«У нас футбол – религия. К сожалению…» Куда попала сборная России?

24 футбольных поля

«У нас футбол – религия», — неожиданно грустно говорит парагваец Рауль Сильва, с которым мы едем в расположение сборной России. И добавляет: «К сожалению…»



За 10 минут поездки из аэропорта столичного Асунсьона я насчитал 24 футбольных поля. Больших и маленьких, с травой и почти без, с красивыми новыми воротами и с проржавевшими разломанными старыми. Понять цель их существования было нереально: вот у какого-то подобия школы практически вытоптана площадка с двумя косыми воротами, тогда как в 30 и 50 метрах соответственно – два хороших, вполне приемлемых газона – без всяких заборов и оград. И дальше целый стадион – с трибунами.

«Футбол этот – везде. Вот смотри», — Рауль демонстрирует настройки радио, там шесть сохранённых станций – местные федеральные каналы. Он не спеша переключает их, и на четырёх – футбол. Причём время – 13:00, а орут там так, словно несколько пушек страшных одновременно стреляют в разные стороны очередями. «Это они про вчерашнее, с самого утра. И ещё часа два впереди, гарантировано», — победно заключает парагваец. Вспоминаю печальную судьбу единственной российской спортивной радиостанции. Криво ухмыляюсь.

Фото: «Чемпионат»

Бизнес и бандиты

Да, с точки зрения вопросов веры ФИФА определённо не ошиблась, отдавая чемпионат мира по пляжному футболу Парагваю. Пусть тут невыносимо жарко, местные комары распространяют вирус лихорадки, а ещё нужно постоянно мыть руки, опасаясь инфекции. Зато местные на голову больны футболом, а что ещё надо для чемпионата мира?



Ну, круто же, нет? Вот бы и у нас так – куча полей, куча радиостанций…



«Вот в том и дело, что каждый день все пьют пиво, жарят мясо и смотрят футбол. Каждый, день за днём. Дети читать ничего не хотят, да и сложно выбирать учёбу, когда от футбола нет спасения. Да и спорта в нём все меньше и меньше – теперь это бизнес, да бандиты».



Нефтяник по образованию, отучившийся «у нас» — в Москве и на Западной Украине (на мои слова о том, что это, как бы, уже не совсем у нас Рауль только рукой махнул – у вас и всё тут) определённо знает, что говорит. Играл в детстве, но выбрал учёбу. И вот так неожиданно сам для себя оказался в национальной сборной России – две недели во время чемпионата мира 2019 будет помогать команде.



Что касается религии – пляжнофутбольный мундиаль начинается уже в аэропорту. Начинается сильно – с баяном (правда есть подозрение, что это случайность) и обилием рекламы (в аэропорту всего два эскалатора и оба отданы под анонс турнира).

Фото: «Чемпионат»

На этом, правда, и заканчивается: более никаких упоминаний о чемпионате мира я так и не встретил.

Фото: «Чемпионат»

Игра, которой нет названия

Зато встретил сборную России. Команда в Парагвае с 14 ноября — тренируется, готовится, пытается справляться с 40-градусной жарой. Например, парни играют в игру, которой даже названия нет – футбольный волейбол через бассейн. Пара на пару с двух сторон бассейна, перебрасывают мяч в три касания, причём попасть надо в поле плитки, идущей вокруг воды, а оно дай бог полтора метра.

Лихачёв — о ЧМ: условия непростые. 40 градусов во время тренировки

Технично, красиво, элегантно. Весело – периодически кто-то пытается спасти «недодачу», рухает в воду, но и оттуда пытается играть – головой. Намного смотрибельнее десятка унылых видов спорта, которые сейчас входят в программу Олимпиад. Хоть чемпионат мира по этому водному футболею проводи – если раскрутить и подать, отличное зрелище получилось бы.



Первый матч у сборной России 22 ноября. Впереди спарринг с Италией (фактически, просто двусторонка, но с Италией), две официальные тренировки и день открытия турнира, где мы не играем. Сразу для половины команды – голкиперов Павла Баженова и Максима Чужкова, защитника Андрея Новикова и нападающих Бориса Никонорова, Фёдора Земскова и Остапа Фёдорова – это первый в их карьере чемпионат мира. На последнем мундиале – в 2015 году – у нас был всего один дебютант…

Стыдно не будет

Сложно будет. Точнее не так – будет непросто. Хотя Россия никогда и не была фаворитом чемпионатов мира, даже когда их выигрывала. В 2011-м все говорили только о Бразилии, а в 2013-м наше фаворитство закончилось после же первого матча, когда «сломались» Леонов и Горчинский.



Но это – сборная России по пляжному футболу. Двукратный чемпион мира, другой такой в нашей стране нет. Приучившая к победам и титулам и теперь иногда сама страдающая от этого. Но за нее никогда не было стыдно.



Не будет и сейчас.