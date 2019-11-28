Три олимпийских чемпиона по вольной борьбе выступят на Гран-при Москвы

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Сослан Рамонов возглавит сборную России на Гран-при Москвы — Кубке АЛРОСА, который пройдёт 29-30 ноября во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. В турнире также примут участие самые именитые действующие вольники: победитель Олимпиады-2016, призёр Лондона-2012 Владимир Хинчегашвили (Грузия) и чемпион Игр-2012, призёр Рио-де-Жанейро-2016 Шариф Шарифов (Азербайджан).

Рамонов и Хинчегашвили выступят в весе до 65 кг, где одним из фаворитов также будет трёхкратный чемпион мира Гаджи Алиев (Азербайджан). В весе до 97 кг Шарифову бросят вызов россияне — призёр чемпионата мира—2019 в весе до 92 кг Алихан Жабраилов и двукратный чемпион Европы Анзор Уришев, а также призёры чемпионатов мира Рейнерис Салас (Куба), Элизбар Одикадзе (Грузия), чемпион Всемирных военных игр—2019 Мухаммад Мухаммадиан (Иран).

Состав сборной России по вольной борьбе

До 57 кг — Рамиз Гамзатов (Россия) – чемпион России—2019.

До 65 кг — Сослан Рамонов (Россия) – олимпийский чемпион, чемпион мира; Начын Куулар (Россия) – призёр чемпионата Европы—2019.

До 74 кг — Магомед Курбаналиев (Россия) – чемпион мира—2016, двукратный чемпион Европы; Тимур Бижоев (Россия) – призёр чемпионата Европы—2019.

До 86 кг — Владислав Валиев (Россия) – чемпион Европы—2019, призёр чемпионата мира—2017; Магомед Рамазанов (Россия) – победитель Кубка мира—2019.

До 92 кг — Анзор Уришев (Россия) – двукратный чемпион Европы; Алихан Жабраилов (Россия) – призёр чемпионата мира—2019.

До 125 кг — Билял Махов (Россия) — призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, чемпион Европы.