«Мы в тройке четыре чемпионата мира подряд». Такая простая сборная России

Бронза чемпионата мира для сборной России – это успех? Да, хотя и не тот, которого ждали. Прежде всего – сама сборная России.

— Конечно, хотелось сыграть в финале, бороться за золото, но мы в тройке призёров уже четыре чемпионата мира подряд, на которые приезжаем. Спасибо всем ребятам за игру и поздравляю наших болельщиков, — тренер сборной России Илья Леонов не выдаёт никаких эмоций. Говорит, что всё осталось в игре. Сборная России только что победила Японию в матче за третье место чемпионата мира по пляжному футболу. Опять уступая по ходу два мяча.

Леонов, кстати, совершенно неожиданно для себя провёл второй матч у руля сборной. Первый был с Бразилией, второй – за медаль.

Успех, которого им слишком мало. Россия – бронзовый призёр чемпионата мира! Сборная России по пляжному футболу в тяжелейшем матче обыграла Японию и завоевала бронзу ЧМ. И этому успеху парни почти не радуются…

— Михаил Викторович вчера после матча себя плохо почувствовал. Дождь, перепад температур – простудился и с высокой температурой остался в отеле. Доктор ему категорически не рекомендовал сегодня быть на матче – очень влажно, большая опасность усугубить ситуацию.



Конечно, Лихачёв смотрел игру. Конечно, он был в ней и помогал Леонову управлять ситуацией. Хотя бы по телефону.



— Во время матча мы, конечно, общались. Он звонил, мне через помощников сверху с трибуны передавали информацию, — говорит Илья Юрьевич. – Буквально по нескольку фраз – по составу, по замене вратарей, разные нюансы. В этот раз организаторы никак не мешали – он же не удалён, не дисквалифицирован.



Чем Леонов недоволен, так это штрафными. Не назначениями, нет. Реализацией. А она у сборной России на этом турнире действительно близка к критической.



— За шесть матчей на этом чемпионате мира мы забили один штрафной. Очень плохая реализация, это так. Никак не могли забить – всё рядом или вратари отбивают. Хорошо хоть с игры забивали (улыбается).

Футбол, за который никогда не стыдно. Россия вырвала бронзу чемпионата мира! В большом футболе главная новость — оскорбления лидера сборной. В пляжном Россия — призёр чемпионата мира. Чувствуете разницу?

Ещё удивил Остап Фёдоров. Точнее – его присутствие на песке за три минуты до финального свистка, когда, казалось, там должны быть исключительно опытнейшие и, желательно, двукратные чемпионы мира.



— Ну а что – Остап, он вообще без эмоций, без нервов, — улыбается Леонов. — По-хорошему наглый, да. Нужно было поработать, побегать от защитника к вратарю. У него сил было достаточно, все сделал, как надо.

Праздновать сборная России будет. Сегодня. Это медали чемпионата мира, не надо забывать. В большом футболе этот день имел бы все шансы стать государственным праздником. В пляжном – это успех, которые уже был, и который сами Лихачёв с Леоновым – двукратные чемпионы мира — в глубине души именно успехом вряд ли считают. Хорошим результатом, достойным выступлением – наверняка. Но не успехом в том понимании, в котором это слово работает для сборной России по пляжному футболу.



Для команды, за которую никогда не стыдно.