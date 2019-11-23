Спасите наши нервы! Россия победила Сенегал в фантастическом триллере

Шутки кончились

Жара. Удушающая, прибивающая, обжигающая. Злая…



Она уютно расположилась на всей территории парагвайской столицы и, соответственно, на стадионе «Лос Пинанди», где 22 ноября сборной России по пляжному футболу предстояло провести свой первый матч чемпионата мира с Сенегалом. Страшно представить, что кто-то придумал играть в футбол в такую погоду. А ещё лучше – найти его и заставить самого играть.

«У нас футбол – религия. К сожалению…» Куда попала сборная России? Туда, где футбол захватили бандиты, бизнес, пиво и жареное мясо. На чемпионат мира по пляжному футболу.

Россияне приехали на стадион за полтора часа до матча. Все шесть дней, что сборная находится в Асунсьоне, поездки на тренировки сопровождались неизменным стёбом, язвительным юмором и добротным командным троллингом. Но время шуток кончилось. Из автобуса выходили самые сосредоточенные люди на этом континенте.

«Реал» и Бразилия

Главная тренировочная новость – «железнодорожник» Борис Никоноров активно наигрывался во второй четвёрке, вместе с питерцами Крашем, Шишиным и Папоротным. Не впервые в этом сезоне, но впервые – так активно. Хотя это могло означать что угодно, тренерский штаб мог готовить сопернику любые сюрпризы.

Вот это и есть «футбол неудачников»? Как тренировалась сборная России. Видео Ни раскалённый песок, ни стёкла в нём не смогли помешать сборной России готовиться к старту чемпионата мира. Он близко.

Ах да, соперник… Кроме звания лучшей команды Африки, врождённой стойкости к любой жаре и бесконечной выносливости сборная Сенегала могла похвастать наличием двух игроков из «Реала». Пусть из немецкого, но всё равно ведь «Реал». Голкипер Аль Сейни Ндиайе и защитник Сахере Вью Ибра играли за этот клуб из Мюнстера, так что кое-что понимали в европейском пляжном футболе. Ещё Сенегал пару недель назад обыграл Бразилию (правда, второй состав – основа готовилась к чемпионату мира). Больше ничего выдающегося про нашего соперника сказать было нельзя.

Это «столбы» — какие надо «столбы»

Да, Никонорова в первой четвёрке не оказалось, а на позиции «столба» вышел спартаковец Земсков. И ему, дебютанту чемпионатов мира, потребовалось меньше минуты, чтобы открыть счёт: вариант розыгрыша аута поставил оборону Сенегала в тупик, и Фёдор забивал головой с метра – как и положено, легко – 1:0. И так же легко — с медиа-трибуны, конечно, другой дебютант и «столб» — Борис Никоноров – забил второй мяч. Тоже головой, и тоже в упор, после классного паса Андрея Новикова – 2:0.



Это было ровно то начало, которое и требовалось в матче с такой командой. Два быстрых гола, а потом контроль и спокойствие. Но не получилось – третий гол головой в этом матче случился в наши ворота. Ндиайе ударил от своих ворот, а Диасси «чиркнул» головой. И тут же россияне должны были забивать: сначала чудо-пас пяткой Никонорова не превратил в гол Крашенинников, а затем удар Шишина через себя вытащил Ндиайе. Но на 8-й минуте он ничем не мог помочь своей команды – снова убийственный аут, снова его исполнял Шкарин, и снова Фёдор оказался один, только бил теперь ногой с лёта – 3:1.

Что-то особенное

И вот тут уже россиянам удалось успокоить игру и без особого труда разрушать атаки Сенегала в тот момент, когда они ещё только зарождались. Первый период закончился, второй уже вовсю шёл, когда Россия пропустила совсем необязательный гол. Фалл как-то уж очень легко раскачал Крашенинникова и из-под него пробил низом. Баженов, сменивший Чужкова в перерыве, отчаянно тянулся к мячу, но не достал. А на 16-й минуте счёт и вовсе сравнялся – Диасси просто идеально попал в штангу, от которой мяч отскочил в ворота – 3:3.



Нужно было играть. Россияне владели преимуществом и создавали моменты, но Ндиайе тащил. Нужно было что-то особенное, и это исполнил Папоротный: мяч после могучего удара Артура метров с 15-ти с треском отскочил от перекладины в песок и оказался в сетке – 4:3. И тут же Макаров навозил двух защитников и бил верхом – Ндиайе вытащил. В оставшуюся до перерыва минуту счёт не изменился.

Это пляжный футбол

В течение первой минуты третьего периода Романов сначала заработал штрафной и не забил, а потом сам сфолил на Менди, и тот с дурацким рикошетом от песка забил. А на 29-й минуте хаос у ворот россиян завершился голом Дианье. Впервые в матче Россия уступала в счёте – 4:5.



Михаил Лихачёв в эти минуте не останавливался ни на секунду. Он дирижировал командой обеими руками и даже немного ногами, и вот Земсков исполняет один удар через себя – 5:5. И другой – 6:5! Тридцать секунд изменили всё – это пляжный футбол.

Счастливый конец

И тут же в дело включился судья. Диасси руками завалил Папоротного у границы нашей штрафной – арбитр с каким-то даже ледяным безумием назначил штрафной в наши ворота. При этом сенегальца вынесли с поля на носилках. Думаете, он получил тяжёлую травму? Нет, просто таким образом он дал возможность пробить штрафной тому, кто умеет это делать – Фалл забил – 6:6.



Но этого судьям было мало. Диане просто влетел в Новикова в нашей штрафной, упал – пенальти. Нормальных слов уже не было, Россия снова проигрывала – 6:7. Но всего 10 секунд. Снова аут, и теперь Краш вывел Папоротного на пустые ворота – Артур спокойно забил головой. И дальше ещё одна передача Краша – теперь просто гениальная. Никоноров закатывал мяч в пустые и немедленно отметил своего партнёра — 8:7.



И мы выстояли! Этот невероятный триллер оказался со счастливым концом. Первая победа, и такая важная. Вперёд, Россия!