат мира нам уже понятен, мы объявим его через пару дней. Сейчас уже все наши мысли о том, как 22 ноября подойти во всеоружии к игре с Сенегалом.



– Чемпионат мира в другом полушарии – это ряд дополнительных трудностей. Не только кардинальная смена часового пояса, но и сложности, касающиеся местной эпидемиологической ситуации. Учтены ли эти моменты при подготовке?

– Безусловно, все эти моменты учтены. Мы тщательно собирали информацию, узнавали подробности у российского дипломата, который пять лет работал в посольстве России в Парагвае. Действительно, есть специфические моменты, но, будем надеяться, что эти трудности обойдут нас стороной. А что касается смены часовых поясов, то нам очень поможет опыт, который мы получили в 2013 году, когда чемпионат мира проходил на Таити.



– Сколько лететь из Москвы до Асунсьона?

– До Мадрида – пять часов. Оттуда до Асунсьона ещё 11 часов.

Фото: beachsoccer.com

– Расскажите коротко о каждом из соперников: о Сенегале, ОАЭ и Беларуси.

– Наш первый соперник – команда Сенегала. Мы увидели, как здорово они играли на Всемирных пляжных играх, а потом выиграли Кубок Лагоса. Мы ни разу в истории не играли со сборной Сенегала, но понимаем, что это очень серьёзный соперник. Очень атлетичная команда, исповедующая силовой, искренний футбол. Конечно, игроки обладают фантастическими физическими данными и очень прилично обучены в футбольном плане. Так что нам предстоит очень серьёзный и ответственный первый матч на чемпионате мира.



По сборной Арабских Эмиратов у нас очень много информации. Мы хорошо её знаем и только в Дубае сыграли два раза. Это очень быстрая, скоростная команда, которая на Межконтинентальном кубке никому из соперников в основное время не проиграла.



Сборная Беларуси уже давно целенаправленно готовится к чемпионату мира. Все её футболисты нам хорошо знакомы, стиль их игры ясен. У этой команды хороший сплав молодости и опыта, так что нам предстоит очень непростой матч в третьем туре группового этапа.



– Чего Россия планирует добиться на чемпионате мира в Парагвае?

– Я считаю, что для нас успехом были бы медали чемпионата мира.