Так вот она, «Красная машина»! Россия вышибла Бразилию с чемпионата мира

Проще некуда

Судьи, погода, проблемы с составом – а знаете, да плевать.



Россия играла с Бразилией в четвертьфинале чемпионата мира, это просто должен был быть труднейший матч. Очередной в истории нашей команды. Она могла его выиграть, могла проиграть. Но для этого нужно было просто играть в пляжный футбол. Проще некуда.

«Хейтеры – привет!» Это та сборная России, в которую хочется верить Русский характер показывается на краю пропасти. Сборная России по пляжному футболу снова его показала. И ещё кое-что показала хейтерам.

На входе на стадион я встретил польского арбитра Лукаша Островского, главного специалиста по, скажем так, любопытному судейству России в самых разных турнирах. Кошки немедленно заскребли везде, где можно, но стартовый протокол определил поляка резервным судьёй. Правда, парочка в поле была не сильно веселее – мадагаскарец и доминиканец.

Россияне приехали за 80 минут до матча. Все ждали Бразилию, а она никак не ехала. И вот, когда до начала игры оставалось уже меньше часа, совершенно неожиданно появился Маурисиньо… переодетый, с мячом, из-под трибунного помещения. Оказалось, что Бразилия приехала очень задолго до начала матча и тщательно скрывалась от всех. Зачем?

С ума сойти! Россия выбила Бразилию с чемпионата мира и вышла в полуфинал! Российские пляжники совершили чудо, отыгравшись со счёта 1:3. Это историческая победа!

Все всех знают

Возможно, Михаил Лихачёв знал ответ на этот вопрос, или хотя бы догадывался. А вот свой ответ – по составу – он уже дал. Номинально вторая четвёрка выходила сегодня первой, в ней Романов заменил Папоротного. Соответственно, вторая (если россияне собирались играть двумя полноценными сочетаниями) должна была выглядеть так – Шкарин, Новиков, Федоров, Земсков.



Все полевые игроки Бразилии играли за российские клубы. Все – не по одному году, а большинство – четыре или более лет. У нас в составе имелся уникальный игрок, который умудрился поиграть в одной команде сразу с семью бразильцами – Борис Никоноров. Он знал их всех, они все знали его. И вообще все всех знали

Хуже и лучше

Хаос в нашей обороне, два сейва Чужкова, штанга и добивание Родриго с метра – вот так начался матч. Хуже, то есть, не придумаешь. Хуже нет, но лучше – можно! Всего через минуту Земсков после подачи Шкарина с углового легко «перевисел» двух защитников и головой сбросил за шиворот Мао – 1:1. Однако ещё через пару минут Мао спокойно дошёл с мячом до центра и без помех пробил, попав точно в угол.



Остаток периода прошёл без голов. Забить могли и россияне, и бразильцы: Романов совсем чуть-чуть не успел добить мяч в почти пустые ворота, Датинья и Катарино имели свои моменты. По штрафным – в наши ворота судьи поставили четыре, но почти все по делу. В ворота Бразилии – один, но Фёдоров пробил неудачно.

Мао, не прыгай

Второй период начался как первый – с гола в наши ворота. Шавьер пробежал по флангу и пробил низом, а мяч от кочки заполз в ворота – 1:3. И игра опять пошла спокойная, без очевидного преимущества одной из команд. Моментов никто особо не создавал, лишь Родриго на 18-й минуте попал в перекладину. А Фёдоров снова пробил со штрафного.



А потом случился гол. Гол Шишина образца 2011 года – с диагонали Краша чётким ударом через себя. Мао даже не прыгнул – не было смысла. И на последней минуте периода не было, когда россияне разыграли блестящую комбинацию верхом, и Романов забивал через себя – в упор. С метра – да, легко – 3:3.

Только кубок, только он!

В третьем периоде первый опасный момент был у Никонорова. Россияне играл в контроль, гоняли бразильцев за мячом и добились своего – дальний удар Шишина пяткой в дальний угол переправил Романов. Россия впервые в матче вышла вперёд – 4:3.



Играть оставалось меньше шести минут. Не играть – держаться, стоять насмерть. И держались. Бросались под удары, бежали, рвали, стелились. Нам эта победа была нужна намного больше. И мы её удержали!



Россия опять отправила Бразилию домой с четвертьфинала чемпионата мира. Как в 2015-м. Отыгравшись с 1:3, как в 2019-м. И теперь нам здесь нужно только одно – кубок!



На меньшее мы не согласны.