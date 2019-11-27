«Динамо» — почти машина. Волейболисткам из Болгарии не помог даже боксёр

После серии поражений в российской Суперлиге, проигрыша Суперкубка и вообще провального старта сезона московское «Динамо», похоже, находит свою игру. В Лиге чемпионов бело-голубые одержали вторую победу подряд и стали единоличными лидерами своей группы. В Пловдиве «Динамо» в четырёх партиях победило «Марицу».

Матч на велодроме

Болгарская команда принимала москвичек на площадке, оборудованной на… велодроме. Другой подходящей арены для турнира статуса Лиги чемпионов в городе не нашлось. Расположение площадки было очень необычным – если брать обычный зал, то площадка была вдоль боковой трибуны, а не вдоль главной.



Это, возможно, могло бы сыграть свою роль в случае, если бы с «Динамо» играла не «Марица», а более сильная команда. Не мог помочь чемпионкам Болгарии и лучший боксёр-профессионал страны Кубрат Пулев. Он же не на площадке был, а на трибунах.

«Обвинить легче, чем вместе из ямы выбираться». Чёрная полоса «Динамо» позади? Лидер команды Наталия Гончарова на это надеется. А ещё говорит болельщикам, что не стоит все вопросы решать радикально.

В общем, едва началась первая партия, как «Динамо» уже вело 5:1. Вроде бы, ничего сверхъестественного бело-голубые не делали, просто играли достаточно внимательно. У чемпионок России даже блок работал не так, как обычно, но преимущество росло.



Волейболистки «Марицы» в защите порой творили чудеса, и самые красивые розыгрыши в первом сете остались за ними. Но сама партия – за «Динамо».

Оплеуха по-болгарски

Очень легко выиграв партию, на второй сет динамовки вышли менее агрессивными и внимательными. Видимо, игрокам показалось, соперник уже сломлен, осталось только быстренько довести игру до победы.



Но нет, болгарская команда билась за каждый мяч, и это принесло результат. «Марица» всё время была близко в счёте, а когда повела 12:11, преимущества уже не отдала. Почти четыре тысячи зрителей гнали свою команду вперёд, а динамовки вновь предстали той командой, которая играла в стартовых турах российского чемпионата.



Количество ошибок резко выросло, блок не работал, а Наталия Гончарова, хоть и очень много атаковала, не всякий раз добивала мяч до площадки. Когда не добивала – болгарки тащили в защите, а их связующая Лора Китипова не только передачи раздавала, но и сама много обманывала. Ни одну её скидку наши центральные заблокировать в итоге не смогли.

Легко не будет. Чемпион России начал сезон с двух поражений подряд Московское «Динамо» проиграло «Уралочке» Николая Карполя в четырёх сетах. Действующие чемпионки трудно входят в сезон.

Главный тренер «Динамо» Александр Сукомел пытался спасти партию заменами, усадив на скамейку Викторию Чаплину и Екатерину Ефимову, но это сработало не сразу. Когда начало получаться, сет уже был проигран.

Мы забьём сколько захотим, а вы – сколько разрешим

Две следующих партии прошли, как под копирку. «Динамо» было сильнее во всём. Заработал блок, первый темп, после атак из второй и четвёртой зон соперницы не успевали даже руки подставить.



Нет, «Марица» не сдалась. Но абсолютно всё в игре зависело от «Динамо».



Российская команда позволяла хозяйкам совсем не много. Пока это ещё не то «Динамо», которое можно назвать машиной. Но это почти машина. Во всяком случае, команда на пути к той игре, которую ждут все болельщики.

Волейбол. Лига чемпионов. Женщины

Группа Е. Второй тур. Пловдив, 27 ноября

«Марица» – «Динамо» – 1:3 (18:25, 25:22, 17:25, 17:25)