«Давайте, девочки!» Испанский тренер по-русски зарядил сборную на победу

Третий матч – третья победа. На этот раз самая крупная в качестве подарка капитану сборной России по гандболу.

Женская сборная России по гандболу одержала третью подряд победу на чемпионате мира, который проходит в Кумамото. Команду Конго россиянки просто смели с площадки, победив с разницей в 21 мяч. Следующий соперник будет посерьёзнее.

Так какой состав основной?

Россиянки провели на чемпионате мира третий матч, и вновь главный тренер Амброс Мартин постарался распределить игровое время максимально ровно. Каждый из матчей начинал иной состав, так что если главные соперники и пытались понять, какой состав у нашей команды будет основным, вряд ли у них что-то получилось. Работали абсолютно все сочетания.

Победа-невидимка. Российские гандболистки скрыли свои возможности Сборная России начала чемпионат мира с победы над сборной Китая. Команда Амброса Мартина не показала главным соперницам ничего.

В матче с Конго наши девушки, такое впечатление, дали волю эмоциям и сыграли в своё удовольствие, но не забывая при этом о тренерской установке. Интересно, что Мартин в стартовой шестёрке выпустил лёгкую линейную Анастасию Илларионову, и дебютантка чемпионатов мира и завершила несколько быстрых атак, и отлично действовала по позиции.

День рождения капитана

Повод для такой залихватской игры был. У капитана российской команды Анны Сень был день рождения. Анна вышла в стартовом составе, сама по традиции великолепно отыграла в защите, показав запредельный для мощного игрока уровень физической подготовки, и успевала бежать в нападение.



Сень реализовала все шансы, что ей предоставляли партнёры, а в защите была непроходима.

Блок от Вяхиревой

С первых минут в матче с Конго вышла на площадку и Анна Вяхирева. В игре с Аргентиной наша правая полусредняя получила сильнейший удар коленом под рёбра. Выглядело очень страшно, но Аня ещё в том матче вернулась на площадку, правда, сыграла в итоге немного.

По рёбрам! Аргентина старалась играть против России жёстко, но поплатилась Во втором матче на чемпионате мира по гандболу Россия крупно обыграла Аргентину. Но лидеру нашей сборной Анне Вяхиревой изрядно досталось.

Олег Киселёв, помощник Амброса Мартина, сказал, что всё обошлось сильным ушибом и угрозы участию Вяхиревой в дальнейших матчах чемпионата мира нет. Но, как и в предыдущих двух матчах, Анна пока не отметилась бомбардирскими достижениями, ограничившись ролью распасовщицы. А также в одном из игровых эпизодов поставила блок. Блок от Сень – это классика гандбола, а блок от маленькой Вяхиревой – это гандбольное чудо.

Русское напутствие от испанского тренера

В матче с Конго российская команда выглядела очень мощно.



И вновь абсолютно все игроки показали отличный уровень физической подготовки. Когда сборная России включала ту скорость, на которой действительно может играть, мячи в ворота конголезок влетали сериями. В концовке матча наши девушки в атаке старались действовать максимально красиво, и это немного сказалось на эффективности.



Интересно, что Амброс Мартин не тратил тайм-аутов – в матче с таким соперников это было ни к чему. Но когда тайм-ауты брал его коллега из сборной Конго, испанский наставник российской сборной напутствовал девушек по-русски: «Давайте, девочки!»



Действительно, давайте на победу, до финала. В следующем матче россиянки сыграют с хозяйками чемпионата мира. Этот соперник будет посильнее трёх предыдущих.