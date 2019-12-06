Прервали несладкую серию. Россия крупно победила Швецию на чемпионате мира

Прервём серию поражений?

«Три раза подряд мы обыгрывали сборную России. И хотя сейчас, конечно, другие обстоятельства, мы знаем, что можем сделать это вновь», – сказал главный тренер женской сборной Швеции по гандболу Хенрик Сигнель перед заключительным матчем первого группового этапа. И правда, за последний год россиянки трижды уступили шведкам: сначала проиграли в мало что значащем матче чемпионата Европы — 2018, потом дважды уступили в товарищеских встречах. Хотелось, конечно, чтобы подопечные Амброса Мартина прервали уже эту серию и взяли реванш.

Выиграли, когда успокоились. Россия поставила Японию на место Российские гандболистки одержали четвёртую победу подряд на чемпионате мира. На этот раз пришлось потрудиться.

Тем более что отчётная встреча уже была важна с турнирной точки зрения. И Россия, и Швеция уже обеспечили себе выход в следующий раунд, последовательно обыграв команды Китая, Конго, Аргентины и Японии, но правило переноса очков никто не отменял, а начинать борьбу за плей-офф с четырьмя баллами гораздо лучше, чем с двумя – это очевидно. Так что ни в команде России, ни в команде Швеции лидеров от борьбы никто не прятал – соперники настраивались на победу.

Нужно больше скорости

Начало матча для сборной России получилось довольно спокойным: всё шло по плану. Шведкам непросто было справляться с нашей обороной, а особенно тяжело – останавливать наши атаки. В первой десятиминутке подопечные Сигнелля дважды оставались в меньшинстве. Наколотить в пустые ворота мячей не получилось, но небольшой отрыв создать удалось – 5:3.



В сборной России хорошо себя проявляли вратари. Вот только Виктория Калинина, совершив классный сейв на первых минутах, по всей видимости, получила повреждение и уступила место в воротах Анне Седойкиной. Впрочем, и Анна в створе действовала довольно надёжно.

Из полевых игроков сборной России стоило выделить Ярославу Фролову, которая и развивала, и завершала атаки успешно. Благодаря паре её бросков, а также классной атаке Фоминой с правого края россиянки создали себе комфортное преимущество – 11:6. Правда, стараниями Изабель Гулльден после удаления в составе сборной России разница в счёте сократилась до трёх мячей.



В какой-то момент россиянки снизили темп своей игры и позволили шведкам играть с собой на равных – особой изобретательности у них не было, работала скорее мощь, напор – 13:11. Но едва наши девушки прибавили в скорости, как возникли быстрые отрывы, а под конец ещё и Вяхирева показала класс. Жаль только, что на последних секундах дали отличиться Гулльден – 16:12.

«Давайте играть!»

Гулльден и второй тайм начала с гола – с семи метров переиграла Седойкину. Впрочем, сборная России ответила достойно – шикарным броском Ярославы Фроловой. Тут же арбитры убрали на две минуты с площадки Макееву, но наши девушки, роскошно отработав в обороне, забили после быстрого отрыва в меньшинстве – отличилась Манагарова. Тащить свою команду снова взялась Гулльден – забила и с игры, и с ещё одного семиметрового. Отрыв чуть сократился – 15:18. Пожалуй, неплохой исход первых минут, четыре из которых Россия провела в меньшинстве.

«Давайте, девочки!» Испанский тренер по-русски зарядил сборную на победу Третий матч – третья победа. На этот раз самая крупная в качестве подарка капитану сборной России по гандболу.

Шведки почувствовали, что могут догнать нашу команду, и пошли на риск – стали снимать вратаря и атаковать с дополнительным полевым игроком. Однако риск не оправдался: подопечные Амброса Мартина совершили два перехвата и дважды забили в пустые ворота. Взрывной пятиминутный отрезок Россия выиграла – 22:17, после чего игра вновь приостановилась и загустела.

При разнице «+5» Мартин решил взять тайм-аут – не пропадать же им в конце концов. «Давайте играть!» – на трёх языках попросил команду тренер. Видимо, намекал на то, чтобы в последние 10 минут девушки играть не бросали. Феерии не вышло, поскольку россиянки больше играли в обороне и попали в череду удалений. Но даже в меньшинстве наша команда умудрялась забивать в быстрых отрывах. Когда счёт за четыре минуты до конца стал 27:19, вопрос о победителе исчез.



Матч завершился со счётом 30:22. Впереди – день отдыха и второй раунд битвы за плей-офф. По итогам первого наши девушки смогли выполнить программу-максимум.