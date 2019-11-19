Не добыли, а упустили. У россиян бронза по итогам драматичного финала

Финал сезона в классе RC44 получился непредсказуемым. «Ника» выступила неудачно, но получила бронзу. «Броненосец» был хорош, а стал восьмым.

Неожиданной победой словенской Ceeref 17 ноября завершился тринадцатый сезон соревнований монотипного класса RC44 – 44Cup. Претендовавшая на победу в сезоне «Ника» Владимира Просихина довольствовалась только бронзой, а «Броненосец» провел лучший этап года.

Фото: Яхт-клуб Санкт-Петербурга

По законам жанра заключительный этап 44Cup, который состоялся 13-17 ноября на Пальма-де-Майорка, порадовал невероятным напряжением и непредсказуемым результатом. Ингредиентами стали сложная погода и нехарактерные для ветеранов класса ошибки, которые в итоге и стали главной причиной смещений в турнирной таблице.

Всем девяти участникам просто не хватило времени, чтобы расставить всё по своим местам. В итоговой таблице 44Cup Palma сразу три тай-брейка, как в верхних строчках, так и в середине флота. Первый день гонок был потерян из-за шторма, а в последующие дни нестабильный ветер не позволил наверстать упущенное. В итоге этап на Пальме стал самым «непродуктивным» за весь сезон – всего восемь гонок в зачёте, причём без возможности выброса этих результатов из итоговой таблицы сезона.

Фото: Яхт-клуб Санкт-Петербурга

В течение трёх дней, когда команды были на воде, трижды сменился лидер, а перед заключительным днем семь из девяти команд могли претендовать на медали.

К старту 44Cup Palma трижды чемпионы мира «Ника» и действующие чемпионы мира, ветераны класса, Team Aqua, лидировали в зачёте сезона с разницей в один пункт, тогда как будущие победители Ceeref отставали на пять очков. Здесь опыт и хладнокровие победителей сезонов 2016 и 2017 годов помогли команде выровнять результаты после неудачного старта и с четырьмя победами в этапе обойти конкурентов на пути к золоту сезона.

Фото: Яхт-клуб Санкт-Петербурга

Увлеченные своей дуэлью, «Аква» и «Ника» других соперников оставили в стороне и проиграли. Обе команды провели исключительно неудачный этап, и, что более важно, набрали одинаковое количество очков, разделив шестую строчку. Соответственно, в таблице сезона соперники оказались на серебряном тай-брейке, который был разрешен в пользу британской команды, у которой были две победы в этапах сезона. Следовательно, «Ника» довольствовалась бронзой.

«Получилась, конечно, интересная регата, но для нас она оказалась самой трудной за последние пять лет, – рассказал рулевой «Ники» Владимир Просихин. – Все проблемы, которые могли случиться, случились: мы ошибались, подбирали не те паруса, ветер заходил не в нашу пользу. И, все же, стоит, наверное, радоваться, что мы остались на пьедестале с медалью по итогам сезона».

Фото: Яхт-клуб Санкт-Петербурга

В свою очередь, «Броненосец» по словам рулевого Кирилла Фролова, на Пальме провел лучший этап этого сложного для команды сезона. «Хорошая скорость, хорошие старты и выход на первую марку, – рассказал Кирилл Фролов. – Но и неприятности тоже были. Два штрафных очка в первый день за столкновение с Artemis, а сегодня в первой гонке, когда шли в пятерке, смыло бакового за борт – пока поднимали, пришли последними».

В отличие от предыдущих этапов, «Броненосец» показал почти стабильный результат – пять финишей в тройке в восьми гонках. Неудивительно, что команда держалась в лидирующей группе на протяжении всех дней, но уступила долгожданную медаль шведской Artemis на тай-брейке.

Фото: Яхт-клуб Санкт-Петербурга

«Таватуй» Павла Кузнецова провела этап на Пальме нестабильно, с четырьмя приходами в пятерке. Дважды команда была близка к победе, но нехватка опыта помешала реализовать потенциально выгодные ситуации.

Результаты 44Cup Palma

Результаты 44Cup, сезон-2019