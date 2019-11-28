Российский Титан возвращается! Тяжеловес Махов мечтает о четвёртой Олимпиаде

Борца Биляла Махова побеждали, ломали и даже травили ртутью. Но он всё ещё рвётся к золоту Олимпийских игр.

В последние дни уходящей осени поклонники борьбы в России получат мощный заряд эмоций: 29 и 30 ноября в Москве пройдёт масштабный турнир Гран-при Москвы – Кубок АЛРОСА, в котором примут участие и сильнейшие спортсмены национальной сборной. Одним из главных событий турнира определённо станет выход на ковёр великолепного Биляла Махова. Призёр Олимпийских игр в Лондоне очень хочет вернуться на высочайший уровень, и соревнования в Москве могут стать для выдающегося спортсмена шагом к новым серьёзным успехам.

Три олимпийских чемпиона по вольной борьбе выступят на Гран-при Москвы

Отравление ртутью

Билял начал заниматься вольной борьбой в восемь лет, греко-римской – в 12. Кто-то скажет, что поздно, зато первых больших побед не пришлось ждать долго. В 18 лет Махов впервые выиграл чемпионат мира среди юниоров, через год – защитил свой титул. А в следующем сезоне – в 2007 году уже отправился на взрослый чемпионат мира, где сотворил настоящую сенсацию – добыл золотую награду. Олимпийский комитет России признал Махова открытием года, и тренеры рассчитывали, что в 2008-м Билял будет бороться за золото на Олимпиаде в Пекине.



Но дальше случилось необъяснимое. В январе 2008-го на турнире памяти Ивана Ярыгина в Красноярске Билял почувствовал себя плохо. Врачи долго не могли понять, что же произошло с пышущим здоровьем атлетом. Диагноз в итоге стал для всех шоком – отравление ртутью. При каких обстоятельствах это произошло, до сих пор неизвестно. Сам Билял 10 лет спустя рассказывал, что отпустил эту ситуацию и не пытался найти виновным. «Люди из борцовской семьи просто не могли так поступить», – подчеркнул спортсмен в одном из интервью.

Олимпийская медаль

Доза ртути, которую обнаружили в организме Махова, могла бы убить физически слабого человека, но мощный спортсмен выдержал. Восстановление получилось долгим и трудным, но через год Билял снова вернулся на ковёр. В 2009 году он выиграл чемпионат мира в Хернинге, в 2010-м блистал уже в Москве, через год в Стамбуле он стал вторым, но было понятно, что на Играх в Лондоне Махов будет одним из главных претендентов на золото. Но на главном старте четырёхлетия не всё пошло идеально. Билял в полуфинале уступил грузину Модзманашвили и был вынужден бороться только за бронзовую награду. Ту схватку Билял выиграл, но в итоге, как ни странно, получил серебро из-за дисквалификаций обоих финалистов.

Россиянину не дадут золото Олимпиады после отстранения чемпиона. И это правильно Билял Махов не получит золотую медаль Лондона-2012: российский борец останется с серебром. Никакого заговора нет — сейчас всё объясним.

Билял с особым усердием включился в новый олимпийский цикл. И за год до своей второй Олимпиады сумел совершить настоящий спортивный подвиг: на одном чемпионате мира выиграл медали и в вольной борьбе, и в греко-римской – мир борьбы не знал подобного 42 года!



Но Игры в Рио-де-Жанейро Махов снова ехал, будучи одним из фаворитов, но неожиданно проиграл свою первую же схватку. Ничего досаднее для Биляла и быть не могло.

Замесить и нарубить. Главные поражения российского спорта Королев замесили, борцов киданули, пляжников закопали, шаманов погасили — российский спорт в 2016 году получил немало приличных оплеух.

Возвращение

Ещё до Олимпийских игр в Бразилии ходили слухи, что Билял Махов может дебютировать в смешанных единоборствах. Спортсмен даже заключил контракт с UFC, и речь даже шла о выборе соперника. Но поражение на Играх выбило борца из колеи. А потом последовала и серьёзная травма позвоночника. Врачи настоятельно рекомендовали Махову закончить со спортом, но он решил идти до конца – сделал сложную операцию и постепенно возобновил тренировки.



В преддверии Олимпиады разговоры о смешанных единоборствах снова отошли на второй план: Билял очень хочет попасть в состав сборной России и снова съездить на Игры. В этом олимпийском цикле Махов выиграл «Аланы-2017», а потом долго лечился. Летом 2019-го выиграл три схватки на турнире в Польше, но снялся в финале. Так что его выступление на Гран-при Москвы может принести ему первую важную победу за три года. Похоже, Билял чувствует в себе силы и по-настоящему готов к возвращению. Как знать – может, триумфальному?