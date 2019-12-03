«Давайте, девочки!» Испанский тренер по-русски зарядил сборную на победу

Женская сборная России по гандболу одержала третью подряд победу на чемпионате мира, который проходит в Кумамото. Команду Конго россиянки просто смели с площадки, победив с разницей в 21 мяч. Следующий соперник будет посерьёзнее.
Так какой состав основной?
Россиянки провели на чемпионате мира третий матч, и вновь главный тренер Амброс Мартин постарался распределить игровое время максимально ровно. Каждый из матчей начинал иной состав, так что если главные соперники и пытались понять, какой состав у нашей команды будет основным, вряд ли у них что-то получилось. Работали абсолютно все сочетания.
В матче с Конго наши девушки, такое впечатление, дали волю эмоциям и сыграли в своё удовольствие, но не забывая при этом о тренерской установке. Интересно, что Мартин в стартовой шестёрке выпустил лёгкую линейную Анастасию Илларионову, и дебютантка чемпионатов мира и завершила несколько быстрых атак, и отлично действовала по позиции.
День рождения капитана
Повод для такой залихватской игры был. У капитана российской команды Анны Сень был день рождения. Анна вышла в стартовом составе, сама по традиции великолепно отыграла в защите, показав запредельный для мощного игрока уровень физической подготовки, и успевала бежать в нападение.
Сень реализовала все шансы, что ей предоставляли партнёры, а в защите была непроходима.
Блок от Вяхиревой
С первых минут в матче с Конго вышла на площадку и Анна Вяхирева. В игре с Аргентиной наша правая полусредняя получила сильнейший удар коленом под рёбра. Выглядело очень страшно, но Аня ещё в том матче вернулась на площадку, правда, сыграла в итоге немного.
Олег Киселёв, помощник Амброса Мартина, сказал, что всё обошлось сильным ушибом и угрозы участию Вяхиревой в дальнейших матчах чемпионата мира нет. Но, как и в предыдущих двух матчах, Анна пока не отметилась бомбардирскими достижениями, ограничившись ролью распасовщицы. А также в одном из игровых эпизодов поставила блок. Блок от Сень – это классика гандбола, а блок от маленькой Вяхиревой – это гандбольное чудо.
Русское напутствие от испанского тренера
В матче с Конго российская команда выглядела очень мощно.
И вновь абсолютно все игроки показали отличный уровень физической подготовки. Когда сборная России включала ту скорость, на которой действительно может играть, мячи в ворота конголезок влетали сериями. В концовке матча наши девушки в атаке старались действовать максимально красиво, и это немного сказалось на эффективности.
Интересно, что Амброс Мартин не тратил тайм-аутов – в матче с таким соперников это было ни к чему. Но когда тайм-ауты брал его коллега из сборной Конго, испанский наставник российской сборной напутствовал девушек по-русски: «Давайте, девочки!»
Действительно, давайте на победу, до финала. В следующем матче россиянки сыграют с хозяйками чемпионата мира. Этот соперник будет посильнее трёх предыдущих.
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