Комиссия спортсменов ВАДА может обратиться в CAS для полного отстранения России

Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства сегодня, 11 декабря, проведёт заседание, на котором будет обсуждаться возможность подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд для ужесточения санкций в отношении России за массовые случаи применения и сокрытия допинга, сообщает The Times.

9 декабря исполком ВАДА единогласно поддержал рекомендации комитета по соответствию и отстранил Россию от крупнейших международных соревнований на четыре года. При этом российские спортсмены могут принимать участие в международных стартах, но в нейтральном статусе и после прохождения специальной процедуры допуска.

В комиссии спортсменов опасаются, что апелляция, которую российская сторона намерена подать в CAS, принесёт успех. Комиссия же хочет добиться того, чтобы российские спортсмены не могли выступать на крупнейших соревнованиях даже в нейтральном статусе, поэтому она сама может подать апелляцию в CAS и потребовать полного отстранения атлетов из России.

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