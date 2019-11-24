«Держись! Не трать силы!» Зачем сборная России забивала странному вратарю?

Держаться, Оливер!

— Бажен, ну ты хоть осознал? Прочувствовал? Смотри, тебя с полицией везут, — двукратный чемпион мира по пляжному футболу Юрий Крашенинников лениво травит голкипера сборной России Павла Баженова, для которого чемпионат мира – 2019 – первый в карьере. Павел в ответ лишь усмехается.

Автобус нашей сборной от отеля до стадиона ФИФА «Лос Пинанди» действительно сопровождают полицейские мотоциклы с сиренами и мигалками. Зачем – непонятно: движение в Асуньсоне унылое, редко кто едет быстрее 60 км/ч, машин не много. Видимо, для солидности.

Спасите наши нервы! Россия победила Сенегал в фантастическом триллере Идеальный матч для рекламы пляжного футбола. И нереальная воля сборной России, спасшей тяжелейшую игру!

20 минут дороги – святое время для шуток друг над другом. Сильнее всех обычно достаётся доку Юричу – у него постоянно требуют воду, витамины, энергетические батончики и весело ругают за нерасторопность. Док вяло отвечает, но этим только сильнее веселит игроков. Настроение у всех хорошее. Даже у дока.



Перед стартовым матчем чемпионата мира с Сенегалом сборная России тренировалась в полном составе, и в конце занятия Михаил Лихачёв добавил команде положительных эмоций. Оператора команды Олега Рубцова «сняли» со скамейки, водрузили на него кепку, снабдили вратарскими перчатками и отправили в ворота. Рубцов в таком виде оказался удивительно похож на Оливера Кана в молодости, что немедленно вызвало дополнительную порцию креативных комментариев.



Оказалось – это на фарт. Все игроки выстроились у противоположных ворот и должны были бить по оператору. Никаких правил или обязанностей – просто по одному удару (не забивший кувыркается и потом выслушивает в свой адрес ключевые слова формата «даже оператору не можешь забить, иди тренируйся»).



Разумеется, весь тренерский и административный штаб горячо болел за оператора. Взрывался в овациях от красивого спасения. После пропущенного гола требовал собраться — в соответствующих выражениях. «Оливер, держаться! Не трать силы!», — призывали голкипера со «скамейки», но держаться и не смеяться было слишком сложно.

Видео доступно на «Чемпионате».



На следующий день россияне в тяжелейшем матче обыграли Сенегал, забив два гола в концовке за 24 секунды. Фарт?

Мой собственный стон

После игры с Сенегалом часть футболистов сборной отдыхала, так что тренировка получилась немного усечённой и в щадящем режиме. Зато в ней полноценно принял участие и спецкорр «Чемпионата» (Да, так можно было. Это не про большой и важный футбол писать с трибуны). Всё, как положено – разминка, растяжка, «венгерка» на технику, обводка с ударом, а в конце — серии голкиперу Баженову и тренеру вратарей Андрею Бухлицкому.



Если бы не тот самый щадящий режим, впору было бы плакать и звать маму. Воздух ещё не прогрелся до стабильных 40 градусов тепла, однако и того, что было, да вместе с беготнёй по песку, более чем хватило. Не буду никого призывать попробовать, чтобы понять, как это непросто и насколько пляжный футбол серьёзен в вопросе «физики» — зачем, смотреть с дивана точно безопаснее. На серии ударов с центра поля сил уже едва хватало.



Зато как теперь забыть плотный, точный удар с 18-ти метров в дальний угол и отчаянный прыжок Бухлицкого, изо всех сил тянущегося к мячу, но уже не успевающего его коснуться. Идеальное волшебство момента разрушил звон штанги, разлетевшийся, казалось, по всему Парагваю. Ну, не по всему. Да и какой там звон, скорее – стон. Мой собственный…



Зато теперь будет что показать внукам. Да и самому по вечерам пересматривать.

Видео доступно на «Чемпионате».



По дороге в отель Буха, разумеется, заявил, что всё контролировал и спокойно брал бы мяч, но просто решил отбить его взглядом. Не верить двукратному чемпиону мира и лучшему голкиперу ЧМ-2011 никаких причин не было.



Так что сегодня, в матче с ОАЭ, сборная России тоже должна всё контролировать. И выходить в четвертьфинал чемпионата мира без всяких там штанг. С одного взгляда.