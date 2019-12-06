Прервали несладкую серию. Россия крупно победила Швецию на чемпионате мира

Прервём серию поражений?
«Три раза подряд мы обыгрывали сборную России. И хотя сейчас, конечно, другие обстоятельства, мы знаем, что можем сделать это вновь», – сказал главный тренер женской сборной Швеции по гандболу Хенрик Сигнель перед заключительным матчем первого группового этапа. И правда, за последний год россиянки трижды уступили шведкам: сначала проиграли в мало что значащем матче чемпионата Европы — 2018, потом дважды уступили в товарищеских встречах. Хотелось, конечно, чтобы подопечные Амброса Мартина прервали уже эту серию и взяли реванш.
Тем более что отчётная встреча уже была важна с турнирной точки зрения. И Россия, и Швеция уже обеспечили себе выход в следующий раунд, последовательно обыграв команды Китая, Конго, Аргентины и Японии, но правило переноса очков никто не отменял, а начинать борьбу за плей-офф с четырьмя баллами гораздо лучше, чем с двумя – это очевидно. Так что ни в команде России, ни в команде Швеции лидеров от борьбы никто не прятал – соперники настраивались на победу.
Нужно больше скорости
Начало матча для сборной России получилось довольно спокойным: всё шло по плану. Шведкам непросто было справляться с нашей обороной, а особенно тяжело – останавливать наши атаки. В первой десятиминутке подопечные Сигнелля дважды оставались в меньшинстве. Наколотить в пустые ворота мячей не получилось, но небольшой отрыв создать удалось – 5:3.
В сборной России хорошо себя проявляли вратари. Вот только Виктория Калинина, совершив классный сейв на первых минутах, по всей видимости, получила повреждение и уступила место в воротах Анне Седойкиной. Впрочем, и Анна в створе действовала довольно надёжно.
Из полевых игроков сборной России стоило выделить Ярославу Фролову, которая и развивала, и завершала атаки успешно. Благодаря паре её бросков, а также классной атаке Фоминой с правого края россиянки создали себе комфортное преимущество – 11:6. Правда, стараниями Изабель Гулльден после удаления в составе сборной России разница в счёте сократилась до трёх мячей.
В какой-то момент россиянки снизили темп своей игры и позволили шведкам играть с собой на равных – особой изобретательности у них не было, работала скорее мощь, напор – 13:11. Но едва наши девушки прибавили в скорости, как возникли быстрые отрывы, а под конец ещё и Вяхирева показала класс. Жаль только, что на последних секундах дали отличиться Гулльден – 16:12.
«Давайте играть!»
Гулльден и второй тайм начала с гола – с семи метров переиграла Седойкину. Впрочем, сборная России ответила достойно – шикарным броском Ярославы Фроловой. Тут же арбитры убрали на две минуты с площадки Макееву, но наши девушки, роскошно отработав в обороне, забили после быстрого отрыва в меньшинстве – отличилась Манагарова. Тащить свою команду снова взялась Гулльден – забила и с игры, и с ещё одного семиметрового. Отрыв чуть сократился – 15:18. Пожалуй, неплохой исход первых минут, четыре из которых Россия провела в меньшинстве.
Шведки почувствовали, что могут догнать нашу команду, и пошли на риск – стали снимать вратаря и атаковать с дополнительным полевым игроком. Однако риск не оправдался: подопечные Амброса Мартина совершили два перехвата и дважды забили в пустые ворота. Взрывной пятиминутный отрезок Россия выиграла – 22:17, после чего игра вновь приостановилась и загустела.
При разнице «+5» Мартин решил взять тайм-аут – не пропадать же им в конце концов. «Давайте играть!» – на трёх языках попросил команду тренер. Видимо, намекал на то, чтобы в последние 10 минут девушки играть не бросали. Феерии не вышло, поскольку россиянки больше играли в обороне и попали в череду удалений. Но даже в меньшинстве наша команда умудрялась забивать в быстрых отрывах. Когда счёт за четыре минуты до конца стал 27:19, вопрос о победителе исчез.
Матч завершился со счётом 30:22. Впереди – день отдыха и второй раунд битвы за плей-офф. По итогам первого наши девушки смогли выполнить программу-максимум.
- 6 декабря 2019
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