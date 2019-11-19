Лихачёв — о ЧМ: условия непростые. 40 градусов во время тренировки

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв рассказал о подготовке команды к чемпионату мира, который стартует в Асунсьоне (Парагвай) 21 ноября.
«Мы провели две тренировки, адаптируемся к местным условиям. Всё идёт в плановом режиме, готовим команду к первому матчу. Для нас очень важно быть в хорошем состоянии уже в первой игре.
Акклиматизироваться все успели, часовая разница терпимая. Нам доставались и более сложные часовые пояса, определённый опыт есть.
Что касается отсутствия братьев Крышановых, то мы выбираем сильнейших на сегодняшний момент. На наш взгляд, те 12 игроков, которые попали в окончательную заявку, лучшие игроки России прямо сейчас.
Жара в 37 градусов? Условия непростые, вчера было около 40 градусов во время тренировки. Было заметно, что ребятам непросто. Первые два матча вообще будут начинаться в 16:15 – это пик жары. Но у нас нет особого выбора, надо как можно быстрее адаптироваться и понять, что погода и бытовые условия уходят на второй план», — передаёт слова Лихачёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Иванов.
Первый матч сборная России проведёт 22 ноября с командой Сенегала.
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